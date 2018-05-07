Женщины показывают, что надевают на работу. И у них можно подсмотреть несколько идей
Результат опроса Marks & Spencer показал, что женщины ежедневно тратят на выбор одежды около 17 минут. Если вам кажется, что эта статистика слишком оптимистична, то блог на тамблере и страничка в инстаграме «Girls dressing cute for work» просто созданы для вас. Туда женщины присылают фотографии, чтобы поделиться своими нарядами для работы, и их идеи могут помочь вам разнообразить свой ежедневный гардероб.
AdMe.ru решил собрать для вас самые стильные варианты нарядов на каждый день.
13. Дерзко
Яркие брюки с завышенной талией и белая рубашка — беспроигрышный вариант. Отличным аксессуаром станет небольшая сумка.
12. Новая классика
Если дополнить прямое платье светлым пиджаком, вместительной сумкой и удобной обувью, то можно получить отличный вариант для повседневного наряда. Вечером это же платье, но с клатчем и туфлями на каблуке, поможет создать более изысканный образ.
11. Комфортно и стильно
Кроссовки давно перестали считаться исключительно спортивной обувью. Их можно смело сочетать даже с деловым стилем одежды.
10. Романтично
Если хочется легкости и весеннего настроения, выбирайте костюм с цветочным принтом. Его лучше всего сочетать с однотонными вещами и неброскими аксессуарами.
9. Нежно
Белый total look смотрится очень деликатно и празднично. Обратите внимание, что важную роль при выборе такого варианта играют разные фактуры и оттенки отдельных элементов наряда.
8. Современно
Два больших плюса этого образа — это прямые брюки с вертикальной полоской, которые стройнят, и черная блуза, которая подойдет практически к любой одежде.
7. Элегантно
Прямое длинное пальто, обувь и шляпа в тон — простая формула для создания идеального повседневного образа.
6. Игриво
Чтобы многослойный образ смотрелся удачно, важно правильно сочетать цвета, фактуры и принты, а также подчеркивать достоинства своей фигуры.
5. Женственно
Юбка-карандаш — привычный элемент офисного дресс-кода, который может выглядеть намного интереснее, если сочетать его с яркой блузкой и массивными аксессуарами.
4. Нестандартно
В этом образе девушка использовала несколько крутых аксессуаров, которые стоит добавить в свой гардероб: универсальную черную шляпу, клатч необычной формы и массивные украшения.
3. Смело
Пиджак цвета хаки, зеленые капри, женственная блуза, удобная обувь — сочетание, которое может выбрать только уверенная в себе женщина.
2. Мечтательно
Обычный наряд, который освежила сумка пастельно-розового цвета. Удачно подобранный тон губной помады и нежное украшение на шее дополнили образ.
1. Ярко
В таком костюме вы точно не останетесь незамеченной. А если добавить контрастный аксессуар (к примеру, клатч), то образ будет выглядеть еще более смело и свежо.
Какой наряд понравился вам больше всего?
Фото на превью gdcfw / instagram, gdcfw / instagram