10 восточных актрис, перед которыми не устоит ни один мужчина
Необыкновенная красота восточных женщин всегда восхищала и влекла.
И только сами эти женщины знают, что их красота — это не магия, а особые традиции, многолетнее воспитание и регулярный уход за собой.
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Сирин Абдельнур
Известная ливанская певица, модель и актриса. Ее красота привлекла внимание выдающихся режиссеров и продюсеров, позволив ей стать самой высокооплачиваемой звездой Ливана.
Чжан Цзыи
Китайская актриса, известная по фильмам «Мемуары гейши» и «Дом летающих кинжалов». В настоящее время входит в четверку наиболее популярных актрис Китая нового времени.
София Бутелла
Танцовщица и актриса алжирского происхождения, лицо фирмы Nike. София Бутелла — участница танцевальной группы Мадонны. Выступала на концертах Рианны, Мэрайи Кэри, Джастина Тимберлейка, Бритни Спирс, Black Eyed Peas и многих других. В 2012 году сыграла роль Евы в фильме «Уличные танцы — 2». А в 2015 году снялась в фильме «Kingsman: Секретная служба».
Приянка Чопра
Индийская актриса и модель. Победительница конкурса «Мисс мира — 2000». Участвовала в сборе средств для жертв землетрясения и цунами. В 2009 году Приянка Чопра сняла документальный фильм для организации Alert India, занимающейся прокаженными. В 2010 актриса стала послом доброй воли UNICEF. В 2011-м она взяла шефство над тигрицей Дургой и львицей Сундари в зоопарке Бирса.
Равшана Куркова
Российская актриса родом из Узбекистана. Отсутствие актерского образования не помешало Равшане стать одной из самых востребованных актрис современности.
Хайфа Вахби
Ливанская актриса и певица, популярная на Ближнем Востоке. Она стала моделью в юном возрасте и завоевала титул «мисс Южный Ливан» в возрасте 16 лет.
Клаудия Линкс
Ее часто называют богиней Персии. Певица, актриса, модель, а также дипломированный переводчик славится не только своей красотой, но и активной благотворительностью.
Фрида Пинто
Индийская актриса, профессиональная танцовщица и бакалавр искусств по английской литературе.
Саба Мубарак
Суперзвезда телевидения и кино Иордании. Мубарак получила награду иорданского кинофестиваля в номинации «Лучшая арабская актриса».
Айшвария Рай
Индийская Моника Беллуччи. Благодаря знанию языков Айшвария принимала участие в фильмах на бенгальском, тамильском, английском языках. Победительница конкурса «Мисс мира» 1994 года.