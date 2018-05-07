Женщины показывают, что надевают на работу. И у них можно подсмотреть несколько идей

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Результат опроса Marks & Spencer показал, что женщины ежедневно тратят на выбор одежды около 17 минут. Если вам кажется, что эта статистика слишком оптимистична, то блог на тамблере и страничка в инстаграме «Girls dressing cute for work» просто созданы для вас. Туда женщины присылают фотографии, чтобы поделиться своими нарядами для работы, и их идеи могут помочь вам разнообразить свой ежедневный гардероб.

AdMe.ru решил собрать для вас самые стильные варианты нарядов на каждый день.

13. Дерзко

Яркие брюки с завышенной талией и белая рубашка — беспроигрышный вариант. Отличным аксессуаром станет небольшая сумка.

12. Новая классика

Если дополнить прямое платье светлым пиджаком, вместительной сумкой и удобной обувью, то можно получить отличный вариант для повседневного наряда. Вечером это же платье, но с клатчем и туфлями на каблуке, поможет создать более изысканный образ.

11. Комфортно и стильно

Кроссовки давно перестали считаться исключительно спортивной обувью. Их можно смело сочетать даже с деловым стилем одежды.

10. Романтично

Если хочется легкости и весеннего настроения, выбирайте костюм с цветочным принтом. Его лучше всего сочетать с однотонными вещами и неброскими аксессуарами.

9. Нежно

Белый total look смотрится очень деликатно и празднично. Обратите внимание, что важную роль при выборе такого варианта играют разные фактуры и оттенки отдельных элементов наряда.

8. Современно

Два больших плюса этого образа — это прямые брюки с вертикальной полоской, которые стройнят, и черная блуза, которая подойдет практически к любой одежде.

7. Элегантно

Прямое длинное пальто, обувь и шляпа в тон — простая формула для создания идеального повседневного образа.

6. Игриво

Чтобы многослойный образ смотрелся удачно, важно правильно сочетать цвета, фактуры и принты, а также подчеркивать достоинства своей фигуры.

5. Женственно

Юбка-карандаш — привычный элемент офисного дресс-кода, который может выглядеть намного интереснее, если сочетать его с яркой блузкой и массивными аксессуарами.

4. Нестандартно

В этом образе девушка использовала несколько крутых аксессуаров, которые стоит добавить в свой гардероб: универсальную черную шляпу, клатч необычной формы и массивные украшения.

3. Смело

Пиджак цвета хаки, зеленые капри, женственная блуза, удобная обувь — сочетание, которое может выбрать только уверенная в себе женщина.

2. Мечтательно

Обычный наряд, который освежила сумка пастельно-розового цвета. Удачно подобранный тон губной помады и нежное украшение на шее дополнили образ.

1. Ярко

В таком костюме вы точно не останетесь незамеченной. А если добавить контрастный аксессуар (к примеру, клатч), то образ будет выглядеть еще более смело и свежо.