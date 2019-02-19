Жителям Копенгагена нравится мусороперерабатывающий завод в центре города. Причины две

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В 2017 году в центре Копенгагена открылся мусороперерабатывающий завод под названием «Копенхилл» (Copenhill). Футуристическое здание из стекла и металла, спроектированное знаменитым датским архитектором Бьярке Ингелсом, объединило в себе не только самое эффективное в мире предприятие по переработке отходов, но и огромный досуговый центр — новую достопримечательность Дании.

Мы в AdMe.ru видели многое, но Копенхилл поразил нас так же, как поразил весь мир. И теперь хотим рассказать о нем вам.

Завод в Копенгагене перерабатывает отходы, которые производят 550 тыс. жителей города и 45 тыс. городских предприятий, и превращает их в тепло и энергию для 150 тыс. домов и квартир.

Здесь установлена самая современная система очистки дыма, поэтому выбросы в атмосферу минимальны.

Но самое главное — Копенхилл задуман как место для отдыха и развлечений горожан и туристов. Покатая крыша здания представляет собой горнолыжный склон 85 м в высоту и 200 м в длину, покрытый материалом под названием «невепласт». По виду он напоминает щетку, а по свойствам приближен к снегу. Невепласт служит 10–15 лет, и его можно перерабатывать вновь и вновь. Подъемник вдоль трассы работает на «зеленой» энергии завода.

Кроме этого, в Копенхилле есть ресторан, лыжная школа и самая высокая в мире стена для скалолазания — 10 м в ширину и 88 — в высоту.

Вдоль склона предусмотрена беговая дорожка и тропа для прогулок, а внутри завода — несколько наблюдательных точек, откуда можно увидеть, как перерабатывается мусор.

В декабре 2018 года необычный склон опробовали первые лыжники. Вот как выглядит катание на зеленой трассе:

Копенхилл — всего лишь один из шагов к большой цели: датские власти заявили, что к 2025 году Копенгаген станет первым углеродно-нейтральным городом с нулевыми выбросами парниковых газов, а к 2035 году углеродно-нейтральной станет вся Дания.