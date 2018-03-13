12 сумасшедших храмов бросают вызов людям, которые считают, что их уже ничем не проймешь

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Будь вы сторонником любой религии или полным атеистом, побороть любопытство при виде одного из этих мест поклонения будет непросто. Странные и оригинальные, эти священные места производят сильное впечатление, заставляя смеяться или даже вводя в полный ступор. Люди веками пытались достичь внутренней гармонии в самых разных местах, так почему бы не в храме женской груди, например?

AdMe.ru станет вашим гидом в путешествии по самым интригующим местам поклонения, требующим чувства юмора, отказа от стереотипов и, конечно же, веры в чудо.

1. Храм крыс

Желающим поэкспериментировать с поиском просветления однозначно стоит посетить индуистский храм «Карни Мата» («Мать Карни») в штате Раджастхан, Индия. Суть в том, что храм населяют около 250 тыс. крыс. Грызунов не травят, наоборот, всячески заботятся о них, подкармливая зернами, кокосовыми орехами и молоком. Если крыса умирает раньше «природного» срока, ей ставят крохотную статую из серебра или золота. Такое почтение к грызунам объясняется тем, что они воплощение потомков самой Карни. Паломники, посещающие храм, высоко ценят трапезу, разделенную с крысами. Уверяют, что это не только никогда не вредило здоровью посетителей, но и заряжало их энергией и привлекало удачу.

2. Церковь выпивки

Африканская церковь Габола приглашает прихожан выпить во время службы, а также крестит любого желающего любимым спиртным. Алкоголь и богослужение — сочетание, на первый взгляд, максимально немыслимое, однако основатель церкви Циеци Макити (Tsietsi Makiti) приводит интересные доводы. «Миссия прихода, — говорит он, — в том, чтобы приютить пьющих, отвергнутых традиционной церковью и обеспечить безопасное место для возлияния, где к тому же можно приблизиться к Богу. Наша церковь — место, где можно пить, не боясь осуждения». Владелец таверны Фредди Матебула (Freddy Mathebula), предоставивший молодой церкви приют, видит плюсы не только в увеличении выручки: «Преступность снизилась, и мы получили большую поддержку со стороны общественности».

3. Инопланетный храм

Этот поразительный храмовый комплекс раскинулся более чем на 3 км и напоминает инопланетную базу. Бесконечно завораживает посетителей золотая летающая тарелка, при ближайшем рассмотрении оказывающаяся покрытой миллионом фигурок Будды. Вокруг играет гипнотическая музыка, а местные монахи, кажется, полностью поглощены своими делами. Название этого места — «Ват Дхаммакая» (Wat Dhammakaya). Колоссальный размах буддийского храма позволяет проводить многотысячные медитации в едином ритме. Впечатляет, не правда ли?

4. Церковь из лего

Фанаты популярного конструктора и нескучной архитектуры сейчас точно пополнят свой список мест, обязательных к посещению. Остроумные голландцы, кажется, решили доказать, что из лего можно построить абсолютно все, на что только у вас хватит фантазии, хоть бы и церковь. Конечно, конструкция, состоящая из внушительных бетонных блоков, только имитирует легкие пластиковые детальки. Зато какой эффект!

5. Храм познаний

Строго говоря, это, конечно, не церковь. Однако некогда город Питтсбург в США был настолько глубоко религиозен, что даже местный университет был построен в лучших традициях католического собора. Правда, высотой в 32 этажа. Университет, кстати, так и называется — Храм познаний. Название самое подходящее: внутренняя готическая архитектура идеально передает его атмосферу.

6. Храм питонов

Вудуизм и поклонение этим величественным змеям связаны напрямую. Храм питонов находится в Уиде, Бенин, где вуду считается официально признанной религией наряду с христианством. Кстати, этот храм расположен прямо напротив католического собора. Католические служители не только нередко вылавливают божественных пресмыкающихся, «перепутавших» свой храм, и возвращают их обратно, но и мирятся с животными жертвоприношениями, проходящими у жилища питонов во время фестиваля вуду.

7. Грохочущая церковь

Тяжелый металл — музыка дьявола? Только не в Crash Church в Сан Паоло, Бразилия. Здесь хеви-рок используют исключительно для донесения слова Божьего. Расположенная в просторном гараже, эта евангельская церковь больше напоминает подземный рок-концерт, чем традиционное христианское богослужение. Неформально одетые прихожане внимательно слушают татуированного пастора в кроссовках, читающего Евангелие прямиком из-за средневековой кафедры. Служитель церкви Батиста (Batista) признается, что балансировать между религией и тяжелой музыкой трудно: постоянно подвергаешься нападкам со стороны других верующих или музыкантов. Тем не менее церковь успешно существует, держась в основном на пожертвованиях прихожан.

8. Церковь-вагон

Во-первых, почему бы и нет? Во-вторых, оказывается, в России подобные железнодорожные церкви существуют с конца XIX века. Так власти решили проблему отсутствия церквей в некоторых населенных пунктах. Также церкви-вагоны сделали возможной длительную и безопасную транспортировку мощей святых и других реликвий. Говорят, на просторах нашей родины можно встретить и небольшие плавучие храмы.

9. Храм для собак

Эту небольшую часовню в Вермонте, США, стоит посетить не только владельцам мохнатых друзей, но и просто любителям по-настоящему светлых и добрых мест. Какими бы ни были ваши религиозные убеждения, а также цвет, размер, порода и слюнявость вашей собаки, здесь рады всем. Внутри часовни вы можете не только дать питомцу возможность попросить о чем-нибудь собачьего бога, но и оставить фото и письма к покинувшим вас любимцам. Невероятно трогательное место, не правда ли?

10. Незабываемая костница

Этот чешский костел веками был популярен среди местной знати в качестве места захоронения. Количество похороненных веками увеличивалось за счет эпидемий чумы и войн. В конце концов земельного пространства перестало хватать для новых захоронений, и было принято решение разместить кости погребенных более «компактным» образом. Способ хранения костей несколько раз менялся, а пробирающий до дрожи «дизайн», сохранившийся до сих пор, датируется 1870 годом. На сегодняшний день внутренняя отделка церкви состоит из скелетов примерно 60 тыс. человек.

11. Ландшафтная часовня

Древняя французская церковь выглядит как современное остроумное архитектурное решение. Она построена без единого камня и целиком умещается внутри огромного 800-летнего дуба. Спиральная лестница, обвивающая дерево, ведет к двум крошечным часовням. Дуб стал использоваться как храм после беспрецедентного случая: в XVII веке его поразила молния, которая выжгла все «внутренности», при этом само дерево удивительным образом выжило. Местный аббат посчитал это божественным знаком и распорядился превратить дерево в место поклонения.

12. Храм женской груди