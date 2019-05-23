10+ советов профессионального фотографа, которые помогут хорошо получаться на снимках

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Удачные фотографии — это память навсегда. И если для того, чтобы все было идеально, вам приходится сделать тысячу и один кадр, то спешим обрадовать, что от этого есть спасение. Достаточно знать, как поставить ногу, как повернуть голову, как эффектно протянуть руку — и хорошие кадры гарантированы. Профессиональный фотограф Марина Хоменко делится в своем блоге сочными снимками и секретами позирования.

Марина живет на Бали. До переезда на остров она с мужем жила в небольшом поселке Приморского края. Там у них был свой магазин. Но 2 года назад пара решила полностью изменить свою жизнь, и результат этого девушка публикует в своем инстаграме. Мы в AdMe.ru обожаем качественные фотографии и хотим научиться делать такие же, поэтому Марина и ее аккаунт стали для нас объектом исследования.

Как расслабиться перед камерой

Страх быть скованным или нелепым — самый яркий из наших страхов. Люди, которые первый раз пришли на фотосессию, часто очень стесняются. Выбирайте фотографа, с которым вам будет комфортно. Пообщайтесь с ним перед съемкой, расскажите ему, каких снимков вы ждете, чего боитесь.

Для преодоления сильного волнения глубоко подышите: вдох через нос, выдох через рот. Дайте мышцам расслабиться, можно даже попрыгать. Не пытайтесь улыбаться, если не уверены, что улыбка естественна. Во время съемки не забывайте постоянно двигаться. Работайте плечами, корпусом, головой, переносите вес тела с одной ноги на другую. Но сильно не спешите: сначала поменяли ноги, затем руки, поработали плечами, отвели взгляд в другую сторону и так далее. Так больше шансов получить удачные фотографии.

От кого зависит результат

На фотографе обычно лежит гораздо больше ответственности. Он всегда найдет с вами контакт и постарается провести фотосессию в позитивной обстановке. И обязательно поможет вам с позированием. Испытать удовольствие можно не только от полученных через месяц снимков, но и от процесса съемки. И это очень поднимает самооценку. Выбирайте «правильного» фотографа, и вам захочется вернуться к нему еще не раз.

Как скрыть недостатки фигуры

Держите спину ровно и расправляйте плечи.

Делайте максимальный изгиб спиной, чтобы фигура была изящной.

Когда фотографируетесь боком, руки не прижимайте к телу: даже если предплечье тонкое, оно все равно окажется сплюснутым.

Следите за ступнями — тяните носок.

Корпус должен быть направлен в сторону от камеры, руки не прижаты, чтобы было видно талию.

Чтобы ноги казались длиннее, разверните их немного в сторону.

Лайфхак для пляжной фотосессии: выигрышнее всего надеть сплошной купальник. Еще будет смотреться красиво, если нижние края плавок потянуть немножко вверх.

Позирование для портретной съемки

Расслабьте лицо, можно немного прищурить глаза, но только не переборщите. Иначе будете «спать» на всех кадрах.

Не делайте губами «пю», на фото это выглядит нелепо. Это подходит для селфи, когда вы видите и контролируете свое лицо.

Можно подышать через рот, слегка его приоткрыть. Но только слегка!

Если руки в кадре, кисти расслабьте и не поворачивайте тыльной стороной на камеру.

Не опускайте голову низко, чтобы не появился двойной подбородок.

И самое главное — это хорошее настроение! Тогда позирование не составит труда.

Куда деть руки

Старайтесь располагать кисти боком к камере, но при этом не напрягайте их.

При позировании одну руку можно оставить на талии, а вторую опустить вниз, перед ногой.

Можно скрестить руки под грудью. Но заметьте, что обе кисти должно быть видно и направлены они должны быть боком к камере.

Не прячьте одну руку под мышкой.

Смотрится хорошо, если в карманы опустить только большие пальцы.

Красиво расположенные у лица руки — залог классного и необычного портрета.

Как быть с ногами

Ставьте ноги на носки. Это их не только удлиняет, но и делает изящнее — не просто же так были придуманы туфли на каблуках.

Не направляйте колени в сторону камеры, чтобы не прибавить ногам 2-3 лишних килограмма.

Старайтесь менять положение при позировании, не забывайте двигаться, чтобы получить больше удачных кадров.

Следите за ступнями. Пальцы ног не загибайте сильно вниз и не выгибайте сильно вверх. Пусть изгиб ступни будет прямой или в форме туфельки. Бывает, что все на снимке идеально, модель и ногу правильно поставила, и ступню, а большой палец торчит вверх, да так, что приковывает к себе внимание. Такое фото сразу в топку.

Лайфхаки для селфи

Если не получается сделать фото анфас, лучше всего повернуть голову примерно на 30 ° от телефона. Таким образом лицо визуально становится уже.

Не задирайте высоко подбородок, это будет выглядеть не очень красиво, да еще и ноздри будут смотреть прямо в камеру.

Очень низко голову опускать тоже не стоит. Избегайте появления второго и даже третьего подбородка.

Не напрягайте шею.

Работайте плечами, только не задирайте их очень высоко. Пусть движения будут плавными, естественными.

И не забывайте двигаться! Ищите более выгодные для себя ракурсы.

Постановочные vs. Спонтанные фото

Позирование — это, конечно, всегда хорошо и красиво, картинка получается идеальная. Но не стоит забывать про фото в движении. Всегда получается необычное выражение лица, красиво летят волосы, поза более естественная, живая. Но есть и небольшой минус. Чтобы получить заветный кадр, таких снимков придется сделать очень много — иногда около 1 000, а то и больше.

А вы довольны своими фотографиями или хотели бы научиться позировать?