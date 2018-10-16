10 способов объездить весь мир без загранпаспорта (Самое крутое — в конце статьи)
Если у вас нет желания заморачиваться со всеми этими визами и границами, а путешествовать очень хочется, то обязательно посмотрите нашу статью, где мы собрали для вас 10 российских аналогов красивейших мест со всего мира. И хотя добраться до некоторых из них не так уж и легко, все же стоит это сделать хотя бы раз в жизни.
Мы в AdMe.ru нашли только 10 таких примеров, так что будем рады вашим подсказкам: если вы тоже знаете какие-нибудь подобные местечки, поделитесь с нами в комментариях.
Монастырь Гандан Сумцелинг, Шангри-Ла, Китай — Иволгинский дацан, буддийский монастырь, Бурятия
Бухта Халонг, Вьетнам — каменные острова в Авачинской бухте, Камчатка
Лотосовая ферма в Сиемреапе, Камбоджа — долина лотосов в дельте Волги, Астраханская область
Швейцарские Альпы — Цейское ущелье в Северной Осетии, Кавказ
Пейзажи Исландии — Озеро горных духов, Алтай
Озеро Морейн, Канада — Поперечное Мультинское озеро, Алтай
Северное сияние, Финляндия — северное сияние над скалистым побережьем Баренцева моря, Мурманская область
Пляж в Португалии, Атлантика — Куршская коса, Калининградская область
Дольмен во Франции — дольмен в районе Геленджика, Краснодарский край
Гонки на собачьих упряжках в Северной Норвегии — гонки на собачьих упряжках на Камчатке
Фото на превью depositphotos, depositphotos