12 фотографий, которые расскажут о том, как выглядят модницы в разных странах

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наверняка, отправляясь в путешествие, вы примерно представляете архитектуру, гастрономические особенности и людей, которых вы встретите. Но как часто ваши стереотипы вас подводили? AdMe.ru стало интересно, как выглядит уличная мода в 12 разных странах мира, и результаты нас удивили.

Индонезия

Эта страна точно вдохновит любителей моды. Уличный стиль индонезийских модниц собирает все подиумные хиты, которые редко можно встретить даже в Париже или в Нью-Йорке.

ЮАР

Южная Африка известна яркой рубашкой Мадиба, которую очень любил носить Нельсон Мандела. Современные модницы не боятся привлекать внимание — любят ярко одеваться и ценят искусство макияжа. Этнические узоры только приветствуются и потрясающе вписываются в современный образ.

Индия

Здесь привыкли вдохновляться образами звезд Болливуда — национальные костюмы живут и по сей день, но их удачно чередуют с современными, но не менее яркими образами.

Россия

Девушки из России любят наряжаться, но уже меньше, чем раньше. В больших городах отдают предпочтение европейскому стилю — достаточно простому и лаконичному. Русские девушки любят выделяться из толпы, но не вульгарностью, а яркими образами.

ОАЭ

В этой стране многим доступны брендовые вещи, поэтому даже уличная мода от кутюр. Сейчас популярен стиль хип-хоп, который сочетается с люксом. И меха. Конечно же, здесь любят меха за их роскошный вид.

Австралия

Долгожданным событием всех модниц является ежегодная Австралийская неделя моды. Именно здесь можно узнать о новых тенденциях и посмотреть на творения местных дизайнеров. В этой стране у каждой вещи свое предназначение: в офис — темные брюки или юбка с блузкой, повседневный вариант — стиль кэжуал, а на выход можно позволить себе все, что угодно.

Швеция

Шведский стиль — это прямые линии и нейтральная цветовая палитра, но шведы не заядлые минималисты, которыми их принято считать, поэтому в гардеробе модниц имеют место быть непрактичные предметы роскоши, а также безумное сочетание фактур и цветов.

Таиланд

Моду диктует принцесса Таиланда Сириваннавари Нариратана, которая является еще и дизайнером. Принцесса всегда подчеркивает талию, обожает каблуки, а любимое сочетание — юбка с блузой.

Мексика

Традиционная мексиканская одежда — очень пестрая, но в повседневной жизни мексиканки используют базовые вещи, умело дополняя их яркими акцентами.

Испания

В XIV веке благодаря Филиппу II Испания задала моду, и вся Европа приняла черный как цвет власти и достоинства. Современные женщины же предпочитают светлые оттенки и прежде всего ценят в образе комфорт.

Исландия

Здесь пользуются популярностью интернет-магазины (из-за небольшого количества населения крупные бренды не рассматривают Исландию как рынок сбыта), поэтому ценятся как винтажные, так и новые вещи, которые местные модницы умело сочетают между собой.

Южная Корея

Эту страну захлестнула волна хип-хопа и панк-культуры. Молодые люди выражают себя через моду, и каждая вторая кореянка обзавелась своим модным блогом.