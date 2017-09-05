10 фотографий, которые кому угодно пощекочут нервы

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Паранормальные явления всегда вызывали особый интерес как романтиков, так и скептиков. Кто-то верит в потустороннее, кто-то — наоборот. Но иногда обычные фотографии оборачиваются для авторов полным сюрпризом. AdMe.ru собрал 10 снимков, многие из которых не поддаются объяснению. Может, кто из наших читателей разгадает их тайны?

1.

Загадка фотографии семьи Cooper до сих пор не разгадана. Фото было сделано во время праздника в новом доме в Техасе. В момент съемки семья не видела ничего необычного. Но то, что кто-то падает с потолка, видно невооруженным глазом.

2.

Данное видео набрало миллионы просмотров и спровоцировало яростные споры — землетрясение или полтергейст? Но все оказалось намного прозаичнее — это трейлер малайзийского фильма «Бангунан» (Bangunan).

3.

Одна из самых знаменитых и спорных фотографий призрака. Считается, что здесь изображена «Коричневая леди» Дороти Таунсенд (Dorothy Walpole), муж которой заточил ее в Рейнхэм Холле (Raynham Hall) на всю жизнь, заподозрив в измене. Позже, когда Дороти умерла, стали поступать многочисленные свидетельства встреч с ее призраком.

4.

Данная фотография заставила многих впечатлительных людей схватиться за сердце. Ведь, действительно, пляшущий демон очень хорошо виден на кровати пациента. Но так ли это? Оказывается, демон — всего лишь обман зрения. То, что кажется ногой демона, — это нога самого пациента, бедро — поручень кровати, а голова и верх тела — какой-то медицинский хлам.

5.

В 1924 году на нефтяном танкере SS Watertown была сделана эта фотография. Существует много теорий возникновения лиц в воде, но убедительных доказательств нет ни одного. Предполагается, что это лица моряков Джеймса Кортни и Майкла Михэна (James Courtne, Michael Meehan), погибших в результате несчастного случая.

6.

Эта фотография была сделана в 1962 году, и никто не смог доказать, что она подделка. В 1978 году ЦРУ (Центральное разведывательное управление) США рассекретило сотни документов, посвященных расследованию наблюдений НЛО (неопознанных летающих объектов), в том числе были обнародованы и данные снимки.

7.

Это фото было сделано Мабель Чиннери (Mabel Chinnery) в 1959 году. Она ехала с мужем на кладбище проведать свою покойную мать и решила сфотографировать мужа в машине. После того, как пленка была проявлена, она увидела на заднем сиденье свою мать. Есть разные теории возникновения этого фото, но истина до сих пор не найдена.

8.

Это фото было сделано в 1987 году на территории базы Воздушных сил флота Великобритании (Сомерсет). Женщина позировала одна, хотя призналась, что чувствовала непонятный холод, несмотря на теплую погоду. Потом на этом фото она обнаружила кого-то рядом с собой. До сих пор нет доказательств, настоящая это фотография или подделка.

9.

В 1963 году священник сфотографировал алтарь церкви в Северном Йоркшире, Англия (Newby Church in North Yorkshire, England). На фото четко виден устрашающий призрак. Исследования выявили, что фотография подлинная и не поддавалась изменениям.

10.

Про эту фотографию говорили, что она была сделана во время паранормального шоу в Японии. Однако на поверку это фото оказалось фейком. Нашлось настоящее видео, на котором видно, что на самом деле девушка просто улыбнулась на камеру.