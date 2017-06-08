10 известных фотографий, которые на самом деле подделка

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Интернет нередко преподносит нам сюрпризы в виде умных фотоманипуляций. У одних пользователей они провоцируют взрывы хохота, другие относятся к ним с недоверием. Мы в AdMe.ru нашли несколько ярких примеров фотографий, которые вызывали вау-эффект у пользователей по всем миру, хотя на самом деле являются подделкой.

Номинант без номинации

Один из самых старых и известных примеров вирусных фото. Его появление на заре фотошопа наделало немало шума в интернете. На самом деле это два не связанных между собой изображения, которые мастерски соединены в одно. Пожалуй, больше всего от этого фото пострадала... репутация National Geographic. Дело в том, что фотографию часто сопровождала подпись «Номинант на лучшее фото года от National Geographic».

Замок-остров или остров-замок

Короткая, емкая и такая манящая подпись «Замок-остров, Ирландия» не оставляет вам шансов. Хочется бросить все и рвануть в Дублин, чтобы хоть одним глазком увидеть это чудо человеческой мысли. Увы, но с тем же успехом можете отправиться в Неверленд, потому как это качественный фотошоп, в которой поверили миллионы пользователей сети.

Тот еще фрукт

Вот уже несколько лет подряд накануне летнего сезона социальные сети сходят с ума от фото необычного сочного лакомства. Как его только не называют: синий, лунный, китайский, японский... Правда, не говорят о самом главном: в природе такого оригинального фрукта не существует.

Теория большого взрыва

«Если вы один из самых известных ученых в истории планеты, то ждите, что вас будут вспоминать к месту и не к месту», — сказал А. Эйнштейн в 1911 году. Шутка, он так не говорил. Точно так же, как и не катался на велосипеде рядом с ядерным взрывом в Неваде в 1962 году. Тем более что великий ученый к тому моменту уже 7 лет как умер. В общем, два фото слились в одно и теперь радуют глаз пользователей во всех социальных сетях без исключения.

Легендарная заставка

Два года назад в Рунете появилось фото, на котором якобы показано закулисье съемок легендарной заставки студии Metro Goldwyn Mayer. Возможно, кому-то это показалось забавным, а защитники животных возмутились таким бесцеремонным обращением с царем зверей. Во избежание недоразумений спешим заверить: фото поддельное. Оригинальный пост свидетельствует, что лев был в одной из клиник на томографии.

У страха глаза велики

При виде этого фото невозможно не улыбнуться. Несмотря на то что внештатные ситуации на съемках фильмов о дикой природе на самом деле иногда происходят, это не тот случай. На это явно указывает форма головы медведя и кусок зеленой травы на его правой передней лапе. Вердикт: фотошоп. Так что если вы репостили это фото без пояснений, то, к сожалению, вас обманули.

Большая белая (нарисованная) акула

Фотографии животных всегда вызывают живой интерес у публики. Вот и суперфото большой белой акулы с комментарием: «Фото года от National Geographic» разделило интернет-пространство в 2016 году. Так, многие решили, что фото подлинное, другие же не поверили в бесстрашие и мастерство фотографа, сделавшего его. Как итог — очередное громкое разоблачение, по итогам которого National Geographic пришлось даже сделать ответный ход.

Очень сильный малыш

Хотя во время беременности женщина чувствует, как ребенок толкается, и даже может видеть выпуклости на своем животе, брюшная стенка слишком толстая, чтобы отпечаток ноги был виден настолько четко. Кроме того, нога кажется непропорциональной для малыша в животе. В общем, если ребенок и смог бы это сделать, то назвать его стоило бы Гераклом. Источник этой фотографии неизвестен, но, скорее всего, снимок ненастоящий, как и его более поздние подражатели, поэтому не стоит доверять своим глазам.

Неловкое положение

Историю о том, как Джордж Буш — младший читал книгу вверх ногами, смаковали не только пользователи интернета. Фотография с перевернутой обложкой облетела и некоторые СМИ, которые намекали на глупость президента США. Тем не менее шум вокруг фотографии был искусственным, так как в оригинале Буш держал книгу как надо.

За секунду до...

Этот фотообман появился в Интернете всего через несколько недель после атаки 11 сентября. Несмотря на очевидные логические нестыковки (как турист не услышал самолет? почему ему об этом не сказал фотограф? как уцелела камера?), ужас сценария и болезненное восприятие трагедии во всем мире дали огромный толчок к распространению изображения. Тем не менее мифический ореол фото был развенчан, а затем был найден и тот самый турист.