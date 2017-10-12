12 двойников знаменитостей, которые пугающе похожи на настоящих

Некоторые тратят сотни долларов, чтобы сделать макияж «как у звезды». Но есть люди, которым для этого не нужно стараться, ведь они уже похожи на знаменитостей. AdMe.ru подобрал впечатляющие фотографии двойников известных личностей. Они даже нас испугали своей схожестью!

Джеки Васкез и Ариана Гранде

Эйприл Глория и Тейлор Свифт

Софи Соларс и Селена Гомес

Ками Осман и Ким Кардашян

Тай Джонс и Эд Ширан

Эллионор Хеллборг и Адель

Иоганнес Лашет и Райан Гослинг

Франческа Браун и Кэти Перри

Андель Лара и Рианна

Челси Марр и Анджелина Джоли

Конрад Аннеруд и Леонардо Ди Каприо

Меган Флокхарт и Эмма Уотсон

Фото на превью andelelara, depositphotos

11 На склад!
1 Комментарии
  • 12 октября 2017
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