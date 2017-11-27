8 хитростей от стилистов, чтобы выглядеть свежее и моложе своих лет

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Доказано, что морщины на лице и большое количество пигментных пятен старят. И окружающие люди, определяя возраст собеседника, обращают на них внимание. Но есть и такие черты в облике, которые могут сделать человека визуально моложе. Группа исследователей из Франции и США установила, что люди, задумываясь о возрасте женщины, неосознанно обращают внимание на контрастность ее лица: насколько сильно выделяются глаза, губы, брови и так далее. Яркие черты лица говорят о повышенном здоровье, молодости и женственности. Некоторые получают их от природы, другие же сами становятся скульпторами, используя косметику. Мы в AdMe.ru решили рассказать, как с помощью косметики и прически можно выглядеть значительно моложе.

1. Пухлая нижняя губа

Эффект «детских» губ — простой способ визуально сбросить несколько лет. Современные девушки предпочитают увеличивать верхнюю губу или сразу обе, считая, что так они становятся более привлекательными для мужчин. Но по факту слишком большая верхняя губа делает свою обладательницу только старше. В то время как пухлая нижняя губа делает выражение лица немного наивным и более юным.

2. Высветленное основание брови

Чтобы освежить, «поднять» взгляд и сделать его ярче, достаточно высветлить дугу под бровью. Современные знаменитости уже вовсю используют эту хитрость, но ее можно применять и в повседневной жизни. Подчеркнуть бровь можно с помощью светлого корректора, самых светлых теней или же с помощью хайлайтера.

3. Высокие скулы

С возрастом черты лица становятся менее четкими, потому что кожа теряет эластичность. При этом у большей части женщин нет от природы острых скул. А они могут помочь визуально сбросить несколько лет. В этом случае можно прибегнуть к грамотному макияжу лица либо косметологическим инъекционным процедурам. Но не забудьте найти профессионального специалиста, который не испортит естественную красоту вашего лица.

4. Маленькая мочка уха

Мочки ушей — это черта, которой сами женщины почему-то придают не самое большое значение, в то время как мочки, растянутые тяжелыми серьгами, старят. Скорректировать форму мочек можно с помощью инъекций или лазера. Но это слишком радикальные методы. Гораздо проще предотвратить проблему: наносите питательный крем в том числе и на мочки и откажитесь от слишком тяжелых сережек.

5. Кожа вашего натурального оттенка

Хотя загар помогает завуалировать мелкие дефекты на лице, в то же время он прибавлет к вашему возрасту несколько лет. Все потому, что на загорелой коже лучше видны морщины. К тому же солнце буквально быстрее старит. Не забывайте, что ультрафиолетовые лучи вредны и не пренебрегайте солнцезащитным кремом в любое время года.

6. Немного «неряшливая» прическа

Ничто так сильно не старит, как безупречная прическа, из который не выбивается ни единой волосинки. На такой смелый шаг могут отважиться только девушки с идеальным лицом и безупречной кожей. Если же вы не хотите выглядеть старше, вам помогут необработанный срез волос и немного неряшливости. Эффект «рваных концов» помогает выглядеть свежее. Если же вы хотите, чтобы ваши волосы были одной длины, но вы при этом выглядели эффектно, просто подкрутите кончики волос.

7. Натуральный оттенок волос

Светлые оттенки волос обычно ассоциируются с молодостью. Аналогичного результата можно добиться и натуральным темным цветом. В любом случае важно, чтобы оттенок был максимально естественным. Пепельные блондинки, девушки с уже вымывшимся желтоватым блондом или дамы с волосами цвета воронова крыла выглядят старше или просто неряшливо. Если вы решили покрасить волосы, то постарайтесь выбрать наиболее естественный и подходящий вам оттенок.

8. Слегка «дикие» брови

Немного «дикие» брови могут сделать лицо более живым, ярким и молодым. Важно знать меру и не отказываться полностью от коррекции бровей. Ведь кусты вместо ухоженных волосков выглядят неряшливо и непривлекательно. Найдите хорошего мастера, который поможет сохранить естественность ваших бровей, добавив им капельку «дикости», и посещайте его по мере необходимости.

Эти советы подойдут почти всем. Но ключевое слово здесь — «почти», ведь каждый человек индивидуален. Расскажите, как вы маскируете возрастные изменения? И маскируете ли?