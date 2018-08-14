Японский дизайнер превращает известные логотипы в товары для дома (Чего стоит только нож от Nike)
Японский дизайнер Таку Омура (Taku Omura) скромно трудился, придумывая дверные ручки, подставки для зонтиков и разные канцелярские мелочи. Но стал известен широкой публике только тогда, когда придумал брать логотипы популярных брендов и делать из них канцелярские мелочи. Оказалось, что распечатанной на 3D-принтере эмблемой Nike удобно вскрывать конверты, а 3 полоски Adidas — это отличная подставка для ручек. Некоторым логотипам он нашел весьма неожиданное применение.
AdMe.ru с удовольствием наблюдает за творческим экспериментом Таку Омура и делится с вами самыми яркими его работами.
1. Открывашка Honda
2. Подставка для ручек Adidas
3. Апельсиночистка Twitter
4. Нож для корреспонденции Nike
5. Гантель YouTube
6. Скрепка-подставка McDonald’s
7. Полка подо всякую мелочь Yahoo!
8. Подставка PlayStation
9. Салфетница Louis Vuitton
10. Вешалка Adobe
11. Бабочка Bluetooth
12. Вешалка Air Jordan
13. Мини-вентилятор Mitsubishi
14. И еще один вентилятор Mercedes-Benz
Какая из этих дизайнерских вещиц пригодилась бы вам дома?
Фото на превью trialanderror50 / twitter