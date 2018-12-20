10 фотографий, которые показывают, что тело женщины после родов выглядит совсем не так, как в журналах о беременности
Тело женщины сильно изменяется в течение беременности, и чаще всего после родов оно выглядит совсем не так, как на обложках журналов о беременности. Это потому, что в них всегда используют фотошоп, чтобы скрыть следы растяжек. Но фотограф Jade Beall решила показать тела матерей без фильтров и средств коррекции, чтобы помочь женщинам осознать красоту своего тела после того, как оно прошло через удивительную трансформацию и рождение ребенка.
Мы в AdMe.ru решили поделиться с вами невероятными работами этого фотографа.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Какая из фотографий понравилась вам больше всего? Пожалуйста, расскажите нам в комментариях.
Фото на превью Jade Beall Photography / Facebook