10 секретов, которые позволят идеально получаться на фото без масок и фильтров

В недавнем опросе 90 % девушек признались, что используют фильтры и приложения для редактирования фотографий, чтобы казаться привлекательнее обычного. Кто-то выглядит на снимках на пару-тройку килограммов полнее, у кого-то нос получается длиннее, чем на самом деле, а у кого-то при неправильном освещении зубы смотрятся недостаточно белыми.

Мы в AdMe.ru уверены, что любой может выглядеть на фото сногсшибательно и без фильтров. Для этого достаточно знать, какие ошибки, допущенные при позировании, предательски портят впечатление от кадров, и прислушаться к нашим советам.

Не прижимайте руку к лицу

Стоит лишь добавить руки в кадр, и сразу фотография станет свежее и интереснее. Но и у этого метода есть свои особенности. Старайтесь не прижимать руку и не подпирать голову кулаком, поскольку визуально это может исказить черты лица и добавить пару лишних килограммов. Идеально будет смотреться приподнятая к скулам ладонь, имитирующая едва ощутимое касание.

Не направляйте локти в камеру

При съемке всегда старайтесь следить за тем, куда направлены ваши локти. Камера безжалостно увеличивает руки, если нацелить их строго в объектив. Чтобы избежать этой ошибки, профессионалы советуют расслабленно отвести локоть в сторону.

Не фотографируйтесь анфас

Снимки анфас крайне редко получаются удачными. Стоит только вспомнить, сколько разочарования приносят кадры, сделанные для официальных документов. Поэтому, фотографируясь для себя, постарайтесь принять более непринужденную позу. Достаточно лишь чуть развернуть плечи в сторону объектива, чтобы изображение получилось утонченнее.

Поворачивайтесь к камере лучшей стороной лица

Не так давно ученым удалось выяснить, что левая сторона лица более фотогенична, чем правая. Однако не стоит слепо доверять светилам науки, лучше проверить на себе, каким боком нужно повернуться в объектив. При выборе выигрышной позиции фотографы советуют прежде всего обращать внимание на линии подбородка, расположение бровей и глаз. В кадре должен быть виден четкий овал лица.

Вытягивайте шею

Элегантно вытянутая шея — хорошее решение для портретной съемки. Такая поза позволит избежать эффекта двойного подбородка и визуально скорректирует недостатки, если таковые имеются.

Не прячьте кисти рук

Если в процессе позирования вы решили скрестить руки, то попробуйте не прятать пальцы. Так руки будут выглядеть длиннее и женственнее.

Не разворачивайте плечи в камеру

Профессионалы советуют не разворачивать плечи строго в камеру. Так модель рискует казаться в кадре крупнее, чем есть на самом деле. Вместо этого попробуйте слегка наклонить плечи к объективу и прогнуться в талии.

Не показывайте белки глаз

Чтобы добавить изюминку в обычный портрет, модели достаточно лишь мечтательно отвести взгляд от объектива. При этом стоит иметь в виду, что выразительными глаза делают зрачки, а не белки. Если смотреть четко в сторону, радужка скроется и лицо будет выглядеть неестественно. Чтобы получился портрет с задумчивым взглядом, нужно посмотреть за спину фотографа.

Не направляйте в камеру ноги

Фотографируясь сидя, обратите внимание на расположение ног. В кадрах, где колени смотрят в камеру, ноги визуально выглядят короче и объемнее, чем есть на самом деле. Чтобы не допустить этого, попробуйте повернуться боком, согнуть ноги и слегка поставить их на носочки. В результате ноги будут казаться длиннее, а силуэт визуально вытянется.

Избегайте прерывания линии щеки носом

Очень коварным для фотопозирования является поворот головы на три четверти. Профессионалы советуют располагать лицо так, чтобы фотографу открывалось пространство между кончиком носа и дальней от камеры щеки. Так удастся эстетично подчеркнуть профиль. В противном случае нос закрывает щеку и создается эффект прерванного профиля, который визуально удлиняет нос.