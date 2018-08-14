Японский дизайнер превращает известные логотипы в товары для дома (Чего стоит только нож от Nike)

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Японский дизайнер Таку Омура (Taku Omura) скромно трудился, придумывая дверные ручки, подставки для зонтиков и разные канцелярские мелочи. Но стал известен широкой публике только тогда, когда придумал брать логотипы популярных брендов и делать из них канцелярские мелочи. Оказалось, что распечатанной на 3D-принтере эмблемой Nike удобно вскрывать конверты, а 3 полоски Adidas — это отличная подставка для ручек. Некоторым логотипам он нашел весьма неожиданное применение.

AdMe.ru с удовольствием наблюдает за творческим экспериментом Таку Омура и делится с вами самыми яркими его работами.

1. Открывашка Honda

2. Подставка для ручек Adidas

3. Апельсиночистка Twitter

4. Нож для корреспонденции Nike

5. Гантель YouTube

6. Скрепка-подставка McDonald’s

7. Полка подо всякую мелочь Yahoo!

8. Подставка PlayStation

9. Салфетница Louis Vuitton

10. Вешалка Adobe

11. Бабочка Bluetooth

12. Вешалка Air Jordan

13. Мини-вентилятор Mitsubishi

14. И еще один вентилятор Mercedes-Benz

Какая из этих дизайнерских вещиц пригодилась бы вам дома?