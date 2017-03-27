В Нью-Йорке хотят построить U-образный небоскреб. И он просто взорвет ваше воображение!

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Каждый день дизайнеры и архитекторы всего мира придумывают сотни новых потрясающих идей, одна безумнее другой. Мы в AdMe.ru не перестаем им удивляться и спешим рассказать о концепте, который, возможно, вот-вот в буквальном смысле разорвет шаблоны, а заодно и горизонт крупнейшего города мира — Нью-Йорка.

Это Big Bend — революционный небоскреб, который скоро может быть построен на 57-й улице в Нью-Йорке

Концепт проекта, разработанного всемирно известной командой дизайнеров из Oiio Studio, эффектно использует уникальное U-образное пространство здания

Взгляните, насколько футуристической может стать панорама города!

Big Bend, по сути, может стать самым длинным (но не самым высоким) зданием в мире, обогнав Бурдж-Халифу

Проект был создан для того, чтобы обойти строгие законы Нью-Йорка, которые ограничивают высоту зданий в городе

Конечно же, для такого необычного небоскреба потребуется уникальная система лифтов, которая сможет повторять изгибы здания

Пока неизвестно, когда стоит ждать появления этого чуда света, но если небоскреб все-таки построят, он однозначно изменит архитектуру Манхэттена раз и навсегда