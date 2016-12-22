12 самых эмоциональных фотографий 2016 года
События, полные эмоций и переживаний, которые произошли в этом году, запомнятся нам навсегда. Фотографы всего мира старательно ловили эти моменты, чтобы они остались в нашей памяти.
AdMe.ru собрал 12 самых ярких и эмоциональных фотографий 2016-го, за каждой из которых стоит целая история.
Главный герой фильма на премьере «Звездных войн»
Каждый день этот мужчина переправляет своих детей через реку в школу
Полярный медвежонок прижимается к своей маме в вольере зоопарка Бремерхафен, Бремен
Тень тренера, дающего указания перед финальным школьным матчем, Сирия
Волчата зовут свою маму, которая охотится вдоль побережья, Британская Колумбия
Мангуст играет с тыквой во время Хеллоуина в зоопарке города Чунцин, Китай
Протестующий использует ракетку, чтобы вернуть гранату со слезоточивым газом во время демонстрации протеста из-за реформы трудового права в Нанте, Франция
Слоненок выходит из поезда перевозного цирка
Мужчина на инвалидной коляске исполняет трюк на открытии Олимпийских игр
Папа Франциск выступает на площади Святого Петра в Ватикане во время сильного ветра
Сельские лошади смотрят в окно, Греция
Мужчина в берлоге проверяет здоровье медведя
Фото на превью Stephanie Sinclair