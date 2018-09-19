12 исторических фото, в правдивость которых поверил весь мир, но они оказались подделкой

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Сегодня сложно разобрать, какая фотография в интернете настоящая, а какая — подделка. Да и СМИ зачастую (намеренно или нечаянно) вводят нас в заблуждение. Все потому, что различить оригинал и отфотошопленный снимок становится все труднее. Но и до возникновения фотошопа существовали мастера, которые умели внести в фотографию нужные изменения. А в некоторых случаях и вовсе можно не прибегать к коррекции изображения, достаточно ведь просто пустить нужный слух о снимке — и дело в шляпе.

AdMe.ru узнал, какие фотокарточки являются искусным подлогом, и спешит поделиться своими находками с вами.

1. Эйнштейн и ядерный взрыв

Часто в соцсетях мелькает фото, где Альберт Эйнштейн якобы уезжает на велосипеде от ядерного взрыва. Однако это фото — результат совмещения двух снимков: на одном из них улыбающийся ученый катается на велосипеде у дома, а на другом запечатлены ядерные испытания на Невадском полигоне в 1962 году.

2. Первые женские шорты на городских улицах

Это фото стало знаменитым в интернете, когда один из пользователей американского сайта Reddit выложил его с подписью: «Женщины впервые вышли на улицу в шортах и стали причиной автомобильной аварии». Звучит красиво, однако спешим раскрыть этот подлог. Это фото постановочное. Существуют еще несколько кадров из этой серии. Кроме того, женские шорты хоть и не были распространены повсеместно, но к тому времени (фото датировано 1937 годом) уже все-таки были не в новинку. Да и если присмотреться, заметно, что на машине, которая якобы въехала в столб, нет ни одной царапины.

3. Дэвид Боуи и Лемми

Многие поверили, что Дэвид Боуи и лидер группы Motörhead Лемми на этом фото позируют рядом. Но достаточно найти этот снимок на сайте фотоагентства, чтобы убедиться: Лемми был сфотографирован со своей девушкой.

4. Смелый генерал

Это фото полководца северян в годы Гражданской войны и 18-го президента США Улисса С. Гранта раздавали солдатам для поднятия боевого духа. На карточке генерал выглядит особенно воинственно, гордо и непобедимо. Вот только этот снимок - ненастоящий. Его сфабриковали аж из 3 отдельных фото. Голову "использовали" Гранта.

Туловище и лошадь «позаимствовали» у генерала Александра Макдауэлла Маккука.

А "солдаты генерала Гранта" на фоне не имеют к нему никакого отношения, даже наоборот, это военнопленные южане, которых переправляли в лагерь.

5. Первая медицинская помощь

Скорее всего, вы встречали это фото в соцсетях с интригующим названием «Первая скорая помощь». И именно в этом кроется обман. В действительности на фото изображена карета скорой помощи ВМС США времен Гражданской войны. Кстати, «отцом скорой помощи» называют французского врача Жана Доминика Ларрея, который в 1792 году на Рейнском фронте впервые провел реорганизацию эвакуации раненых с поля боя. А вот если говорить о скорой помощи как о самостоятельном учреждении, то возникло оно после пожара в Венском театре в 1881 году.

6. Канонический портрет Линкольна

Всем знаком портрет 16-го президента США Авраама Линкольна, где он величественно стоит у стола. Но мало кто знает, что от настоящего Линкольна там совсем немного. Как писали газеты, этот портрет — Линкольн только на 1/8 часть, его там лишь голова. А вот туловище фотомастера «позаимствовали» у другого видного политического деятеля — Джона Колдвелла Кэлхуна. Ирония в том, что Линкольн и Кэлхун — фигуры по разные стороны баррикад: первый был освободителем американских рабов, а второй — главным идеологом рабовладельческой политики.

7. Дагеротип Никколо Паганини

Нам не известно ни одной фотографии великого скрипача Никколо Паганини, но долгое время считалось, что эта карточка представляет собой дагеротип музыканта. Автором подделки, который выдал карточку за изображение виртуоза, является изготовитель скрипок Джузеппе Фиорини. Он сфабриковал этот подлог в 1900 году и многих ввел в заблуждение на долгие годы.

8. Феи из Коттингли

Двоюродные сестры Элси Райт и Фрэнсис Гриффитс из Коттингли сделали несколько фотографий, которые привлекли внимание известного писателя Артура Конан Дойла. Он был спиритуалистом и охотно поверил в то, что юным леди удалось запечатлеть на своих фото крошечных фей. Писатель даже использовал одну из фотографий для обложки своей книги. Гораздо позже девочки, будучи уже взрослыми, признались: они просто вырезали бумажных фей из детской книги.

9. Революция и «буржуйская» надпись

Советское правительство было известным мастером по части всякой цензуры, в том числе и на фотографиях. Вот, например, фотокарточка времен революции 1917 года. «В борьбе обретешь ты право свое» — гласит надпись позади восставших. Только вот на оригинальном снимке этой духоподъемной фразы и близко нет — там красуется будничная «буржуйская» вывеска, которая предлагает желающим купить часы и серебро.

10. Знамя победы над Рейхстагом

О том, что это легендарное фото постановочное, мы уже знаем. А вот о том, что над ним пришлось немножко поколдовать фотомонтажерам, скажем отдельно. С официальной фотографии удалили одну деталь — вторые часы на руке у солдата. На оригинальном фото у бойца на каждой руке есть часы — возможно, трофейные, поэтому одни из них решили убрать со снимка.

11. Левитирующий человек

Технически с этим снимком все в порядке — фотоумельцы над ним не колдовали, имя изображенного человека нам доподлинно известно. И все же это фото — самый настоящий подлог. Дело в том, что на нем изображен спиритуалист начала XX века Колин Эванс. На одном из сеансов, где Эванс выступал в кромешной темноте, была сделана эта фотография. На ней он якобы левитирует. На самом деле мошенник просто подпрыгнул как раз в тот момент, когда вспышка осветила его фигуру. Но шнур из рукава выдал спиритуалиста: Эванс просто нажимал кнопку спуска вспышки точно в нужный момент.

12. Мэрилин Монро и Джон Кеннеди

Эти снимки многие принимают за подлинные изображения знаменитой актрисы и американского президента, которых застукали папарацци. На самом же деле это постановочные кадры фотографа Элисон Джексон, которая известна своими пикантными фотографиями двойников знаменитостей.