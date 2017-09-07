10 моделей, которые вывернули наизнанку все стандарты красоты

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В фешен-индустрии все больше ценятся не модели с кукольными лицами и параметрами 90-60-90, а девушки с нестандартной внешностью и оригинальными взглядами на мир. AdMe.ru решил познакомить вас с необычными и яркими представительницами современной моды, которые рушат все стереотипы.

Салем Митчелл

Несмотря на то, что 18-летняя Салем Митчелл (Salem Mitchell) только подписала свой первый модельный контракт, журнал Nylon уже назвал ее будущей иконой фешен-индустрии. Девушка не стесняется своих веснушек и стремится доказать всем женщинам мира, что внешность с изюминкой — это круто.

Касил Макартур

«Нужна большая смелость, чтобы быть тем, кем ты хочешь быть», — говорит трансгендерная модель Касил Макартур (Casil McArthur), от которой в восторге Marc Jacobs и Calvin Klein. Касил родился в женском теле, но в 16 лет рассказал о своей гендерной дисфории и начал покорять обложки глянцевых журналов уже как мужчина.

Адвоа Абоа

Британская модель Адвоа Абоа (Adwoa Aboah) покоряет искренностью. Эта девушка откровенно рассказывает о преодолении наркотической зависимости и критикует стереотипы модельного бизнеса. Каждый ее выход на подиум — очередное доказательство того, что быть собой — это куда лучше, чем изображать из себя идеал.

Натали Вестлинг

Рыжеволосая Натали (Natalie Westling) влюбила в себя таких гигантов фешен-индустрии, как Prada и Christian Dior. Также девушка успела сняться в фотосессиях для Vogue, Another Magazine, i-D и Dazed.

Диана Верас

Диана (Diana Veras) гордится своей фигурой и волосами, не скрывает целлюлит, отказывается идти на поводу у трендов и блистает на обложках Harper’s Bazaar и Teen Vogue. Она ведет один из самых честных инстаграмов, в котором демонстрирует свою жизнь без фотошопа.

Тьерра Уэллетт

Запоминающаяся внешность сделала Тьерру Уэллетт (Tierra Ouellette) одной из главных звезд модельного агентства Anti-Agency, которое специализируется на поиске девушек с нестандартной внешностью. Ее карьера только начинается, но мы уверены, что у Уэллетт есть все шансы на то, чтобы войти в историю мира моды.

Скарлетт Костелло

Монобровь в стиле Фриды Кало — яркая «фишка» 19-летней Скарлетт Костелло (Scarlett Costello). Девушку, которая не выщипывала брови, дразнили в школе. Что ж, теперь одноклассники завидуют любимице Teen Vogue и Cosmopolitan.

Изабель Хендрикс

Plus-size-модель Изабель Хендрикc (Isabel Hendrix) не стесняется носить кроп-топы, обожает менять цвет волос и уверена, что у моды не должно быть никаких правил.

Стелла Лусия

Юная австрийская модель говорит, что для нее мода — это способ показать себя и свою индивидуальность. Фотосессии для Tom Ford и Alexander Wang, а также участие в показах Gucci, Chanel и Fendi только доказывают, что у Стеллы Лусии (Stella Lucia) это отлично получается.

Джазелль Занаути

Бунтарка Джазелль (Jazzelle Zanaughtti) обожает эксперименты с внешностью и не боится показывать свой характер. Именно эта смелость и эпатажность сделали ее звездой подиумов и одной из самых запоминающихся начинающих моделей наших дней.