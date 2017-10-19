Вам придется посмотреть на эти 22 фото дважды, чтобы понять, что это торты

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Глядя на эти тортики, с первого раза никто не понимает, что перед ними. Определенно, чтобы создавать такие шедевры, нужно быть по-настоящему гениальным мастером! AdMe.ru восхищается профессионалами: их работами можно любоваться бесконечно и их правда жалко есть.

Лебединое озеро

Сумочка от кутюр

Да, мы тоже не сразу в это поверили, но это мятные кексы

Даже девушки на диете не смогут не оценить

Для любителей лапши

Поклонники фастфуда одобрят

Не сомневайтесь, бутылка тоже не настоящая

Торт, на котором можно посидеть, выпить чаю и съесть... торт. Называется «Чайная вечеринка»

Мы отказываемся верить, что это десерт

Скажите «сы-ы-ы-ыр». А еще лучше — «то-о-о-орт»

Вам вина или чего-нибудь послаще?

Эти чашечки полностью съедобны. Для каждого гостя на свадьбе

Чертовски реалистичная индейка

Время для кофе с тортиком. Или просто для тортика

Пиццу заказывали?

Выглядит полноценным обедом

Радужный кран

Кажется, можно даже перевернуть страничку

Не самое полезное авокадо

Для истинных книголюбов

Съесть это просто кощунство

Бонус: только что из сада