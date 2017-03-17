10 восточных актрис, перед которыми не устоит ни один мужчина

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Необыкновенная красота восточных женщин всегда восхищала и влекла.

И только сами эти женщины знают, что их красота — это не магия, а особые традиции, многолетнее воспитание и регулярный уход за собой. AdMe.ru предлагает насладиться немеркнущим очарованием жемчужин Востока.

Сирин Абдельнур

Известная ливанская певица, модель и актриса. Ее красота привлекла внимание выдающихся режиссеров и продюсеров, позволив ей стать самой высокооплачиваемой звездой Ливана.

Чжан Цзыи

Китайская актриса, известная по фильмам «Мемуары гейши» и «Дом летающих кинжалов». В настоящее время входит в четверку наиболее популярных актрис Китая нового времени.

София Бутелла

Танцовщица и актриса алжирского происхождения, лицо фирмы Nike. София Бутелла — участница танцевальной группы Мадонны. Выступала на концертах Рианны, Мэрайи Кэри, Джастина Тимберлейка, Бритни Спирс, Black Eyed Peas и многих других. В 2012 году сыграла роль Евы в фильме «Уличные танцы — 2». А в 2015 году снялась в фильме «Kingsman: Секретная служба».

Приянка Чопра

Индийская актриса и модель. Победительница конкурса «Мисс мира — 2000». Участвовала в сборе средств для жертв землетрясения и цунами. В 2009 году Приянка Чопра сняла документальный фильм для организации Alert India, занимающейся прокаженными. В 2010 актриса стала послом доброй воли UNICEF. В 2011-м она взяла шефство над тигрицей Дургой и львицей Сундари в зоопарке Бирса.

Равшана Куркова

Российская актриса родом из Узбекистана. Отсутствие актерского образования не помешало Равшане стать одной из самых востребованных актрис современности.

Хайфа Вахби

Ливанская актриса и певица, популярная на Ближнем Востоке. Она стала моделью в юном возрасте и завоевала титул «мисс Южный Ливан» в возрасте 16 лет.

Клаудия Линкс

Ее часто называют богиней Персии. Певица, актриса, модель, а также дипломированный переводчик славится не только своей красотой, но и активной благотворительностью.

Фрида Пинто

Индийская актриса, профессиональная танцовщица и бакалавр искусств по английской литературе.

Саба Мубарак

Суперзвезда телевидения и кино Иордании. Мубарак получила награду иорданского кинофестиваля в номинации «Лучшая арабская актриса».

Айшвария Рай