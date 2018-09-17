Victoria’s Secret объявила, какие модели примут участие в грандиозном шоу-2018 (И здесь есть чему удивиться)

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Знаменитый бренд женского нижнего белья Victoria’s Secret пока не раскрывает тайну, в каком городе будет проходить его ежегодное грандиозное шоу в этом году. Но уже в начале сентября на официальной странице марки в соцсетях появилась информация о том, кому из моделей выпала возможность принять участие в этом мероприятии. И здесь не обошлось без сюрпризов.

AdMe.ru решил узнать имена этих счастливиц. А также выяснил, произойдут ли в этом году изменения в составе «ангелов» Victoria’s Secret.

«Ангелы»

На данный момент для участия в показе заявлены 11 девушек из звездного состава топ-моделей бренда. Среди них в том числе Лаис Рибейро, Тейлор Хилл и Роми Страйд. Также в показе примет участие недавно ставшая мамой во второй раз Кэндис Свейнпол.

А вот участие Бехати Принслу, которая пропустила шоу уже 2 раза подряд в связи с беременностью, пока под вопросом. В этом году на подиуме Victoria’s Secret Fashion Show, вероятнее всего, не появится Лили Олдридж. Она тоже готовится стать мамой. Хотя сейчас, на 5-м месяце беременности, продолжает уверенно дефилировать на мировых подиумах.

Одна из интриг шоу также пока не раскрыта. Речь идет о том, какой из «ангелов» в этом году будет представлять так называемый Fantasy Bra — комплект белья, инкрустированный драгоценными камнями. В прошлом году такая честь выпала бразильянке Лаис Рибейро.