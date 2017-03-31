10 мужчин, которые покорили нас в этом году, несмотря на свой возраст

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Мы уже не раз повторяли, что возраст — всего лишь цифра. Взгляните на этих потрясающих мужчин, чей возраст перевалил за 50, а то и больше. Ну разве повернется язык хоть одного назвать дедулей?

Филипп Дюма (Philippe Dumas), 60 лет

В прошлом году Филипп решил поэкспериментировать со своей внешностью и отрастил густую бороду, которая понравилась всем окружающим. Вскоре он решил попробовать себя в качестве модели и очень быстро получил первое предложение о работе.

Энтони Варреччиа (Anthony Varrecchia), 53 года

53-летний седовласый красавец живет в Нью-Йорке, работает моделью, пропагандирует здоровый образ жизни и регулярные занятия спортом.

Джанлука Вакки (Gianluca Vacchi), 50 лет

Этот знойный итальянец в два счета покорил интернет своим потрясающим танцем. Джанлука — успешный бизнесмен, который поразил людей по всему миру своим жизнелюбием и нескончаемой энергией.

Эйден Брэйди (Aiden Brady), 50 лет

Актер и писатель начал свою модельную карьеру всего пару лет тому назад, но уже успел принять участие в съемках фильмов и показах домов моды с мировым именем.

Эрик Рутерфорд (Eric Rutherford), 49 лет

Эрик — востребованная модель, организатор вечеринок в Голливуде, а также редактор издания At Large Magazine. И как он умудряется все успевать?

Алессандро Манфредини (Alessandro Manfredini), 48 лет

Этот итальянец в самом расцвете сил выбрал для себя образ лесника. И хотя борода делает его немного старше, зато теперь у Алессандро нет отбоя от модных контрактов и съемок в рекламе.

Дешун Ванг (Deshun Wang), 80 лет

Этот актер некоторое время назад попробовал себя в качестве модели: принял участие в Китайской неделе моды, где покорил всех гостей. После участия в модном показе Дешун Ванг стал известен как «самый горячий дедушка Китая», но согласитесь, его с трудом можно назвать дедушкой.

Ирвин Рэндл (Irvin Randle), 54

Этот очаровательный джентльмен в который раз доказал, что у привлекательности и обаяния нет возраста. Ирвин занимается в тренажерном зале, обожает красиво одеваться, а работает школьным учителем. Как вы думаете, испытывает ли он недостаток в женском внимании?

Рон Джек Фоли (Ron Jack Foley), 50 лет

Седовласый красавец из Торонто может похвастаться не только шикарной бородой, волосами и модными фотосессиями, но еще и дружной семьей, с которой он любит проводить свободное время.

Шан Майкл Хэфли (Shan Michael Hefley), 54 года

Однажды Шон решил всерьез заняться своей фигурой и здоровьем. С тех пор он сильно изменился и превратился в настоящего атлета, ну а теперь своим примером вдохновляет и других людей.