10 человек, которые зарабатывают в инстаграме больше всех

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Еще пару лет назад популярность в соцсетях не приносила блогерам ничего кроме плюсика к чувству собственного достоинства. Но сейчас модели, на чьи аккаунты подписываются тысячи пользователей, все чаще конвертируют лайки в доллары. AdMe.ru отобрал 10 пользователей инстаграма, чья популярность приносит им миллионы.

Даниэль Бернштейн (Danielle Bernstein)

22-летняя стилист Даниэль Бернштейн прославилась в сети, заведя блог о моде We Wore What. Страничка быстро набрала популярность, как и ее аккаунт в инстаграме. Сейчас там 1,7 млн подписчиков. Даниэль стала одной из самых узнаваемых и успешных моделей в индустрии моды и за пост зарабатывает не меньше $ 15 тыс. Хотя сама до сих пор ненавидит говорить о деньгах.

Кьяра Ферраньи (Chiara Ferragni)

Блог итальянки Кьяры Ферраньи Blond Salad существует в сети уже 9 лет. Внутри — эволюция от неизвестной блондинки с брендовыми сумками до настоящей иконы стиля. Сейчас у аккаунта Кьяры в инстаграме 10 млн подписчиков, каждый рекламный пост стоит тысячи долларов, а ожидаемые доходы — до $ 8 млн в год.

Венди Нгуен (Wendy Nguyen)

Выпускница факультета психологии Калифорнийского университета в Беркли Венди Нгуен известна и в фейсбуке, и в твиттере, а ее видео на YouTube под названием «25 способов носить шарф за 4,5 минуты» просмотрено 25 млн раз. В инстаграме Венди сейчас 1 млн подписчиков. А вот точных сведений о заработке модели нет. Финансовые эксперты оценивают ее годовой доход свыше $ 1 млн.

Брайанбой (Bryanboy)

Брайанбой, пожалуй, самая неоднозначная фигура в модной индустрии на данный момент. 24-летний филиппинец начинал с описаний своих путешествий в инстаграме, но быстро перешел к моде. Его посты были настолько остроумными и забавными, что он сразу набрал тысячи подписчиков. Брайан славится своими экстравагантными нарядами и дружбой с владельцами практически всех известных модных домов.

Эми Сонг (Aimee Song)

Блогер из Калифорнии Эмми — хозяйка блога о дизайне интерьера Song of Style. Раньше публиковала свои работы бесплатно, но теперь пользуется популярностью в инстаграме, где у нее 4,6 млн подписчиков, и сотрудничает с представителями крупнейших брендов мира. В итоге каждый ее пост приносит немалые деньги.

Антуанетта Кулас (Antoinette Kulas)

Антуанетта — один из самых успешных блогеров в Австралии. 3 года назад девушка выставляла в соцсети свои фотографии для забавы, но сейчас на ее аккаунт подписано больше 1 млн человек. А сама Антуанетта заключает контракты с модными брендами и собирается выпустить собственную линию одежды.

Джули Саринана (Julie Sariñana)

Джули Саринана из Лос-Анджелеса ведет собственный невероятно популярный блог Sincerely Jules, который читают тысячи пользователей ежедневно. А в инстаграме, где сейчас у нее 4,6 млн подписчиков, девушка рекламирует одежду и аксессуары. Неудивительно, что каждый ее коммерческий пост стоит не меньше $ 150 тыс.

Виктория Одинцова (Viki Odintcova)

Виктория Одинцова из Санкт-Петербурга — ведущая модель российского агентства Mavrin Models. Она привлекает внимание пользователей своими довольно провокационными фотографиями, часто мелькает на обложках журналов для взрослых и рекламирует не только одежду и белье, но и средства для похудения, а также фитнес-услуги.

Амра Олевич (Amra Olević)

Амра Олевич на данный момент одна из самых известных визажистов в инстаграме. На своей страничке, за которой следят 5,4 млн человек, она регулярно выкладывает фото макияжа. В студии Anastasia существует ее собственная линия средств по уходу за бровями. А сейчас Амра выпускает свою палетку теней.

Джессика Стейн (Jessica Stein)