Определены 10 самых высокооплачиваемых моделей мира. На 1-м месте впервые за 15 лет не Жизель Бюндхен

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира в 2017 году. Первое место заняла 22-летняя Кендалл Дженнер, заработавшая за год $ 22 млн.

AdMe.ru заметил: тенденции меняются, в моде разная красота, и это здорово.

10-е место — Эшли Грэм

Доход: $ 5,5 млн

Страна: США

Впервые в десятку самых высокооплачиваемых моделей попала модель плюс-сайз. Еще одно достойное доказательство, что размер не имеет значения. Основной доход ей приносят рекламные съемки для брендов Lane Bryant, H&M и др. А также у Эшли собственные линии белья и одежды Addition Elle, Dressbarn и Swimsuits For All.

9-е место — Белла Хадид

Доход: $ 6 млн

Страна: США

Новый и самый юный член этого списка. Белле всего 21 год. Она смогла попасть на 9-е место благодаря съемкам более чем для 10 брендов, включая Dior Makeup, Nike и Nars.

8-е место — Лю Вэнь

Доход: $ 6,5 млн

Страна: КНР

Несмотря на то что модели с неевропейской внешностью до сих сталкиваются с карьерными трудностями, Лю с легкостью попала в этот список. Она стала первой азиаткой, участвовавшей в показе Victoria’s Secret, снявшейся для Estée Lauder и появившейся на обложке Vogue USA.

Также она сотрудничает со спортивной маркой Puma, люксовым бельевым брендом La Perla и другими компаниями. Ай да Лю, ай да молодец!

7-е место — Карли Клосс

Доход: $ 9 млн

Страна: США

Основной доход Карли приносят рекламные контракты со Swarovski, Adidas и Express. 36 раз попадала на обложки различных версий Vogue. Но она известна не только модельными делами. В 2014 году открыла школу программирования Kode With Klossy для девочек от 13 до 18 лет, и у нее уже 500 выпускниц.

6-е место — Роузи Хантингтон-Уайтли

Доход: $ 9 млн

Страна: Великобритания

У Рози собственная линия белья и косметики, представленная в британском подразделении Marks & Spenser. Кроме того, она неплохо зарабатывает на контрактах с Ugg, ювелирным брендом Nirav Modi и рекламе ароматов Burberry. В общем, красотка совсем не отстает от своего известного жениха.

5-е место — Джиджи Хадид

Доход: $ 9,5 млн

Страна: США

Благодаря своей популярности в инстаграме (37 млн подписчиков) Джиджи часто приглашают на рекламные съемки для молодежных брендов, они и являются основным источником ее дохода. Также она выпускает совместные коллекции оптики с Vogue Eyewear, косметики с Maybeline и капсульные коллекции с Tommy Hilfiger.

4-е место — Адриана Лима

Доход: $ 10,5 млн

Страна: Бразилия, Сербия

Самый «долгоиграющий» ангел Victoria’s Secret принимает участие в показах этого бельевого бренда аж целых 17 лет. А еще давно полюбившаяся всем красотка Андриана является лицом ароматов Marc Jacobs и модного бренда Sportmax.

3-е место — Крисси Тейген

Доход: $ 13,5 млн

Страна: США

Источником дохода очаровательной Крисси являются контракты с косметическими компаниями и пищевыми брендами (Smirnoff, например). Также она снялась в рекламе косметической марки BECCA и в рекламе средств по уходу за волосами TRESemmé.

2-е место — Жизель Бюндхен

Доход: $ 17,5 млн

Страна: Бразилия

Основной доход Бюндхен приносит реклама известного аромата Carolina Herrera, обуви Arezzo и ювелирных украшений Vivara. Жизель умудрилась появиться на обложках более чем 1 200 различных изданий.

В период с 2002 по 2016 год она признавалась самой высокооплачиваемой моделью. Давайте же узнаем, кто смог ее обогнать.

1-е место — Кендалл Дженнер

Доход: $ 22 млн

Страна: США

Вот она, модель, которая впервые с 2002 года смогла сместить с 1-й строчки рейтинга знаменитую Жизель Бюндхен. Источником дохода для Кендалл стал инстаграм. У нее 85 млн подписчиков, благодаря которым она получает рекламные контракты от Adidas, Estée Lauder и La Perla.

Кроме того, доход ей приносит реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians и линия одежды Kendall + Kylie. Сестры могут позавидовать. Поздравляем!

23 На склад!
8 Комментарии
  • 24 ноября 2017
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