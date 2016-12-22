12 самых эмоциональных фотографий 2016 года

События, полные эмоций и переживаний, которые произошли в этом году, запомнятся нам навсегда. Фотографы всего мира старательно ловили эти моменты, чтобы они остались в нашей памяти.

AdMe.ru собрал 12 самых ярких и эмоциональных фотографий 2016-го, за каждой из которых стоит целая история.

Главный герой фильма на премьере «Звездных войн»

Каждый день этот мужчина переправляет своих детей через реку в школу

Полярный медвежонок прижимается к своей маме в вольере зоопарка Бремерхафен, Бремен

Тень тренера, дающего указания перед финальным школьным матчем, Сирия

Волчата зовут свою маму, которая охотится вдоль побережья, Британская Колумбия

Мангуст играет с тыквой во время Хеллоуина в зоопарке города Чунцин, Китай

Протестующий использует ракетку, чтобы вернуть гранату со слезоточивым газом во время демонстрации протеста из-за реформы трудового права в Нанте, Франция

Слоненок выходит из поезда перевозного цирка

Мужчина на инвалидной коляске исполняет трюк на открытии Олимпийских игр

Папа Франциск выступает на площади Святого Петра в Ватикане во время сильного ветра

Сельские лошади смотрят в окно, Греция

Мужчина в берлоге проверяет здоровье медведя

Фото на превью Stephanie Sinclair

5 На склад!
8 Комментарии
  • 22 декабря 2016
  • 8
  • 7445

Слов нет, это надо видеть

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