12 таинственных фото из прошлого, споры о которых не утихают по сей день

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Каждый из нас слышал о перемещениях во времени, летающих тарелках, встречах с инопланетными цивилизациями или привидениями. Некоторые же утверждают, что наблюдали это воочию, и предоставляют в качестве доказательства соответствующие фото. Мы постарались отобрать самые таинственные и противоречивые снимки и найти им разумное объяснение.

AdMe.ru раскопал 12 снимков, которые не один год остаются предметом жарких споров.

Хипстер из 1940-х

В канадском музее Bralorne Pioneer Museum долго хранилась уникальная фотография, которая стала чуть ли не самой тиражируемой в мире после того, как была размещена на виртуальной выставке в 2010 году. На снимке 1941 года запечатлено открытие моста, который построили взамен старого, смытого наводнением. Среди людей выделяется фигура молодого человека. Парень явно отличается от остальных своим внешним видом. Подлинность этого фото не вызывала сомнений. Необычная оправа очков и свитер с принтом навели читателей на мысль, что этот мужчина — из будущего. Однако историки уверяют, что подобный аксессуар и одежду носили альпинисты еще в 1930-х годах. Так что, вероятнее всего, парень попросту занимался альпинизмом, нежели путешествиями во времени.

Мобильный у рабочего в 1943-м

Этим фото из 1943 года поделился британский видеоредактор Стюарт Хамфрис (Stuart Humphryes), который занимается колоризацией старых черно-белых фотографий. На снимке запечатлены обычные рабочие, которые после трудовых будней отдыхают на пляже. В центре кадра можно заметить мужчину, который держит в руках некий предмет, внимательно вглядываясь в него. Подписчики Хамфриса предположили, что положение рук и пристальный взгляд напоминают сегодняшнее поведение обладателя мобильного телефона. Противники этой теории, как и сам Стюарт Хамфрис, пришли к выводу, что мужчина мог быть увлечен скручиванием папиросы.

Битва за Лос-Анджелес

«Битва за Лос-Анджелес» — так прозвали инцидент, который произошел в ночь с 24-го на 25 февраля 1942 года. Тогда в Лос-Анджелесе прозвучали звуки сирен воздушной тревоги, а военные открыли огонь. За 3 месяца до этого США вступили во Вторую мировую войну. Американцы были уверены, что Япония нанесла ответный удар. Однако после случившегося правительство назвало это событие «ложной тревогой». Большинство людей отнеслись к этому скептически и посчитали, что власть скрывает истину. Подогрели интерес публики и СМИ. Газеты опубликовали снимок, напоминающий НЛО, который признали подлинным. Позже подтвердили, что на фото изображен обычный метеозонд, который попал под прицел прожекторов, создав таким образом впечатление нависающей инопланетной тарелки. Именно эту версию официально выдвинуло правительство США в 1949 году.

Серфер из 1917-го

На фотографии, сделанной более 100 лет назад в Канаде, запечатлена группа людей, сидящих на склоне. Снимок обнаружили в книге «Великая история Кейп-Скотта» в 1974 году. Мужчина в центре снимка явно выделяется среди остальных. Кажется, что его одежда не соответствует времени: он выглядит довольно современным в сравнении с остальными людьми на фото. Из-за своей позы на снимке молодой человек получил прозвище «парень-серфер». Если присмотреться внимательнее, окажется, что вид «серфера» не так уж и необычен. Первые футболки начали выпускать еще в конце XIX века, а шорты носили многие рабочие того времени. Загадочными остаются только взгляды других участников фото, которые, как кажется, не были готовы к присутствию этого человека в кадре.

Операция «Гоморра»

В 1932 году журналист Джон Бернард Хаттон (J. Bernard Hutton) и фотограф Йоахим Брандт (Joachim Brandt) отправились в Германию на судостроительную верфь, чтобы сделать репортаж. Когда корреспонденты добрались до места, они поняли, что попали под воздушный налет. Спасаясь, Брандт даже успел зафиксировать на пленку пожар и разрушения. Когда снимки проявили, оказалось, что них не было запечатлено ничего необычного. Редактор издательства обвинил мужчин в пьянстве и распорядился не печатать их историю. Спустя много лет Хаттон, открыв газету, увидел материал об операции «Гоморра». По его словам, снимки отражали события 11-летней давности. Возможно, этим заявлением он хотел привлечь внимание к своей персоне. Или же редактор сделал справедливое замечание.

Мобильная связь в 1930-х

В документальном фильме США, который был снят в 1938 году, в кадре появилась молодая женщина. Она оживленно вела беседу, прижав к уху предмет, напоминающий современный мобильный телефон. В 2012 году загадку кинокадров раскрыл человек, который назвал себя потомком той женщины. Выяснилось, что и сама обладательница телефона жива. По словам мужчины, в ролике показана его прабабушка Гертруда Джонс (Gertrude Jones), которой на момент съемок было 17 лет. Женщина поведала правнуку о тестировании беспроводного прототипа мобильного телефона, изобретеного в 1930-х годах на предприятии связи в штате Массачусетс. Гертруде и еще нескольким участникам выдали устройства для проведения недельного тестирования. На кинокадрах девушка разговаривает по беспроводному устройству с другим участником эксперимента, который идет неподалеку. Тем не менее официального заявления и доказательств так и не было предоставлено.

Первый смартфон

На фотографии 1962 года изображен бразильский футболист Гарринча (Garrincha). В руках у него — награда за победу в финале Кубка мира. Среди множества фотографов внимание привлекают двое мужчин. Вместо громоздких камер они держат в руках нечто напоминающее мобильный телефон с сенсорным экраном. Вероятнее всего, на фото изображена камера с двумя объективами марки Yashica. Согласно рассказам, эта популярная японская камера выпускалась в 1950–1980-х годах и, следовательно, была весьма актуальной в 1962 году.

Человек с зонтом

22 ноября 1963 года в Далласе был застрелен глава Соединенных Штатов Джон Кеннеди (John Kennedy). В тот же день следователи начали допрашивать зрителей и фотографов, которые присутствовали на мероприятии и снимали президента. Во время анализа отснятых материалов специалисты заметили мужчину, которого прозвали «человеком с зонтом». Очевидцы утверждали, что мужчина, увидев, как автомобиль Кеннеди замедлил движение, повернул зонт по часовой стрелке. Через несколько секунд прозвучали выстрелы. После убийства президента человек с зонтом сел на тротуар, а затем направился в сторону книгохранилища, откуда, по основной версии, велась стрельба. Возможно, что его действия были простым совпадением, а на фоне трагедии их расценили как признаки теории заговора. Однако за 55 лет личность человека с зонтом так и не была установлена.

Случай у озера Фалкон

В 1967 году офицер по имени Стефан Михалак (Stefan Michalak) заявил, что у него была близкая встреча с НЛО. Он утверждал, что приехал на озеро Фалкон (Канада) для изучения минералов, содержащих серебро. В ходе исследования мужчина наткнулся на небольшой объект. Как только он подошел ближе, его оглушила яркая вспышка, лучи которой оставили на теле следы, похожие на ожоги. Детали этого инцидента изучали несколько лет, на помощь были призваны не только уфологи и детективы, но и СМИ. Итогом дела стало заключение об отсутствии каких-либо фактов, прямо подтверждающих показания Михалака или же опровергающих их. Медики признали его абсолютно здоровым и психически вменяемым. По мнению радиолога Горация Дадли, ожоги на теле — это результат лучевой болезни из-за полученного облучения, а не встреча с инопланетными цивилизациями, как до конца своей жизни утверждал Михалак.

Огни Хессдалена

В долине Хессдален, Норвегия, раньше добывали медь, цинк и серу. Еще до войны в этом районе люди замечали в небе необъяснимые вспышки света. В 1980-х это явление достигло пика и наблюдалось до 20 раз в неделю. В 1983 году Хессдален посетила группа ученых и уфологов, изучающих природу ярких свечений. По одной из версий, причина огней — это ископаемые шахты и реки. Водоем богат минералами, а в грунте побережья содержится медь. Сама же вода в реке слабокислотная из-за наличия серы. Вероятно, эти факторы приводят к возникновению в воздухе электрических разрядов, которые видны человеческому глазу и распознаются как яркие вспышки.

Призрак тюльпановой лестницы

В 1966 году бывший священнослужитель по имени Ральф Харди (Ralph Hardy) сфотографировал утонченную винтовую лестницу, которую прозвали тюльпановой, в Национальном морском музее Англии. Спустя время мужчина проявил снимки. Каково же было его удивление, когда на одном из фото отобразился силуэт, идущий вверх и держащийся обеими руками за лестничные перила. Фотография вызвала настоящий резонанс и привлекла экспертов, в том числе специалистов из компании Kodak. Проведя скрупулезное изучение негативов, все единогласно сошлись во мнении, что изображение является подлинным. Работники музея утверждают, что на этой лестнице до сих пор часто видят фигуры людей, слышат шаги, голоса и даже находят следы крови. По некоторым данным, около 300 лет назад на этой лестнице погибла горничная. Возможно, что фигура — это лишь результат блика, который отразился в объективе камеры, как было в случае с «Коричневой леди». Но, согласитесь, выглядит силуэт очень правдоподобно.

Пирамиды на Луне

Считается, что на этом фото под кодовым номером AS17-136-20680 изображена поверхность Луны. Снимок был сделан в рамках миссии NASA в 1972 году. В каталоге фотографий он числился бракованным, так как сильно пострадал от излишней световой экспозиции. Однако после работы с цветокоррекцией выяснилось, что на самом деле на снимке запечатлены фигуры, напоминающие пирамиды. Спустя более 40 лет ученые NASA не подтвердили и не опровергли теорию о том, что эти пирамиды могут указывать на существование цивилизации на Луне. Некоторые пользователи приводят свои теории. Одна из них гласит, что на фото изображены фрагменты космического оборудования.

Возможно, у вас найдутся свои логичные объяснения снимкам из нашей подборки. Пополним списки?