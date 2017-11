Определены 10 самых высокооплачиваемых моделей мира. На 1-м месте впервые за 15 лет не Жизель Бюндхен

10-е место — Эшли Грэм

Впервые в десятку самых высокооплачиваемых моделей попала модель плюс-сайз. Еще одно достойное доказательство, что размер не имеет значения. Основной доход ей приносят рекламные съемки для брендов Lane Bryant, H&M и др. А также у Эшли собственные линии белья и одежды Addition Elle, Dressbarn и Swimsuits For All.

9-е место — Белла Хадид

8-е место — Лю Вэнь

7-е место — Карли Клосс

Основной доход Карли приносят рекламные контракты со Swarovski, Adidas и Express. 36 раз попадала на обложки различных версий Vogue. Но она известна не только модельными делами. В 2014 году открыла школу программирования Kode With Klossy для девочек от 13 до 18 лет, и у нее уже 500 выпускниц.

6-е место — Роузи Хантингтон-Уайтли

5-е место — Джиджи Хадид

4-е место — Адриана Лима

3-е место — Крисси Тейген

2-е место — Жизель Бюндхен

1-е место — Кендалл Дженнер

Доход: $ 22 млн

Страна: США

Вот она, модель, которая впервые с 2002 года смогла сместить с 1-й строчки рейтинга знаменитую Жизель Бюндхен. Источником дохода для Кендалл стал инстаграм. У нее 85 млн подписчиков, благодаря которым она получает рекламные контракты от Adidas, Estée Lauder и La Perla.

Кроме того, доход ей приносит реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians и линия одежды Kendall + Kylie. Сестры могут позавидовать. Поздравляем!