10 фотографий, которые должны быть у каждого ребенка, пока он не вырос
Говорят, что чужие дети растут быстро, а свои — еще быстрее. Время летит, и попробовать остановить его можно, щелкнув объективом, — чтобы потом пересматривать фотокарточки и отмечать, как много всего поменялось.
AdMe.ru узнал, как сделать так, чтобы фотографии ваших детей получались искренними и душевными.
1. Фотографируйте малыша каждый месяц
И спустя год вы увидите, как выросло ваше чадо
2. Детские эмоции меняются ежесекундно
Остается только ловить моменты
3. Чтобы сделать лучший портрет ребенка, научитесь снимать не сверху, а на уровне глаз
Так вы зафиксируете самый проникновенный взгляд
4. Хорошая фотография рассказывает историю
Фотографируйте детей в их естественном состоянии, и получите живые снимки
5. Дети — большие мечтатели. Важно передать это волшебное состояние
Нарядите своего малыша в костюм того, кем он хочет стать
6. Фотографируйте его с лучшими друзьями, братьями и сестрами
Спустя много лет такие фотографии захочется повторить
7. Запечатлите малыша с любимым домашним животным
Мы все с нежностью вспоминаем питомцев из детства
8. Возьмите на семейную фотопрогулку бабушку с дедушкой
Со временем такие семейные фотографии станут бесценными
9. Пусть на память останутся фото, где ваш ребенок занимается творчеством
Может, хобби перерастет в профессию?
10. Ну и, наконец, печатайте фотографии!
Ваш подросший малыш с удовольствием будет пересматривать альбомы
Фото на превью imgur