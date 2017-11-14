10 горячих австралийских пожарных снова разделись для календаря

Австралийские пожарные совместно с Австралийским зоопарком Стива Ирвина выпустили новый номер ежегодного календаря. Познакомиться с их работой и принять участие в благотворительной акции можно на Facebook Firefighters Calendar Australia и в Instagram — @firefighterscalendar: уже 24 года команда журнала привлекает средства для помощи пострадавшим при пожаре, помогает детским больницам и фондам.

AdMe.ru оценил участников нового календаря и узнал секреты их отличной формы, и не только.

Линкон

До того как стать пожарным, Линкон был владельцем бизнеса в сфере общественного питания. Сейчас в свободное время он занимается подводной рыбалкой, водными лыжами, фридайвингом и любит все, что связано с озером и пляжем. Его идеал женской красоты — австралийская актриса Марго Робби.

Ричард

Ричард отлично разбирается в мышечно-скелетной и сердечной реабилитации. Чтобы быть в форме, он занимается серфингом, функциональным тренингом, плаванием и мотокроссом. Ричард романтичен: в новогоднюю ночь он смотрит свой любимый фильм «Реальная любовь».

Дейв

Дейв — солдат австралийской армии, был ответственным за чрезвычайные ситуации. Считает, что у него есть один недостаток: он очень много ест. Несмотря на то что его тело в прекрасной форме, своей самой привлекательной частью он называет улыбку.

Джефф

Секрет хорошей формы Джеффа — в занятиях тяжелой атлетикой, альпинизмом, скалолазанием и ежедневных прогулках. Алкоголь и спорт, по мнению пожарного, несовместимы, поэтому он предпочитает эспрессо и крайне редко мартини.

Энтони

Энтони 35 лет. До того как стать пожарным, он служил в полиции. Любимый вид спорта — легкая атлетика и все, что с ней связано. Пожарные тоже романтики: однажды, чтобы встретить Новый год с любимой девушкой, Энтони проехал 2 часа на машине и поцеловал ее ровно в 00:00!

Камерон

Прежде чем стать пожарным, Камерон в течение 8 лет работал обычным садовником. Он очень любил свою работу, но всегда мечтал о работе пожарным. Чтобы сохранить форму, мужчина тренируется 2 раза в день: утром — для снижения веса, вечером — функциональный тренинг.

Фото на превью Firefighters Calendar Australia

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