11 вещей, о которых все слышали, но мало кто видел

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В мире много вещей, которых мы никогда не видели, именно этим он и интересен. И каждый раз, когда открываешь что-нибудь новое, поражаешься: до чего же много вокруг неизведанного! Порой это самые обычные вещи, о которых мы не раз слышали, а видим впервые. Тогда они впечатляют еще больше.

Мы в AdMe.ru подобрали несколько таких фотографий. Нас впечатлило — надеемся, и вы не останетесь равнодушными.