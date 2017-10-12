12 двойников знаменитостей, которые пугающе похожи на настоящих
Некоторые тратят сотни долларов, чтобы сделать макияж «как у звезды». Но есть люди, которым для этого не нужно стараться, ведь они уже похожи на знаменитостей. AdMe.ru подобрал впечатляющие фотографии двойников известных личностей. Они даже нас испугали своей схожестью!
Джеки Васкез и Ариана Гранде
Эйприл Глория и Тейлор Свифт
Софи Соларс и Селена Гомес
Ками Осман и Ким Кардашян
Тай Джонс и Эд Ширан
Эллионор Хеллборг и Адель
Иоганнес Лашет и Райан Гослинг
Франческа Браун и Кэти Перри
Андель Лара и Рианна
Челси Марр и Анджелина Джоли
Конрад Аннеруд и Леонардо Ди Каприо
Меган Флокхарт и Эмма Уотсон
Фото на превью andelelara, depositphotos