12 секретов позирования на пляже, которые сделают вас звездой соцсетей (Ким Кардашьян делает точно так же)

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В современном мире если не заспамил новостную ленту соцсетей красивыми фотографиями с отпуска, то, считай, вообще не отдыхал. Но почему-то, просматривая многочисленные снимки на телефоне, в лучшем случае находишь лишь 1−2 удачных кадра. Самое время разобраться, как красиво получаться на летних фотографиях, которые точно соберут сотни лайков.

AdMe.ru подготовил для вас простые советы по позированию, следуя которым вы привезете с отпуска много красивых кадров.

1.

Фотографируясь с кругом в руках, не ставьте его на передний план, так как огромный предмет будет зрительно резать фигуру пополам. Лучше расположите круг сбоку — это поможет скорректировать определенные части тела и визуально сделать талию стройнее.

2.

Позируя у бассейна, избегайте прямых линий. Помните, что не стоит ставить ноги ровно, лучше приподнимите ногу, расположенную дальше от камеры. Также не забудьте прогнуться в пояснице — таким образом ваша талия будет выглядеть тоньше.

3.

Фотографируясь в полный рост, избегайте позы «солдатика» с ногами на ширине плеч. Ведь когда вы стоите прямо к камере, то тело теряет красивые изгибы и смотрится плоским. Полуоборот же показывает вас сразу и в профиль, и в анфас, тем самым подчеркивая женственность фигуры. По возможности займите чем-то руки, например можно прикоснуться к волосам или на что-то опереться одной рукой.

4.

Не забывайте использовать аксессуары, ведь с их помощью вы легко можете скорректировать фигуру и привлечь внимание к определенным частям тела. Например, если у вас есть небольшой животик, то завяжите парео на бедрах — талия зрительно станет уже. Также помните, что в парео стоит фотографироваться лицом к фотографу, ведь кадр сзади сделает ваши ягодицы плоскими.

5.

Если хотите сделать кадр, как вы лежите на шезлонге, то не поворачивайтесь лицом к фотографу — этот ракурс деформирует тело: верхняя часть смотрится слишком громоздкой, а ноги, наоборот, короткими. Лучше разверните шезлонг так, чтобы ноги были на переднем плане, благодаря чему на снимке они будут казаться длиннее. Не забудьте прогнуться в пояснице таким образом, чтобы касаться поверхности только головой, лопатками и ягодицами. Ближнюю к камере ногу стоит согнуть в колене и приподнять.

6.

Не стоит фотографироваться полулежа — в такой позе на животе, талии и руках могут собираться некрасивые складки. Чтобы тело в кадре выглядело подтянутым и казалось стройнее, воспользуйтесь небольшой хитростью: лягте на спину и вытянитесь, как будто подтягиваетесь.

7.

Всегда следите за осанкой, ведь сгорбленная спина может испортить даже самый лучший кадр. Для того чтобы подчеркнуть женственность фигуры и красивые изгибы, приподнимитесь на носочки и слегка отставьте ягодицы. Благодаря этому простому трюку ваша пятая точка будет выглядеть более подкачанной, а ноги стройнее.

8.

Позируя сидя, следите за тем, чтобы колени не были выставлены прямо в камеру, — из-за этого ноги кажутся более массивными, чем есть на самом деле. Лучше сядьте боком, расправьте плечи назад, а ноги немного приподнимите, чтобы бедра выглядели подтянутыми.

9.

Если вы не обладаете идеальным прессом, то его всегда можно скрыть с помощью небольшой уловки. Для этого фотографируйтесь в воде по пояс — вы сделаете акцент на красивой зоне декольте, а не на проблемных участках. Также всегда следите за тем, чтобы шея была вытянута, и ни в коем случае не кладите подбородок на плечо: лицо будет казаться крупнее, а шея — маленькой и толстой.

10.

Следите за тем, чтобы при портретной съемке вас не фотографировали сверху вниз. При таком ракурсе взгляд получается исподлобья, как будто вы на что-то обижены, к тому же на снимке «теряется» шея. Лучше попросите, чтобы фотограф присел и фотографировал вас на одном с ним уровне. Лицо разверните под углом к камере и слегка приподнимите плечи — таким образом вы подчеркнете изящность ключиц и тонкую длинную шею.

11.

На фотографиях в журналах девушки с мокрыми волосами всегда смотрятся горячо и сексуально. Но это во многом благодаря фотошопу и профессиональному фотографу. В реальности же мокрые волосы будут выглядеть прилизанными, а уши слишком топорщиться. Поэтому лучше фотографируйтесь, когда волосы немного подсохнут, — это подарит красивый объем и легкую небрежность.

12.

Для того чтобы хорошо получаться на снимках, важно помнить об асимметрии. Например, согните ногу и противоположную руку. Асимметричные линии добавляют непринужденности и естественности, в то время как руки-ноги по швам лишь сделают вашу фигуру крупнее.