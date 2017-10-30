10 праздников, глядя на которые понимаешь, что мир безумен

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Пока весь западный мир готовится к Хеллоуину, AdMe.ru решил посмотреть, какие еще страшные праздники существуют у разных народов по всей планете. Оказалось, таких празднеств довольно много — любят люди пощекотать себе нервы и поспасать мир от нечистой силы.

10. Ночь Гая Фокса (Ночь костров)

В эту ночь в 1605 году группа католиков пыталась взорвать английский парламент. Человек по имени Гай Фокс должен был поджечь фитиль, но попытка провалилась — его арестовали. С тех пор праздник стал «днем благодарения за спасение», а ныне он имеет оттенок анархизма: воздух наполнен дымом от костров и пальбой фейерверков. На одном из шествий даже как-то сожгли чучело Папы Римского. Если вы хотели попасть на спокойный веселый карнавал, вам не сюда. Когда и где: Ночь на 5 ноября, Великобритания, а также Новая Зеландия и ЮАР.

9. Праздник святой Марты де Рибартеме

В этот день вместе собираются все, кто был на волосок от смерти, а теперь хочет отблагодарить святую Марту, покровительницу воскресших. Люди ложатся в гробы, а их друзья несут их до церкви, где священник читает по ним мессу. Гробы с людьми несут на кладбище и затем символически возвращают обратно в мир живых. Далее все рассказывают друг другу о своем околосмертельном опыте, а потом веселятся и танцуют. Когда и где: 29 июля, Ас-Невес, Испания.

8. Вальпургиева ночь

Считается, что именно в эту ночь происходит главный шабаш ведьм и разгул «европейской» нечистой силы. Особенно бурно это безобразие отмечают в Германии: все, кто чувствует себя немного ведьмой (или колдуном), могут принять участие в карнавале. Также тут до сих пор сохранилась традиция возводить майское дерево — столб, украшенный лентами и венками. Когда и где: Ночь на 1 мая, Центральная и Западная Европа.

7. Фестиваль голодных духов

В этот день духи поднимаются из нижнего мира и навещают живых, а живые делают им подношения. Чтобы дар попал к духам, его нужно сжечь, поэтому богачи сжигают деньги, целые дома и дорогущие машины. Люди попроще довольствуются муляжами из бумаги, которые тоже неплохо принимаются духами. В магазинах для этих целей продают ритуальные деньги с надписями «Банк загробного мира». Когда и где: Август-сентябрь, Китай.

6. Тинку

Боливия — самая индейская страна в мире, где живы древние ритуалы, оставшиеся в наследие от загадочных инков. Дважды в год здесь проходит праздник в честь Пахамаме — богини земли. Люди приносят ей в жертву кровь и слезы весьма интересным образом: просто бьют друг другу морды. Делают это даже женщины и дети. Как ни странно, все радуются происходящему. Когда и где: Время сева и жатвы, Боливия.

5. Иван Купала

Это народный праздник восточных славян, посвященный летнему солнцестоянию. Все самое интересное тут происходит ночью: люди водят хороводы (чаще все-таки в одежде), прыгают через костры и спускают на воду венки со свечами. Пробуждается на Ивана Купалу и нечисть вроде русалок и домовых. Считается, что это единственная ночь, когда цветет папоротник. Нашедшему его якобы откроются все тайны мира. Когда и где: Ночь на 24 июня либо 7 июля, Восточная Европа.

4. Тайпусам

Этот фестиваль посвящен Муругану — богу войны. Верующие молят его исполнить их желание и, если оно сбудется, обещают вернуть долг. Отдают они его на шествии в честь Тайпусама и в зависимости от серьезности желания долг может быть разным: пронести на голове кувшин молока или истязать себя с помощью крюков, продетых сквозь кожу. Схожий праздник есть в Таиланде, но там все выглядит еще более жутко. Если хотите, загуглите «Вегетарианский фестиваль». Когда и где: Январь-февраль, Южная Индия, Малайзия, Сингапур, Маврикий.

3. Хеллоуин

Нельзя обойти вниманием и самый известный страшный праздник. Пошел он от кельтского языческого Самайна, который символизировал начало зимы и смерть природы. В этот день землю посещали духи, поэтому появился обычай наряжаться в страшные костюмы, чтобы их отпугнуть. Когда и где: 31 октября в англоязычных странах. Начиная с конца 90-х Хеллоуин постепенно становится всемирным праздником. Его любит молодежь, но старшее поколение не признало его до конца.

2. День мертвых

День мертвых — один из самых завораживающих фестивалей мира. Люди вспоминают умерших, ходят на кладбища, а после веселятся до упаду на карнавале. В этот день слезы мешаются с весельем, а люди рядятся мертвецами и скелетами, дополняя образы тропическими цветами и яркими красками. Когда и где: 1 и 2 ноября, Мексика, Гватемала, Никарагуа, Гондурас, Сальвадор.

1. Сэцубун