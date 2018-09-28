Это не наброски комикса, а настоящее кафе в Сеуле (Понятно, почему от посетителей нет отбоя)

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Что делать, если в твоем кафе отличная еда, хорошее обслуживание, но вокруг еще сотни таких же заведений? Придумать фишку, которой нет еще нигде. Владелица кафе в Сеуле сделала именно так и не прогадала. Теперь посетители просто не могут пройти мимо ее заведения, ведь это одна сплошная оптическая иллюзия.

Мы в AdMe.ru так впечатлились необычным дизайном кафе, что готовы отправиться в Сеул прямо сейчас. Думаем, вы тоже захотите выпить чашечку кофе в таком уникальном месте.

Кафе открылось в прошлом году и называется YND239-20 — и на самом деле это адрес заведения. Вдохновением для его создателей послужил южнокорейский сериал «W: Между двух миров». Это история о девушке, которая попадает в веб-комикс, нарисованный ее отцом.

Внутри кафе посетителям и правда кажется, будто они очутились в комиксе или черно-белом мультфильме. Каждая деталь вокруг усиливает этот эффект. Оформление стен, мебель и даже посуда — все кажется двухмерным.

Примечательно, что всю работу кафе обеспечивает один человек — его хозяйка. И хотя заведение небольшое (2 столика внутри, еще 4 снаружи), оно стало настолько популярным, что посетителям часто приходится ждать своей очереди на улице. Но чего не сделаешь ради красивейшего снимка в Instagram!

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