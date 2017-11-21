Как за минуту стоимость простых вещей может взлететь в сотни раз

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Вещи от известных брендов всегда отличаются оригинальным дизайном и высокой ценой. Но иногда модельеры не останавливаются на достигнутом и создают аксессуары, цены на которые порой просто зашкаливают. AdMe.ru нашел 17 обычных вещей с ноткой роскоши, которые могут себе позволить лишь истинные ценители брендов. Ну а если вы являетесь счастливым обладателем всей коллекции сумок Louis Vuitton, то в конце мы расскажем, что можно из них сделать и продать это за 5 960 000 рублей.

Консервная банка от Tiffany & Co — 59 000 рублей

Ювелирная компания Tiffany & Co покрыла классическую жестяную банку стерлинговым серебром и нанесла логотип, который, по мнению компании, «мгновенно узнаваем». В итогепозволить себе такую банку могут только состоятельные и преданные фанаты компании, так как стоимость обычной на первый взгляд консервной банки составляет 59 000 рублей.

Бумеранг от Chanel — 119 000 рублей

Having so much fun with my new @Chanel boomerang 👌🏼 pic.twitter.com/8w6jGPIuYU — Jeffree Star (@JeffreeStar) May 15, 2017

Весной парижский модный дом Chanel представил черный деревянный бумеранг со своим фирменным логотипом. Благодаря его наличию обычный бумеранг стоимостью 1 700 рублей превратился в стильную игрушку за 119 000 рублей.

Кирпич от Supreme — 56 900 рублей

Осенью 2016 года бренд одежды Supreme во время показа своей коллекции представил публике обычный кирпич. А наличие на кирпиче логотипа компании позволило ей почти мгновенно распродать всю партию по 1 800 рублей за штуку. Из-за нездорового ажиотажа кирпичи стали продавать на eBay, где цены доходили до 56 900 рублей. Правда, сейчас интерес к дорогой безделушке угас, и кирпич продается за смешные 7 450 рублей.

Резиновая юбка от Balenciaga — 137 000 рублей

На дизайнеров бренда Balenciaga снизошло озарение, и они создали женскую юбку из резиновых ковриков для автомобилей. Правда, юбка состоит не только из резины, но и овчины и неопреновой подкладки. Любителям выделиться из толпы такая юбка обойдется в 137 000 рублей.

Синяя сумка от Balenciaga — 127 850 рублей

Who wore it better? Balenciaga or IKEA? pic.twitter.com/LCB9Qri2xN — Mikael Pawlo (@mpawlo) April 18, 2017

В начале года в коллекции бренда Balenciaga появилась синяя сумка ни много ни мало за 127 850 рублей. Многие пользователи интернета не нашли почти никакой разницы с синим пакетом из IKEA за 39 рублей.

Сумка «Чехол под плед» от Balenciaga — от 119 200 рублей

Бренд Balenciaga не перестает удивлять своими новинками, создавая из обычных вещей эксклюзивные товары. Так, компания выпустила сумку, напоминающую пластиковый чехол под плед. Такие сумки, правда, из разноцветной текстурированной кожи, продаются в розницу по цене от 119 200 до 178 800 рублей в зависимости от размера.

Сумка «Бумажный пакет» от Balenciaga — 65 560 рублей

Последнее творение Balenciaga в нашей подборке — их новая сумка, которая имеет форму настоящего бумажного пакета, только сделана она из телячьей кожи. Во французском интернет-магазине все экземпляры лимитированной сумки были распроданы еще летом по цене 65 560 рублей.

Пресс-папье из гальки от Hermes — 50 000 рублей

Французский дом моды Hermes представил состоятельной публике пресс-папье в виде гладкой морской гальки стоимостью 50 000 рублей. Дизайнеры утверждают, что каждая галька неповторима и крепится на ремешок из телячьей кожи. На данный момент покупатель может выбрать эксклюзивную гальку с ремешками нескольких цветов.

Обложка для паспорта от Hermes — 41 700 рублей

Hermes помимо прочих дорогих вещиц вроде чехла для планшета (56 620 рублей) или кошелька (38 750 рублей) предлагает модникам купить яркие и неповторимые обложки для паспорта. Обложки снаружи обтянуты телячьей кожей, внутри обшиты шелком, на одну из сторон нанесены рисунки в виде животных. Вашему паспорту точно понравится находиться в такой благородной обложке за 41 700 рублей.

Скотч от Raf Simons — 11 920 рублей

Бельгийский дизайнер Раф Симонс (Raf Jan Simons) зимой 2017 года порадовал ценителей прекрасного и выпустил в продажу фирменный скотч. Цена модного аксессуара — 11 920 рублей, а его изюминка — нанесенные на ленту большие красные надписи «RSYP YOUTH PROJECT» и «WALK WITH ME». Этим скотчем вполне можно пользоваться как заменителем ремня, причем даже поверх пальто или пиджака.

«Заляпанные» сапоги от DSQUARED2 — 84 500 рублей

Бренд DSQUARED2 выпустил сапоги, «заляпанные грязью», и повесил на них ценник в 84 500 рублей. Понятное дело, что позволить ходить по полю в таких сапогах могут только зажиточные фермеры. Но они люди прагматичные и на подобные дизайнерские изыски не тратятся. Видимо, поэтому «грязные» сапоги сейчас можно купить всего за 37 000 рублей.

Канцелярская скрепка от Prada — 11 000 рублей

What a time to be alive...the $185 Prada ‘paperclip’ pic.twitter.com/39O494c5gF — Portola Sky (@PortolaSky) June 28, 2017

Итальянский бренд Prada выпустил канцелярскую скрепку стоимостью 11 000 рублей. Если вы фанат Prada и умеете продемонстрировать индивидуальность, то вы можете купить эту скрепу прямо сейчас. Кстати, судя по описанию в магазине, эти стильные аксессуары нужны не для скрепления каких-то там бумаг, а для хранения банкнот.

Чипсы от St. Eriks Bryggeri — 3 330 рублей

Шведская пивоварня St. Eriks Bryggeri безумно гордится своей продукцией и считает, что к ее пиву отлично подойдут только эксклюзивные чипсы. В итоге компания выпустила созданные вручную чипсы, которые продавались по цене 3 330 рублей за 5 штук. Изготовлены они были из картофеля, грибов мацутакэ и трюфельных водорослей. Все выпущенные 100 упаковок были распроданы практически моментально.

Камень в кожаном чехле от Nordstrom — 5 000 рублей

В 2016 году в американском интернет-магазине Nordstrom всего за 5 000 рублейпродавался обычный камень, облаченный в кожаный чехол. Согласно описанию товара, этот камень нашли недалеко от Лос-Анджелеса и заботливо засунули его в дорогую кожу с контрастной отделкой. Звучит как надежное вложение средств. Создатель этого драгоценного аксессуара — художник Питер Максвелл — заявил, что это очень полезная в быту вещь. Она может служить, например, пресс-папье.

Кабельные стяжки от Christopher Kane — 1 790 рублей

Don't know what's worse - that you can buy Christopher Kane cable ties or that I'd actually consider buying them pic.twitter.com/xPOl1GjHJZ — Jane Kelly (@janekelly) January 9, 2016

В 2016 году в голову шотландского дизайнера пришла идея использовать кабельные стяжки в качестве украшения. Во время модного показа модели носили стяжки-браслеты, стяжки-чокеры и стяжки — аксессуары для волос. Дизайнерские стяжки стоимостью 1 790 рублей, как это принято, были раскуплены моментально.

Авоська от Vetements — 190 500 рублей

Французский бренд Vetements предлагает ностальгирующим модникам купить обычную авоську за 190 500 рублей. Стоит отметить, что к ней в дополнение идет еще и кошелек, который, по уверениям создателей, и нужно носить в этой самой авоське.

Презерватив от Louis Vuitton — 4 050 рублей

Компания Louis Vuitton в 2011 году представила изысканной публике презервативы в традиционной упаковке с монограммами LV. Сам латексный кондом также коричневого цвета и оформлен значками LV. Несмотря на высокую цену — 4 050 рублей за штуку, — ярые фанаты марки размели новинку в два счета.

Бонус: унитаз из сумок от Louis Vuitton

Художница Ильма Гор (Illma Gore) распорола сумки Louis Vuitton на 1 192 650 рублей, чтобы создать уникальный унитаз, полностью покрытый брендовой кожей. За свое изделие Ильма хочет выручить 5 960 000 рублей.