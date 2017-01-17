12 людей, которые встретили своих двойников и просто офигели

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Как бы мы ни хотели чувствовать себя уникальными и неповторимыми, на свете все-таки существуют люди, которые как минимум внешне могут быть сильно похожи на нас самих. Не верится? Взгляните на эти фотографии — мы в AdMe.ru нашли 12 таких доказательств.

«Сосед по креслу в самолете оказался моим двойником. К тому же мы случайно забронировали номера в одном отеле».

«Только что познакомилась со своей точной копией».

«Встретила своего двойника на свадьбе двоюродной сестры. И у нас нет родственных связей, это точно».

«Мой друг Роб встретил двойника на своем концерте в Лондоне».

Когда Нил Ричардсон переехал в новый дом, соседи стали здороваться с ним со словами: «Привет, Джон!» Все потому, что поблизости уже жил его двойник.

Эти девушки познакомились благодаря сайту, который позволяет найти своего двойника.

«Встретил своего двойника на музыкальном фестивале.»

«Моя подруга встретила двойника на вечеринке».

«Мой друг тоже однажды встретил своего двойника на одной тусовке».

«Мой папа и его коллега».

«Вчера совершенно случайно столкнулась со своим двойником. Даже папа и братья приняли ее за меня!»

«10 лет назад, когда я только поступил в колледж, все называли меня Брайан. Но я Джош. А потом мы с Брайаном познакомились и сфотографировались».