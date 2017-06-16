12 советов от профессионалов, как делать потрясающие снимки на телефон

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Профессиональный фотограф не тот, кто делает снимки на дорогую камеру. А тот, кто знает основы и некоторые фишки, которые помогут создать настоящий шедевр из простых, подручных вещей. Иногда для этого достаточно только камеры телефона. AdMe.ru по совету профессионалов собрал для вас 12 уловок, чтобы сделать крутейшее фото на обычный смартфон.

Гарнитура как спусковой затвор

Неочевидная возможность гарнитуры — это ее использование в качестве дистанционного пульта управления. Что делать: Подключите гарнитуру к телефону, отройте приложение камеры и нажмите на кнопку «+», чтобы сделать снимок.

Селфи «без рук»

Селфи с большим количеством человек сделать сложно. Кто-то вечно не попадает в кадр или рука закрывает большую часть снимка. Чтобы решить эту проблему, соорудите простой штатив. Что делать: Возьмите ненужную пластиковую карту и согните ее в трех местах, на один из изгибов можно поставить телефон. Используйте наушники или таймер, чтобы сделать снимок на расстоянии.

Панорамные близнецы

Используйте функцию панорамной съемки, чтобы создать двойников на одной фотографии без использования графических редакторов. Что делать: Выберите режим «Панорама». Поместите человека в кадре и начните плавно перемещать смартфон в любую сторону. Как только человек окажется за пределами отснятого материала, остановите или замедлите движение. В это время модель должна перебежать за вашей спиной в следующий кадр.

Маленькая Земля

Пользуйтесь различными приложениями, чтобы придать вашим снимкам интересные эффекты. Например, приложение RollWorld сможет сделать из вашей фотографии миниатюру земного шара. Что делать: Скачайте приложение и загрузите туда заранее сделанную панораму или другую интересную фотографию. Поэкспериментируйте с настройками — и вы получите уникальный, фантастический снимок.

Подводные фотографии

Вести съемку в воде или под водой на смартфон гораздо удобнее, чем на обычный фотоаппарат. При этом вам не обязательно покупать защитный кейс. Что делать: Опустите телефон в обычный прозрачный стакан, а стакан опустите на 2/3 в воду. Гарнитуру используйте как пульт управления. Для фотографий на глубине наденьте на гаджет презерватив. Это защитит его от влаги, а сенсор будет так же чувствителен.

Используйте отражатель

При съемке портретов иногда требуется подсветить темную область, добавить глубины и яркости. Для этой задачи подойдут любые отражающие поверхности. Что делать: Возьмите солнечный отражатель для автомобиля или обычную фольгу. С помощью отражающего материала можно подсветить темные области или добавить блики на фотографию.

Используйте функцию HDR

Функция HDR совмещает несколько разных по яркости снимков в один. Из-за этого фотографии получаются более яркими, объемными и насыщенными. Что делать: Откройте камеру, включите функцию HDR и сделайте снимок. Совет: Фотографии, снятые в этом режиме, занимают больше места в памяти смартфона, поэтому используйте эту функцию в особых случаях. Например, если хотите запечатлеть закат, зелень деревьев или красивые цветы.

Прикрепите телефон к воздушному шарику

Чтобы сделать снимок пейзажа с высоты, вовсе не обязательно покупать дорогущий дрон. Можно прикрепить телефон к воздушному шарику. Что делать: Возьмите большой воздушный шарик, наполненный гелием. Надежно прикрепите к нему телефон и прочную нитку. Запустите шар и сделайте снимок при помощи таймера. Совет: Наденьте на смартфон защитный кейс и включите функцию поиска телефона. Это спасет ваше устройство, если что-то пойдет не так.

Макрофотографии

К сожалению, при макросъемке смартфоны показывают себя не с лучшей стороны. Но решить эту проблему можно при помощи миниатюрной линзы. Что делать: Маленькую линзу можно найти в любой лазерной указке или фонарике-брелоке. Зафиксируйте линзу у объектива смартфона при помощи шпильки и липкой ленты. Теперь вы можете делать потрясающие макрофотографии.

Очки как поляризационный фильтр

При помощи солнечных очков можно сделать воду прозрачнее, убрать блики и придать небу красивый цвет. Что делать: Просто сделайте снимок через линзу очков. Если хотите убрать блики, проверьте, чтобы очки были с поляризационным эффектом.

Создавайте блики

Красивый цветной блик может полностью преобразить ваш снимок. Все, что для этого потребуется, — цветная полупрозрачная бумага. Что делать: Возьмите цветную оберточную бумагу и поднесите ее к краю объектива, чтобы создать красочный блик. Также можно сделать снимок сквозь нее, чтобы придать фотографии интересный радужный эффект.

Используйте другие изображения

Ваш смартфон поможет вам сделать уникальное собирательное селфи. Что делать: Найдите изображение в интернете или создайте его сами, чтобы дополнить свой автопортрет элементом из другой фотографии. Тут все зависит от вашей фантазии, просто импровизируйте!