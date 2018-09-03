11 женщин, которые блистают в мире моды, несмотря на физические изъяны

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Fashion-индустрия знаменита своими жесткими правилами отбора моделей, ведь именно они должны быть воплощением идеальных образов и стандартов, которым следует соответствовать. Но у моделей, как и у обычных людей, тоже могут быть недостатки, в том числе и физические. Они также пытаются скрыть их, а иногда это достаточно трудно, и также борются со своими комплексами.

AdMe.ru нашел девушек из модельного бизнеса, у которых есть свои, порой неприятные им самим, секреты внешности. Однако это не мешает им блистать на подиумах и сниматься в рекламе известных брендов.

1. Кара Делевинь

Популярная модель родом из Великобритании страдает от псориаза. Заболевание обычно обостряется в периоды стресса и напряженной работы. Псориаз не заразен, однако даже во время работы девушка сталкивалась с тем, что люди надевали перчатки и боялись прикоснуться к ней. По признанию модели, псориаз заставил ее ненавидеть себя и свое тело.

2. Лара Стоун

Визитной карточкой модели из Нидерландов является большой промежуток между передними зубами. Однако комплексов по этому поводу Лара, кажется, совсем не испытывает. В работе больше неудобств ей доставляет маленький, по сравнению с распространенным в модельной сфере, размер ноги (36-й), ведь туфли так и норовят слететь во время дефиле.

3. Эль Макферсон

Известная австралийская топ-модель по прозвищу «Тело» имеет 42-й размер обуви, который при росте 183 см не кажется таким уж большим. Однако нередко находятся «доброжелатели», готовые пообсуждать не только размер, но и форму ее стоп. Сама Эль при этом особо не старается прятать ноги на снимках, напротив, иногда выкладывает в соцсетях фотографии, где крупным планом показаны именно стопы.

4. Лаура О’Грэди

Лаура О’Грэди считалась одной из современных моделей с особенной внешностью. Оттопыренные уши девушки несколько лет вдохновляли дизайнеров и фотографов по всему миру. Она призналась, что у нее были комплексы, связанные с внешностью, но именно модельный бизнес заставил ее принять себя такой, какая она есть. Тем не менее свежие фото из соцсетей, кажется, этого не подтверждают.

5. Иман

Говорят, что шея выдает возраст. Но при взгляде на легендарную модель Иман сложно поверить, что ей 63 года. Именно слишком длинная шея и высокий лоб 18-летней студентки из Найроби пленили известного фотографа Питера Бирда и сделали Иман знаменитой.

6. Кристи Хинце

У Кристи Хинце достаточно выдающийся по меркам fashion-индустрии нос. Однако это не помешало ей стать самой юной моделью из всех, когда-либо появлявшихся на обложке австралийского Vogue, сотрудничать со Sports Illustrated, сниматься для каталогов Victoria’s Secret, а также строить карьеру актрисы и телеведущей.

7. Наоми Кэмпбелл

Несколько лет назад знаменитой «Черной пантере» пришлось бороться с тракционной алопецией — выпадением волос, возникшим в результате длительного ношения туго стягивающих их причесок, в частности афрокосичек. Сейчас дела с шевелюрой Наоми заметно идут на поправку, однако модель продолжает утверждать, что в любом случае в наше время париками никого не удивишь, и если ей требуется носить их, то это ее личное дело.

8. Кристал Копланд

Последствия образа жизни моделей могут проявиться и в проблемах с ногами. Австралийская манекенщица Кристал Копланд поделилась, что нередко показы похожи на изощренную пытку. Длительное дефилирование в обуви на высоких каблуках, которая к тому же не всегда подходит по размеру, превратило ее ноги в сплошные гематомы и синяки, которые зачастую даже невозможно загримировать.

9. Джоанна Крупа

У американской модели польского происхождения врожденная аномалия — полимастия, наличие добавочных молочных желез. Эту особенность Джоанна Крупа успешно скрывает, и даже съемки в бикини для нее не помеха.

10. Падма Лакшми

На руке Падмы Лакшми присутствует внушительных размеров шрам. Он появился, когда модель была еще подростком, вследствие серьезной автомобильной аварии. Падма часто носит одежду без рукавов и не пытается каким-то образом замаскировать шрам. Даже фотографы не спешат ретушировать его на снимках.

11. Бриэнн Райс

Бриэнн Райс лишь недавно рассказала миру о том, что у нее витилиго. Модель долгое время пользовалась специальной косметикой и скрывала свое заболевание даже от близких людей. Ей понадобилось почти 10 лет, чтобы поднять самооценку и начать открыто говорить о своей проблеме.