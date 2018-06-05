12 человек, которые точно знают, как стать звездой любой фотосессии
Мы живем в эпоху, когда каждый при помощи смартфона и парочки фильтров, может создать свой фотошедевр. Однако главным на фотографиях все еще остаются эмоции людей — неподдельные, милые и смешные. Об этом наша сегодняшняя статья.
AdMe.ru подобрал несколько таких фотографий, которые невольно заставляют улыбнуться и дарят заряд позитива на весь день.
Священник явно не хотел оставаться на втором плане
Ей просто суждено стать бьюти-блогером
Отец и сын попали в кадр на ТВ и не растерялись
Когда уже надоели эти семейные фотосессии
Кажется, девчонкам есть чему поучиться у этого мальчика
Выглядит как обложка крутого рок-альбома
Для настоящего фаната 38-я неделя беременности не повод пропустить любимый фильм
Умели же раньше снимать фотографии для журналов!
Когда друзья знают, что ты любишь портить фотографии, и заперли тебя в номере на время фотосессии
Когда устал от своей работы
Неважно, что ты обезьяна, главное — взгляд львицы
Девушка сломала ногу во время фотосессии и решила, что это не повод возвращаться домой
Фото на превью beaviscow / reddit