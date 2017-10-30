10 праздников, глядя на которые понимаешь, что мир безумен

Пока весь западный мир готовится к Хеллоуину, AdMe.ru решил посмотреть, какие еще страшные праздники существуют у разных народов по всей планете.

Оказалось, таких празднеств довольно много — любят люди пощекотать себе нервы и поспасать мир от нечистой силы.

10. Ночь Гая Фокса (Ночь костров)

В эту ночь в 1605 году группа католиков пыталась взорвать английский парламент. Человек по имени Гай Фокс должен был поджечь фитиль, но попытка провалилась — его арестовали.

С тех пор праздник стал «днем благодарения за спасение», а ныне он имеет оттенок анархизма: воздух наполнен дымом от костров и пальбой фейерверков. На одном из шествий даже как-то сожгли чучело Папы Римского. Если вы хотели попасть на спокойный веселый карнавал, вам не сюда.

Когда и где: Ночь на 5 ноября, Великобритания, а также Новая Зеландия и ЮАР.

9. Праздник святой Марты де Рибартеме

В этот день вместе собираются все, кто был на волосок от смерти, а теперь хочет отблагодарить святую Марту, покровительницу воскресших. Люди ложатся в гробы, а их друзья несут их до церкви, где священник читает по ним мессу.

Гробы с людьми несут на кладбище и затем символически возвращают обратно в мир живых. Далее все рассказывают друг другу о своем околосмертельном опыте, а потом веселятся и танцуют.

Когда и где: 29 июля, Ас-Невес, Испания.

8. Вальпургиева ночь

Считается, что именно в эту ночь происходит главный шабаш ведьм и разгул «европейской» нечистой силы. Особенно бурно это безобразие отмечают в Германии: все, кто чувствует себя немного ведьмой (или колдуном), могут принять участие в карнавале.

Также тут до сих пор сохранилась традиция возводить майское дерево — столб, украшенный лентами и венками.

Когда и где: Ночь на 1 мая, Центральная и Западная Европа.

7. Фестиваль голодных духов

В этот день духи поднимаются из нижнего мира и навещают живых, а живые делают им подношения. Чтобы дар попал к духам, его нужно сжечь, поэтому богачи сжигают деньги, целые дома и дорогущие машины.

Люди попроще довольствуются муляжами из бумаги, которые тоже неплохо принимаются духами. В магазинах для этих целей продают ритуальные деньги с надписями «Банк загробного мира».

Когда и где: Август-сентябрь, Китай.

6. Тинку

Боливия — самая индейская страна в мире, где живы древние ритуалы, оставшиеся в наследие от загадочных инков. Дважды в год здесь проходит праздник в честь Пахамаме — богини земли. Люди приносят ей в жертву кровь и слезы весьма интересным образом: просто бьют друг другу морды. Делают это даже женщины и дети. Как ни странно, все радуются происходящему.

Когда и где: Время сева и жатвы, Боливия.

5. Иван Купала

Это народный праздник восточных славян, посвященный летнему солнцестоянию. Все самое интересное тут происходит ночью: люди водят хороводы (чаще все-таки в одежде), прыгают через костры и спускают на воду венки со свечами. Пробуждается на Ивана Купалу и нечисть вроде русалок и домовых.

Считается, что это единственная ночь, когда цветет папоротник. Нашедшему его якобы откроются все тайны мира.

Когда и где: Ночь на 24 июня либо 7 июля, Восточная Европа.

4. Тайпусам

Этот фестиваль посвящен Муругану — богу войны. Верующие молят его исполнить их желание и, если оно сбудется, обещают вернуть долг.

Отдают они его на шествии в честь Тайпусама и в зависимости от серьезности желания долг может быть разным: пронести на голове кувшин молока или истязать себя с помощью крюков, продетых сквозь кожу. Схожий праздник есть в Таиланде, но там все выглядит еще более жутко. Если хотите, загуглите «Вегетарианский фестиваль».

Когда и где: Январь-февраль, Южная Индия, Малайзия, Сингапур, Маврикий.

3. Хеллоуин

Нельзя обойти вниманием и самый известный страшный праздник. Пошел он от кельтского языческого Самайна, который символизировал начало зимы и смерть природы. В этот день землю посещали духи, поэтому появился обычай наряжаться в страшные костюмы, чтобы их отпугнуть.

Когда и где: 31 октября в англоязычных странах. Начиная с конца 90-х Хеллоуин постепенно становится всемирным праздником. Его любит молодежь, но старшее поколение не признало его до конца.

2. День мертвых

День мертвых — один из самых завораживающих фестивалей мира. Люди вспоминают умерших, ходят на кладбища, а после веселятся до упаду на карнавале. В этот день слезы мешаются с весельем, а люди рядятся мертвецами и скелетами, дополняя образы тропическими цветами и яркими красками.

Когда и где: 1 и 2 ноября, Мексика, Гватемала, Никарагуа, Гондурас, Сальвадор.

1. Сэцубун

Чтобы закончить на самом позитивном из страшных праздников, стоит упомянуть проводы зимы на японский лад. В этот день вся Япония раскидывает бобы (как эти монахи на фото, но менее эпично), чтобы прогнать демонов и привлечь удачу. В Сэцубун люди, переодетые в рогатых демонов, с дубинками ходят по городу и пугают людей, правда, боятся их в основном дети.

Считается, что в Сэцубун на удачу каждому надо в молчании съесть огромный ролл, больше похожий на буррито.

Когда и где: 3 февраля, Япония.

27 На склад!
2 Комментарии
  • 30 октября 2017
  • 2
  • 13220

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!