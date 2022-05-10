Я одеваю своего ребенка в секонд-хенде, и многие люди не могут меня понять

Всем привет! Меня зовут Маша Лещ. На своем канале я пишу на тему секонд-хенда. Покупаю вещи для себя, для мамы, для ребенка. Одеваемся в секонде всей семьей.

Нам в AdMe.ru размышления Маши показались довольно-таки толковыми и наводящими на определенные размышления, поэтому мы решили опубликовать несколько ее постов.

Совершать покупки в магазинах секонд-хенд становится очень популярным. Их открывается все больше и больше. Я приобрела довольно большой опыт и знания в этой области, а также отметила много интересных моментов.

Я прихожу в секонд-хенд 2 или 3 раза в неделю. Обращаю внимание не только на ассортимент, но и на покупателей, на что они смотрят и что выбирают. Иногда мы общаемся, обсуждаем ту или иную вещь, состав материала и бренд. Порой удивляешься, какой интересный человек перед тобой. Так, людей каких профессий можно встретить в секонде? Покупатели творческих профессий — самые частые посетители. Я сама такая, поэтому прекрасно их понимаю. Эти люди все время находятся в поиске. Рукодельницы и швеи любят приходить за тканями и аксессуарами. Ведь, например, блузку с красивыми перламутровыми пуговицами можно приобрести по цене стаканчика кофе. Купить полностью вещь ради аксессуара на ней получается выгоднее, чем покупать те же самые перламутровые пуговицы в обычном швейном магазине.

Секонд-хенд — это сокровищница оригинальных винтажных вещей. Здесь можно черпать идеи для создания нового дизайна или же, наоборот, купить платье, чтобы сшить подобное. Фотографы, реконструкторы, костюмеры любят заглядывать сюда. Кожаные юбки для создания рокового образа, пышные тюлевые платья и ажурные блузки для сказочных проектов. Не забывают про гобеленовые пиджаки, джинсы клеш и другой винтажа. В такие моменты фантазия работает на максимуме. Однажды мне довелось увидеть покупательницу с личным стилистом. Мы мило пообщались. Они тогда за весь день посетили уже третий секонд-хенд и, как выяснилось, вообще приехали из другого города.

На фото автор статьи. Фотосессия в ретро-стиле. Вся одежды для образа подобрана в магазине секонд-хенд.

Обожает ходить в секонд-хенды и моя дочка. У нее много нарядов, она меняет их каждый день. Очень любит платья. Меня часто спрашивают другие мамы, откуда же у нас столько нарядов? Я всегда отвечаю, что покупаю их в детском секонде. Первая реакция — недоумение и удивление. Ведь у многих сложилось мнение, что там только рванье и только для взрослых. Нет, это не так. Там можно найти абсолютно новую одежду — и детскую, и взрослую.

Меня часто спрашивают другие мамы, откуда же у нас столько нарядов? Я всегда отвечаю, что покупаю их в детском секонде. Первая реакция — недоумение и удивление. Ведь у многих сложилось мнение, что там только рванье и только для взрослых. Нет, это не так. Там можно найти абсолютно новую одежду и детскую и взрослую. Вот так примерно выглядит детский отдел. Платья, куртки, шорты и т. д. Куча всего. А если секонд весовой, то стоимость детской одежды вообще по какой-то смехотворной цене.

Гуляем по магазину и примеряем. Вот тут мы выбирали головной убор — панамку с вишнями. Очень нравится, носит 2-й год.

Многие мамы смотрят мои соцсети, где я выкладываю фото ребенка (я, кстати, еще и фотограф) то в одуванчиках, то в черешне, и спрашивают про платья. После моего ответа, что это вещь из секонда по смешной цене, они начинают интересоваться адресом. Не знаю, доходят ли они до магазина в итоге, но в глазах загорается огонь халявы. В фирменных магазинах одежда стоит довольно дорого. Мне вот, например, обидно отдавать такие деньги за маленькие вещи. Вот это платье мне очень нравится — Waikiki. Оно изо льна и очень прикольной расцветки.

Комбинезон из вискозы Marc, юбка изо льна бежевая, парик розовый (это наша новинка) и пупсик в руках. С комбинезоном я немного промахнулась, он впритык, но ничего страшного, его с удовольствием отдам племяшке или дочке подружки, которые тоже любят ходить в секонд.

Та же льняная юбка и джемпер Waikiki. Особенно дочке нравятся лисички из пайеток.

Есть мамы, которые не очень одобряют покупки в секонде. Это их право. Никто не в праве осуждать кого-то за его выбор. Я же не навязываю никому свое желание покупать там, в ответ тоже не хочется слушать обсуждения. В своем блоге я лишь делюсь. А читать или не читать — это право любого человека. Многие считают, что ребенок должен быть одет только в новое. Одевайте, никто не запрещает. Мое мнение: ребенку абсолютно все равно, где куплена одежда. Главное, чтобы было удобно бегать и было красиво. А понятия красоты у всех разные, у детей оно вообще особое. Моя дочка любит розовое, блестящее, светлое, пышное, и для нее это красиво. И абсолютно все равно — эта вещь из фирменного магазина за несколько тысяч или же из секонда за несколько сотен.