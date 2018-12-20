10 фотографий, которые показывают, что тело женщины после родов выглядит совсем не так, как в журналах о беременности

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Тело женщины сильно изменяется в течение беременности, и чаще всего после родов оно выглядит совсем не так, как на обложках журналов о беременности. Это потому, что в них всегда используют фотошоп, чтобы скрыть следы растяжек. Но фотограф Jade Beall решила показать тела матерей без фильтров и средств коррекции, чтобы помочь женщинам осознать красоту своего тела после того, как оно прошло через удивительную трансформацию и рождение ребенка.