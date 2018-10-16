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Если у вас нет желания заморачиваться со всеми этими визами и границами, а путешествовать очень хочется, то обязательно посмотрите нашу статью, где мы собрали для вас 10 российских аналогов красивейших мест со всего мира. И хотя добраться до некоторых из них не так уж и легко, все же стоит это сделать хотя бы раз в жизни.