10 фотографий, которые должны быть у каждого ребенка, пока он не вырос

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Говорят, что чужие дети растут быстро, а свои — еще быстрее. Время летит, и попробовать остановить его можно, щелкнув объективом, — чтобы потом пересматривать фотокарточки и отмечать, как много всего поменялось. AdMe.ru узнал, как сделать так, чтобы фотографии ваших детей получались искренними и душевными.

1. Фотографируйте малыша каждый месяц

И спустя год вы увидите, как выросло ваше чадо

2. Детские эмоции меняются ежесекундно

Остается только ловить моменты

3. Чтобы сделать лучший портрет ребенка, научитесь снимать не сверху, а на уровне глаз

Так вы зафиксируете самый проникновенный взгляд

4. Хорошая фотография рассказывает историю

Фотографируйте детей в их естественном состоянии, и получите живые снимки

5. Дети — большие мечтатели. Важно передать это волшебное состояние

Нарядите своего малыша в костюм того, кем он хочет стать

6. Фотографируйте его с лучшими друзьями, братьями и сестрами

Спустя много лет такие фотографии захочется повторить

7. Запечатлите малыша с любимым домашним животным

Мы все с нежностью вспоминаем питомцев из детства

8. Возьмите на семейную фотопрогулку бабушку с дедушкой

Со временем такие семейные фотографии станут бесценными

9. Пусть на память останутся фото, где ваш ребенок занимается творчеством

Может, хобби перерастет в профессию?

10. Ну и, наконец, печатайте фотографии!

Ваш подросший малыш с удовольствием будет пересматривать альбомы