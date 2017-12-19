11 вещей, о которых все слышали, но мало кто видел

В мире много вещей, которых мы никогда не видели, именно этим он и интересен. И каждый раз, когда открываешь что-нибудь новое, поражаешься: до чего же много вокруг неизведанного! Порой это самые обычные вещи, о которых мы не раз слышали, а видим впервые. Тогда они впечатляют еще больше.

Мы в AdMe.ru подобрали несколько таких фотографий. Нас впечатлило — надеемся, и вы не останетесь равнодушными.

Птенец голубя

Да-да, птенцы голубей все же существуют, хотя их мало кто видел.

Крот

Распространено мнение, что кроты размером с кошку, но это совсем не так. Эти зверушки немногим больше мыши и легко помещаются в ладони.

Шаровая молния

Так выглядит шаровая молния, полученная в ходе эксперимента в лаборатории.

Фейерверк в разрезе

Когда фитиль догорит, из черных шариков в небо взлетят огни в форме звезды.

Вид космического челнока «Атлантис» с Международной космической станции

Череп ребенка до выпадения молочных зубов

Хозяйка из «Тома и Джерри»

Мы привыкли видеть только тапочки хозяйки Тома. Но в одной из серий она показалась нам, мягко говоря, во всей красе.

Кенни без капюшона

© cc  

Он, оказывается, блондин!

Конец игры в «змейку»

Кажется, у этого человека железное терпение.

Что внутри сумки кенгуру

Кожа внутри сумки кенгуру не покрыта мехом. Это связано с тем, что кенгуренок, до того как начать прыгать на воле, некоторое время «взрослеет» прямо внутри сумки. Мех мешал бы ему пить молоко и дышать.

Карандаш перфекциониста

Ну кто в начальной школе не хотел так сточить карандаш?

Как сейчас выглядит знаменитый пейзаж со стандартной заставки Windows

Чем заканчивается таблица Excel

Делитесь в комментариях, что вас впечатлило больше всего!

Как моют голову в космосе

Вы можете помыть голову, использовав меньше стакана воды? Космонавты именно так и делают. Подробнее можно посмотреть вот в этом видео.

Фото на превью pikabu

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