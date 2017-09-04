12 причесок, с которыми любая будет выглядеть на миллион долларов

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Крутая прическа — это то, что способно сделать женщину счастливой, красивой и уверенной в себе. Но вот определиться бывает ой как сложно. AdMe.ru прислушался к советам известных звездных стилистов Ларри Симса и Мэтта Фугейта и составил небольшой список причесок, стрижек и укладок, которые идут всем и делают образ воистину роскошным.

12. Пикси c удлиненной челкой

Классическая пикси выглядит довольно дерзко и подойдет уверенным в себе девушкам. А вот пикси с удлиненной челкой выглядит гораздо мягче, рекомендовать ее можно каждой.

11. Укороченный боб

Отличительная черта укороченного боба — полностью открытая шея. Эта стрижка смотрится очень стильно, помимо этого, она практична, прекрасно выглядит как на прямых, так и на вьющихся волосах.

10. Шегги-боб и текстурированный боб

Эта нарочито небрежная прическа уже который сезон держится в топе лучших стрижек. И есть из-за чего: помимо шикарного образа шегги-боб подарит объем даже самым тонким волосам.

9. Удлиненный боб

Удлиненный боб подходит всем, независимо от типа волос, и находится где-то на грани между короткими и длинными стрижками, что предоставляет широкий простор для выбора образа. А еще его даже укладывать не надо — взбил пальцами, и вперед.

8. Пляжные волны

Такие локоны выглядят, будто вы купались в море и волосы естественным образом закудрявились. Эта укладка здорово сочетается с калифорнийским мелированием, создающим эффект выгоревших волос.

7. Слегка взлохмаченные волосы в стиле Кейт Мосс

Взлохмаченные прически стали популярными в 90-х, после того как легендарная Кейт Мосс стала появляться на светских раутах нарочито растрепанной. Как ни странно, такой легкий беспорядок на голове выглядит женственно и сексуально.

6. Удлиненный шэг с челкой

Уже минимум второй год воздушные и легкие стрижки в стиле шэг — на гребне волны. Вопреки расхожему мнению, они хорошо смотрятся и на длинных волосах, особенно в сочетании с челкой. Если у вас от природы волнистые волосы — эта прическа для вас.

5. Асимметричные укладки

Такие укладки придадут вам немного голливудского шика независимо от длины волос. Чтобы сделать подобное, вам понадобится минимум времени и укладочных средств, а иногда и вовсе достаточно зачесать пробор набок.

4. Ретроволны

Не будем кривить душой — чтобы создать эту загадочную и женственную ретроприческу, вам придется повозиться, да и каждый день с ней не походишь. Но как вариант для выхода в свет она прекрасна.

3. Небрежные косы

Если у вас длинные волосы и вам чужды ежедневные укладки и ежемесячные подравнивания в парикмахерской, то косы — ваш вариант. Эта прическа в богемном стиле выглядит необычно и свежо. Для ее создания надо лишь заплести косу и немного растрепать ее руками.

2. Высокие прически с плетением

Для тех, кто любит косы, есть еще один вариант: высокая плетеная прическа смотрится воистину по-королевски, при этом она довольно универсальна.

1. Низкий пучок

Пучки всегда выглядят ухоженно и подходят для любой ситуации. А если обычный вариант такой прически кажется вам скучным и консервативным, сделайте небрежный низкий пучок.