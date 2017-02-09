11 женщин, которые в зрелости засияли ярче, чем в юности

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Принято считать, что, распрощавшись с молодостью и зрелостью навсегда, женщина вступает в период, для которого не характерны такие понятия, как красота, очарование и женственность, — все это остается где-то позади. Однако есть удивительные исключения из правил. AdMe.ru расскажет о них в этой статье.

Хелена Норович

Эту прекрасную леди зовут Хелена Норович. Хелена — польская актриса театра и кино. В качестве модели она дебютировала в 80 лет для рекламной кампании Bohoboco. С тех пор женщина является любимицей известной польской марки.

Дайан Китон

Звезда трилогии «Крестный отец» и муза Вуди Аллена Дайан Китон в свои 71 выглядит утонченнее и элегантнее, чем в молодые годы.

Кармен Делль’Орефис

Сногсшибательная Кармен Делль’Орефис готовится к очередной фотосъемке. Эта ослепительная 85-летняя модель утрет нос любой молоденькой манекенщице. Кармен занесена в Книгу рекордов Гиннесса как подиумная модель с самой длинной карьерой.

Хелен Миррен

Поспорить с тем, что актриса с русскими корнями Хелен Миррен в молодости была весьма и весьма обаятельной, сложно. Однако по-настоящему роскошной Миррен можно назвать лишь сейчас, когда актриса переступила порог пожилого возраста.

Джуди Денч

Мы знаем Джуди Денч как одну из талантливейших актрис современности. Однако умение выглядеть неотразимо пришло к ней не сразу. Потребовались годы упорной работы над собой.

Мэрил Стрип

Время не властно над актрисой Мэрил Стрип. В этом мы убеждаемся каждый раз, как на экраны выходит очередной фильм с ее участием. За 63 года Мэрил развила до наивысшего уровня не только свой актерский талант, но и умение шикарно выглядеть.

Мелани Гриффит

Искрометная Мелани Гриффит с годами не только не растеряла своего природного обаяния, но и научилась выглядеть как настоящая леди.

Фанни Ардан

В юности французская актриса Фанни Ардан то и дело ловила на себе восторженные взгляды поклонников. С возрастом этой женщине удалось не только не растерять природной красоты, но и стать еще более привлекательной

Изабель Юппер

Подобно коллеге по цеху Фанни Ардан, актриса Изабель Юппер в свои 63 года выглядит ослепительней, чем в 20.

Николь Кидман

Чертовски обаятельная Николь Кидман с возрастом приобрела умение выглядеть изысканно и утонченно.

Хонор Блэкман

Британская актриса Хонор Блэкман доказала всему миру, что красота не имеет возраста. Сейчас девушке Джеймса Бонда из третьего по счету фильма об известном суперагенте 91 год. Посмотрите, она ослепительна.