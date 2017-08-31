12 трюков, с которыми любая девушка на фото будет выглядеть по-голливудски

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Мы всегда хотим получаться на фотографиях, выглядеть уверенно, быть стройными и красивыми. Но из-за неправильной позы или ракурса часто хороший снимок отправляется прямиков в мусорную корзину. Чтобы вы всегда шикарно выглядели на фотографиях, AdMe.ru приготовил для вас 12 простых выигрышных поз, которые подчеркнут достоинства фигуры и скроют ее недостатки, если такие имеются.

№ 1

Самая простая и одна из самых удачных поз. Положите одну руку на бедро, а вторую чуть ниже. Такая поза создает пространство между руками и туловищем. Талия будет выглядеть тоньше, а руки изящнее.

№ 2

Эта поза похожа на предыдущую, но тут правая рука просто опущена. Модель немного развернута, а тело изогнуто в сторону опущенной руки.

№ 3

Если поблизости есть забор, перила или стол, то можно просто опереться на этот предмет руками. Важно следить за тем, чтобы плечи не сильно поднимались, иначе шея на фотографии будет незаметна.

№ 4

Не всегда нужно придумывать определенное положение для рук. Совершенно нормально оставить их в естественном положении, расслабленными. То же самое можно сказать и про ноги. Стоит только помнить, что вес лучше переносить на одну ногу.

№ 5

Опереться можно и на локти. В этом случае снимать лучше сбоку. Такая поза подчеркнет контур тела и выделит руки. Хорошо подходит как для съемок в помещении, так и на улице.

№ 6

Зачастую обычные позы оказываются наиболее удачными. Перенесите тяжесть тела на одну ногу, а туловище при этом немного изогните. Силуэт приобретет форму буквы S.

№ 7

Отличная поза, которая хорошо подходит для портрета. Согните руки в локтях и положите на какое-нибудь возвышение. Голову при этом можно повернуть немного вбок.

№ 8

Линии на фотографии позволяют приковать взгляд зрителя к главному — к модели. Слегка прикоснитесь, но не облокачивайтесь на поверхность ветки дерева, перил или стены. Такая поза хорошо подходит для портретного снимка.

№ 9

Если вы не знаете, что делать с руками, то просто уберите их за спину либо спрячьте в карманах. Это необычная, но простая поза. Главное, следите, чтобы руки в карманах были свободны.

№ 10

Самая простая поза для портретной фотографии и отличный ракурс, с которого вы будете казаться стройнее. Развернитесь чуть боком, выпрямите спину и приподнимите подбородок.

№ 11

Еще одна поза, которая хорошо подходит для портретного снимка. Поднесите руки к стене и слегка обопритесь на нее. Тогда ваши руки останутся в кадре, но все внимание будет приковано к лицу.

№ 12

Считается, что скрещенные ноги и руки создают некий психологический барьер между людьми. Но все-таки стоит попробовать скрестить их на фотографии. Такая поза расправит плечи и удлинит шею. А на фотографии вы будете выглядеть уверенно.