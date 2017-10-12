12 двойников знаменитостей, которые пугающе похожи на настоящих

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Некоторые тратят сотни долларов, чтобы сделать макияж «как у звезды». Но есть люди, которым для этого не нужно стараться, ведь они уже похожи на знаменитостей. AdMe.ru подобрал впечатляющие фотографии двойников известных личностей. Они даже нас испугали своей схожестью!