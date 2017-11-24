Определены 10 самых высокооплачиваемых моделей мира. На 1-м месте впервые за 15 лет не Жизель Бюндхен
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира в 2017 году. Первое место заняла 22-летняя Кендалл Дженнер, заработавшая за год $ 22 млн.
AdMe.ru заметил: тенденции меняются, в моде разная красота, и это здорово.
10-е место — Эшли Грэм
Доход: $ 5,5 млн
Страна: США
Впервые в десятку самых высокооплачиваемых моделей попала модель плюс-сайз. Еще одно достойное доказательство, что размер не имеет значения. Основной доход ей приносят рекламные съемки для брендов Lane Bryant, H&M и др. А также у Эшли собственные линии белья и одежды Addition Elle, Dressbarn и Swimsuits For All.
9-е место — Белла Хадид
Доход: $ 6 млн
Страна: США
Новый и самый юный член этого списка. Белле всего 21 год. Она смогла попасть на 9-е место благодаря съемкам более чем для 10 брендов, включая Dior Makeup, Nike и Nars.
8-е место — Лю Вэнь
Доход: $ 6,5 млн
Страна: КНР
Несмотря на то что модели с неевропейской внешностью до сих сталкиваются с карьерными трудностями, Лю с легкостью попала в этот список. Она стала первой азиаткой, участвовавшей в показе Victoria’s Secret, снявшейся для Estée Lauder и появившейся на обложке Vogue USA.
Также она сотрудничает со спортивной маркой Puma, люксовым бельевым брендом La Perla и другими компаниями. Ай да Лю, ай да молодец!
7-е место — Карли Клосс
Доход: $ 9 млн
Страна: США
Основной доход Карли приносят рекламные контракты со Swarovski, Adidas и Express. 36 раз попадала на обложки различных версий Vogue. Но она известна не только модельными делами. В 2014 году открыла школу программирования Kode With Klossy для девочек от 13 до 18 лет, и у нее уже 500 выпускниц.
6-е место — Роузи Хантингтон-Уайтли
Доход: $ 9 млн
Страна: Великобритания
У Рози собственная линия белья и косметики, представленная в британском подразделении Marks & Spenser. Кроме того, она неплохо зарабатывает на контрактах с Ugg, ювелирным брендом Nirav Modi и рекламе ароматов Burberry. В общем, красотка совсем не отстает от своего известного жениха.
5-е место — Джиджи Хадид
Доход: $ 9,5 млн
Страна: США
Благодаря своей популярности в инстаграме (37 млн подписчиков) Джиджи часто приглашают на рекламные съемки для молодежных брендов, они и являются основным источником ее дохода. Также она выпускает совместные коллекции оптики с Vogue Eyewear, косметики с Maybeline и капсульные коллекции с Tommy Hilfiger.
4-е место — Адриана Лима
Доход: $ 10,5 млн
Страна: Бразилия, Сербия
Самый «долгоиграющий» ангел Victoria’s Secret принимает участие в показах этого бельевого бренда аж целых 17 лет. А еще давно полюбившаяся всем красотка Андриана является лицом ароматов Marc Jacobs и модного бренда Sportmax.
3-е место — Крисси Тейген
Доход: $ 13,5 млн
Страна: США
Источником дохода очаровательной Крисси являются контракты с косметическими компаниями и пищевыми брендами (Smirnoff, например). Также она снялась в рекламе косметической марки BECCA и в рекламе средств по уходу за волосами TRESemmé.
2-е место — Жизель Бюндхен
Доход: $ 17,5 млн
Страна: Бразилия
Основной доход Бюндхен приносит реклама известного аромата Carolina Herrera, обуви Arezzo и ювелирных украшений Vivara. Жизель умудрилась появиться на обложках более чем 1 200 различных изданий.
В период с 2002 по 2016 год она признавалась самой высокооплачиваемой моделью. Давайте же узнаем, кто смог ее обогнать.
1-е место — Кендалл Дженнер
Доход: $ 22 млн
Страна: США
Вот она, модель, которая впервые с 2002 года смогла сместить с 1-й строчки рейтинга знаменитую Жизель Бюндхен. Источником дохода для Кендалл стал инстаграм. У нее 85 млн подписчиков, благодаря которым она получает рекламные контракты от Adidas, Estée Lauder и La Perla.
Кроме того, доход ей приносит реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians и линия одежды Kendall + Kylie. Сестры могут позавидовать. Поздравляем!