12 человек, которые точно знают, как стать звездой любой фотосессии

Мы живем в эпоху, когда каждый при помощи смартфона и парочки фильтров, может создать свой фотошедевр. Однако главным на фотографиях все еще остаются эмоции людей — неподдельные, милые и смешные. Об этом наша сегодняшняя статья.

AdMe.ru подобрал несколько таких фотографий, которые невольно заставляют улыбнуться и дарят заряд позитива на весь день.

Священник явно не хотел оставаться на втором плане

Ей просто суждено стать бьюти-блогером

Отец и сын попали в кадр на ТВ и не растерялись

Когда уже надоели эти семейные фотосессии

Кажется, девчонкам есть чему поучиться у этого мальчика

Выглядит как обложка крутого рок-альбома

Для настоящего фаната 38-я неделя беременности не повод пропустить любимый фильм

Умели же раньше снимать фотографии для журналов!

Когда друзья знают, что ты любишь портить фотографии, и заперли тебя в номере на время фотосессии

Когда устал от своей работы

Неважно, что ты обезьяна, главное — взгляд львицы

Девушка сломала ногу во время фотосессии и решила, что это не повод возвращаться домой

Фото на превью beaviscow / reddit

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  • 5 июня 2018
  • 3217

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