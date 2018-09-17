Victoria’s Secret объявила, какие модели примут участие в грандиозном шоу-2018 (И здесь есть чему удивиться)
Знаменитый бренд женского нижнего белья Victoria’s Secret пока не раскрывает тайну, в каком городе будет проходить его ежегодное грандиозное шоу в этом году. Но уже в начале сентября на официальной странице марки в соцсетях появилась информация о том, кому из моделей выпала возможность принять участие в этом мероприятии. И здесь не обошлось без сюрпризов.
AdMe.ru решил узнать имена этих счастливиц. А также выяснил, произойдут ли в этом году изменения в составе «ангелов» Victoria’s Secret.
«Ангелы»
На данный момент для участия в показе заявлены 11 девушек из звездного состава топ-моделей бренда. Среди них в том числе Лаис Рибейро, Тейлор Хилл и Роми Страйд. Также в показе примет участие недавно ставшая мамой во второй раз Кэндис Свейнпол.
А вот участие Бехати Принслу, которая пропустила шоу уже 2 раза подряд в связи с беременностью, пока под вопросом. В этом году на подиуме Victoria’s Secret Fashion Show, вероятнее всего, не появится Лили Олдридж. Она тоже готовится стать мамой. Хотя сейчас, на 5-м месяце беременности, продолжает уверенно дефилировать на мировых подиумах.
Одна из интриг шоу также пока не раскрыта. Речь идет о том, какой из «ангелов» в этом году будет представлять так называемый Fantasy Bra — комплект белья, инкрустированный драгоценными камнями. В прошлом году такая честь выпала бразильянке Лаис Рибейро.
1. Жозефин Скривер
2. Сара Сампайо
3. Эльза Хоск
4. Жасмин Тукс
5. Марта Хант
6. Адриана Лима
7. Стелла Максвелл
Дебютантки
По итогам кастинга Victoria’s Secret были выбраны 18 девушек, которые будут дебютировать на предстоящем показе. Своего рода сенсацией стало появление в этом списке модели с витилиго — нарушением пигментации кожи — Винни Харлоу. Она стала первой нестандартной моделью Victoria’s Secret. Еще одна премьера предстоящего показа — Келси Мерритт — первая филиппинская модель, которая будет участвовать в шоу.
8. Винни Харлоу
9. Келси Мерритт
10. Иеша Ходжес
11. Шайен Майя Карти
12. Мерф Болт
13. Лорена Рэй
14. Софи Ровинштейн
15. Даки Тот
В прошлом году показ в Шанхае не обошелся без форс-мажоров. Джиджи Хадид и некоторые другие девушки не смогли получить китайскую визу, и состав участниц заметно поредел. В этом году в списке почти 50 манекенщиц, включая моделей прошлых лет. Возможно, и в нем ближе к дате показа возникнут какие-то изменения. Тем не менее шоу всегда должно продолжаться.
А у вас вызвали симпатию какие-нибудь девушки-дебютантки или, может быть, вы особенно рады увидеть на подиуме кого-то из действующих "ангелов"?
Фото на превью victoriassecret / instagram