12 самых эмоциональных фотографий 2016 года

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События, полные эмоций и переживаний, которые произошли в этом году, запомнятся нам навсегда. Фотографы всего мира старательно ловили эти моменты, чтобы они остались в нашей памяти. AdMe.ru собрал 12 самых ярких и эмоциональных фотографий 2016-го, за каждой из которых стоит целая история.

Главный герой фильма на премьере «Звездных войн»

Каждый день этот мужчина переправляет своих детей через реку в школу

Полярный медвежонок прижимается к своей маме в вольере зоопарка Бремерхафен, Бремен

Тень тренера, дающего указания перед финальным школьным матчем, Сирия

Волчата зовут свою маму, которая охотится вдоль побережья, Британская Колумбия

Мангуст играет с тыквой во время Хеллоуина в зоопарке города Чунцин, Китай

Протестующий использует ракетку, чтобы вернуть гранату со слезоточивым газом во время демонстрации протеста из-за реформы трудового права в Нанте, Франция

Слоненок выходит из поезда перевозного цирка

Мужчина на инвалидной коляске исполняет трюк на открытии Олимпийских игр

Папа Франциск выступает на площади Святого Петра в Ватикане во время сильного ветра

Сельские лошади смотрят в окно, Греция

Мужчина в берлоге проверяет здоровье медведя