11 вещей, о которых все слышали, но мало кто видел
В мире много вещей, которых мы никогда не видели, именно этим он и интересен. И каждый раз, когда открываешь что-нибудь новое, поражаешься: до чего же много вокруг неизведанного! Порой это самые обычные вещи, о которых мы не раз слышали, а видим впервые. Тогда они впечатляют еще больше.
Мы в AdMe.ru подобрали несколько таких фотографий. Нас впечатлило — надеемся, и вы не останетесь равнодушными.
Птенец голубя
Да-да, птенцы голубей все же существуют, хотя их мало кто видел.
Крот
Распространено мнение, что кроты размером с кошку, но это совсем не так. Эти зверушки немногим больше мыши и легко помещаются в ладони.
Шаровая молния
Так выглядит шаровая молния, полученная в ходе эксперимента в лаборатории.
Фейерверк в разрезе
Когда фитиль догорит, из черных шариков в небо взлетят огни в форме звезды.
Вид космического челнока «Атлантис» с Международной космической станции
Череп ребенка до выпадения молочных зубов
Хозяйка из «Тома и Джерри»
Мы привыкли видеть только тапочки хозяйки Тома. Но в одной из серий она показалась нам, мягко говоря, во всей красе.
Кенни без капюшона
Он, оказывается, блондин!
Конец игры в «змейку»
Кажется, у этого человека железное терпение.
Что внутри сумки кенгуру
Кожа внутри сумки кенгуру не покрыта мехом. Это связано с тем, что кенгуренок, до того как начать прыгать на воле, некоторое время «взрослеет» прямо внутри сумки. Мех мешал бы ему пить молоко и дышать.
Карандаш перфекциониста
Ну кто в начальной школе не хотел так сточить карандаш?
Как сейчас выглядит знаменитый пейзаж со стандартной заставки Windows
Чем заканчивается таблица Excel
Делитесь в комментариях, что вас впечатлило больше всего!
Как моют голову в космосе
Вы можете помыть голову, использовав меньше стакана воды? Космонавты именно так и делают. Подробнее можно посмотреть вот в этом видео.
Фото на превью pikabu