10 праздников, глядя на которые понимаешь, что мир безумен
Пока весь западный мир готовится к Хеллоуину, AdMe.ru решил посмотреть, какие еще страшные праздники существуют у разных народов по всей планете.
Оказалось, таких празднеств довольно много — любят люди пощекотать себе нервы и поспасать мир от нечистой силы.
10. Ночь Гая Фокса (Ночь костров)
В эту ночь в 1605 году группа католиков пыталась взорвать английский парламент. Человек по имени Гай Фокс должен был поджечь фитиль, но попытка провалилась — его арестовали.
С тех пор праздник стал «днем благодарения за спасение», а ныне он имеет оттенок анархизма: воздух наполнен дымом от костров и пальбой фейерверков. На одном из шествий даже как-то сожгли чучело Папы Римского. Если вы хотели попасть на спокойный веселый карнавал, вам не сюда.
Когда и где: Ночь на 5 ноября, Великобритания, а также Новая Зеландия и ЮАР.
9. Праздник святой Марты де Рибартеме
В этот день вместе собираются все, кто был на волосок от смерти, а теперь хочет отблагодарить святую Марту, покровительницу воскресших. Люди ложатся в гробы, а их друзья несут их до церкви, где священник читает по ним мессу.
Гробы с людьми несут на кладбище и затем символически возвращают обратно в мир живых. Далее все рассказывают друг другу о своем околосмертельном опыте, а потом веселятся и танцуют.
Когда и где: 29 июля, Ас-Невес, Испания.
8. Вальпургиева ночь
Считается, что именно в эту ночь происходит главный шабаш ведьм и разгул «европейской» нечистой силы. Особенно бурно это безобразие отмечают в Германии: все, кто чувствует себя немного ведьмой (или колдуном), могут принять участие в карнавале.
Также тут до сих пор сохранилась традиция возводить майское дерево — столб, украшенный лентами и венками.
Когда и где: Ночь на 1 мая, Центральная и Западная Европа.
7. Фестиваль голодных духов
В этот день духи поднимаются из нижнего мира и навещают живых, а живые делают им подношения. Чтобы дар попал к духам, его нужно сжечь, поэтому богачи сжигают деньги, целые дома и дорогущие машины.
Люди попроще довольствуются муляжами из бумаги, которые тоже неплохо принимаются духами. В магазинах для этих целей продают ритуальные деньги с надписями «Банк загробного мира».
Когда и где: Август-сентябрь, Китай.
6. Тинку
Боливия — самая индейская страна в мире, где живы древние ритуалы, оставшиеся в наследие от загадочных инков. Дважды в год здесь проходит праздник в честь Пахамаме — богини земли. Люди приносят ей в жертву кровь и слезы весьма интересным образом: просто бьют друг другу морды. Делают это даже женщины и дети. Как ни странно, все радуются происходящему.
Когда и где: Время сева и жатвы, Боливия.
5. Иван Купала
Это народный праздник восточных славян, посвященный летнему солнцестоянию. Все самое интересное тут происходит ночью: люди водят хороводы (чаще все-таки в одежде), прыгают через костры и спускают на воду венки со свечами. Пробуждается на Ивана Купалу и нечисть вроде русалок и домовых.
Считается, что это единственная ночь, когда цветет папоротник. Нашедшему его якобы откроются все тайны мира.
Когда и где: Ночь на 24 июня либо 7 июля, Восточная Европа.
4. Тайпусам
Этот фестиваль посвящен Муругану — богу войны. Верующие молят его исполнить их желание и, если оно сбудется, обещают вернуть долг.
Отдают они его на шествии в честь Тайпусама и в зависимости от серьезности желания долг может быть разным: пронести на голове кувшин молока или истязать себя с помощью крюков, продетых сквозь кожу. Схожий праздник есть в Таиланде, но там все выглядит еще более жутко. Если хотите, загуглите «Вегетарианский фестиваль».
Когда и где: Январь-февраль, Южная Индия, Малайзия, Сингапур, Маврикий.
3. Хеллоуин
Нельзя обойти вниманием и самый известный страшный праздник. Пошел он от кельтского языческого Самайна, который символизировал начало зимы и смерть природы. В этот день землю посещали духи, поэтому появился обычай наряжаться в страшные костюмы, чтобы их отпугнуть.
Когда и где: 31 октября в англоязычных странах. Начиная с конца 90-х Хеллоуин постепенно становится всемирным праздником. Его любит молодежь, но старшее поколение не признало его до конца.
2. День мертвых
День мертвых — один из самых завораживающих фестивалей мира. Люди вспоминают умерших, ходят на кладбища, а после веселятся до упаду на карнавале. В этот день слезы мешаются с весельем, а люди рядятся мертвецами и скелетами, дополняя образы тропическими цветами и яркими красками.
Когда и где: 1 и 2 ноября, Мексика, Гватемала, Никарагуа, Гондурас, Сальвадор.
1. Сэцубун
Чтобы закончить на самом позитивном из страшных праздников, стоит упомянуть проводы зимы на японский лад. В этот день вся Япония раскидывает бобы (как эти монахи на фото, но менее эпично), чтобы прогнать демонов и привлечь удачу. В Сэцубун люди, переодетые в рогатых демонов, с дубинками ходят по городу и пугают людей, правда, боятся их в основном дети.
Считается, что в Сэцубун на удачу каждому надо в молчании съесть огромный ролл, больше похожий на буррито.
Когда и где: 3 февраля, Япония.
Фото на превью Itzcoatl WingedWyrm/wikimedia, 椎林 隆夫/wikimedia