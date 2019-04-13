11 полезных фишек «сториз» в Instagram, которые сделают ваш профиль не хуже, чем у блогеров

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Кто из нас не мечтает о сотнях, тысячах и, чем черт не шутит, миллионах подписчиков в Instagram? С тех пор, как эта социальная сеть стала одной из ведущих в мире, только ленивый не попытался раскрутить свой аккаунт в надежде стать популярным блогером. Однако, как показывает практика, сделать это не так-то просто. Чтобы добиться успеха, нужно приложить немало усилий и уметь пользоваться всем функционалом, предусмотренным разработчиками, в том числе и вмиг прославившимися «сториз».

AdMe.ru прошерстил просторы интернета в поисках 11 хитростей, которые помогут вам сделать свои «истории» разнообразнее и зрелищнее. Вашим подписчикам должно понравиться!

1. Сплошной фон

Чтобы сделать сплошной цвет фона в «сториз», а позже, например, наложить на него текст, фото или анимацию, есть два способа: муторный и элементарный. В первом случае вам потребуется выбрать кисточку и долго закрашивать ею весь экран. Во втором — добавить в «истории» картинку, выбрать кисточку, определиться с ее цветом, а затем нажать на экран и задержать палец на секунду-другую. Фон готов.

2. Расширенная палитра

Если 27 стандартных цветов кисточки вам недостаточно, то вы можете воспользоваться полноценной палитрой. Для этого надо просто задержать палец на линейке цветов.

3. Полупрозрачный фильтр

Как без лишних заморочек придать своим «сториз» оригинальный вид? Добавить поверх снимка цветной полупрозрачный фильтр! Для этого вам потребуется добавить в «истории» картинку, выбрать любой цвет для кисточки, а затем переключиться на маркер. После остается только нажать на экран и задержать палец.

4. Узоры

Можно пойти еще дальше и добавить снимкам в «сториз» фактурности. Для этого проделайте все то же самое, что и в предыдущем пункте, а после выберите ластик — и начинайте творить.

5. Фон с градиентом

Кроме фона со сплошным цветом, есть еще один любопытный вариант — фон с градиентом. Чтобы создать его, перейдите в текстовую «сториз», определитесь с фоном и напишите одно слово. Нажмите «Далее» и удалите текст — у вас есть пустой градиент, на который можно добавить картинки, гифки, вопросы, опросы и т. д.

6. Коллаж

Есть множество сторонних приложений, помогающих создать самые разные коллажи для «сториз». Но все это для тех, кто не знает, что и в самом Instagram в «истории» можно добавить больше одного фото. Делается это просто. Откройте «сториз», добавьте картинку, сделайте из нее, например, сплошной фон (см. пункт 1). Затем откройте фотогалерею, выберите снимок, нажмите кнопку «Поделиться», а потом «Скопировать». Вернитесь обратно в Instagram — перед вами должно всплыть окно со скопированным фото. Нажмите на него — и оно будет добавлено поверх фона. Повторите эти действия столько раз, сколько вам необходимо. Примечание: если нажать на фото в коллаже, то оно зеркально отразится.

7. Бумеранг из Live Photo и наложение масок на готовый снимок

Знаете ли вы, что сделанные вами снимки в режиме Live Photo можно превратить в бумеранг для «сториз»? Чтобы сделать это, добавьте в «истории» «живое фото» и задержите палец на экране — фото превратится в короткое зацикленное видео. Также для вас может стать открытием то, что накладывать маски можно на уже имеющиеся на вашем телефоне снимки. Для этого выберите фото из галереи, перейдите в меню масок и выберите понравившуюся.

8. Эффект «светящихся» эмодзи

Готовы пойти еще дальше? Экспериментировать в «сториз» можно даже с эмодзи, например сделать их «светящимися». Для этого откройте «истории», добавьте фото, выберите режим текста и в настройках стиля шрифта выберите «Неоновый». Теперь при добавлении на фотографию эмодзи будут светиться по контуру.

9. Эффект тени для текста

Иногда крохотная деталь может произвести наибольший эффект. Если вы ищете легкий способ выделить текстовый фрагмент в своей «сториз», то этот лайфхак придется вам по вкусу. Откройте «истории», добавьте фото, перейдите в режим текста, введите его и стилизуйте по своему вкусу. Затем повторите это действие еще раз: сохраните стиль шрифта, его размер, но выберите другой цвет. Теперь наложите один текстовый слой на другой с небольшим рассинхроном.

10. Выравнивание текста

Не спешите называть эту функцию бесполезной. Да, в настройках текста в «сториз» действительно есть кнопка, позволяющая выровнять текст по центру, по левому и по правому краю. Но она, к примеру, отсутствует при выборе шрифтов «Модерн», «Неон» и «Жирный». Поэтому в следующий раз наберите текст в редакторе и просто свайпните влево, и он будет выровнен по левому краю, или же свайпните вправо — и тогда по правому. Элементарно!

11. Маскировка хештегов

Хештеги все еще выполняют свою функцию и способны повысить просмотры ваших «историй», вот только ставить их далеко не всегда кажется уместным. Чтобы совместить неприятное с полезным, просто замаскируйте их. Проставьте хештеги (в одну «сториз» можно добавить до 10 хештегов), уменьшите размер получившегося блока, а затем с помощью инструмента «Пипетка» сделайте его одинаковым по цвету с вашим фоном.

Какую из этих хитростей вы обязательно возьмете на заметку? Известны ли вам какие-нибудь тонкости работы со «сториз» в Instagram?