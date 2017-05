Вы можете разбогатеть прямо сейчас, если у вас есть одна из этих 7 вещей

Винтажные продукты

Первые и редкие издания книги

Уникальные мобильные телефоны

Старые игровые гаджеты

Редкие игрушки

Традиционные коллекционные предметы

Очень редкие пластинки

Сразу оговоримся: пластинки, которые видел каждый из нас, то есть выпущенные в советское время миллионными тиражами, ничего не стоят. На цене не всегда сказывается то, что внутри, иногда важна обложка. Например, редким считается экземпляр альбома The Beatles «Yesterday and Today» со скандальной обложкой. «Битлы» были изображены в белых халатах мясников с обезглавленными детскими куклами и кусками сырого мяса, из-за чего ее прозвали «обложкой мясника» (The Butcher Cover). Идеальная пластинка с такой обложкой была продана на аукционе за $ 125 тыс.