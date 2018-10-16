10 способов объездить весь мир без загранпаспорта (Самое крутое — в конце статьи)

Если у вас нет желания заморачиваться со всеми этими визами и границами, а путешествовать очень хочется, то обязательно посмотрите нашу статью, где мы собрали для вас 10 российских аналогов красивейших мест со всего мира. И хотя добраться до некоторых из них не так уж и легко, все же стоит это сделать хотя бы раз в жизни.

Мы в AdMe.ru нашли только 10 таких примеров, так что будем рады вашим подсказкам: если вы тоже знаете какие-нибудь подобные местечки, поделитесь с нами в комментариях.

Монастырь Гандан Сумцелинг, Шангри-Ла, Китай — Иволгинский дацан, буддийский монастырь, Бурятия

Бухта Халонг, Вьетнам — каменные острова в Авачинской бухте, Камчатка

Лотосовая ферма в Сиемреапе, Камбоджа — долина лотосов в дельте Волги, Астраханская область

Швейцарские Альпы — Цейское ущелье в Северной Осетии, Кавказ

Пейзажи Исландии — Озеро горных духов, Алтай

Озеро Морейн, Канада — Поперечное Мультинское озеро, Алтай

Северное сияние, Финляндия — северное сияние над скалистым побережьем Баренцева моря, Мурманская область

Пляж в Португалии, Атлантика — Куршская коса, Калининградская область

Дольмен во Франции — дольмен в районе Геленджика, Краснодарский край

Гонки на собачьих упряжках в Северной Норвегии — гонки на собачьих упряжках на Камчатке

Фото на превью depositphotos, depositphotos

12 На склад!
2 Комментарии
  • 16 октября 2018
  • 2
  • 8726

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!