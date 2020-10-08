В Лондоне выставили на продажу самый узкий дом: его ширина 1,8 м. Но внутри можно и заблудиться

Если вы прямо сейчас занимаетесь поисками нового жилья, то вынуждены вас огорчить: этот домик вряд ли вам подойдет. И дело не в том, что его ширина менее 2 м, и даже не в том, что находится он в Англии. Все до банального просто: дело в цене. За эту неординарную постройку нынешний владелец просит около ₽ 96 млн.

Поэтому нам в AdMe.ru и стало интересно, что же это за фрукт такой в мире недвижимости. Мы решили навести справки о самом узком доме Лондона (и, вероятно, всей Англии) и рассмотреть его поближе.

Британское агентство недвижимости Winkworth, которое и выставило на продажу этот дом, описывает его как «уникальный, красивый, стильный и, пожалуй, самый узкий дом в Англии». И словно специально для тех, кто ужасается при виде ширины этого здания, добавляет, что это намного больше, чем просто дом.

И с этим сложно не согласиться. В этом удивительном строении, несмотря на ширину 1,8 м, созданы комфортные условия для проживания. Судите сами: на его пяти этажах расположились 2 спальни, 2 гостиные, ванная комната и отдельно душевая и кухня. Общая площадь постройки — 96 кв. м. Если вы опасаетесь возможных приступов клаустрофобии, то риелторы уверяют, что в этом доме все спланировано так, чтобы стены не давили.

Новых владельцев, несомненно, покорят красивый старинный паркет и оригинальная ванна. Не менее радостные эмоции у них вызовет то, что из кухни можно попасть в небольшой благоустроенный сад. А вишенкой на торте станет открытая терраса с видом на Лондон, расположившаяся на одном из этажей здания.

Эта необычная недвижимость находится в районе Шепердс Буш на западе Лондона. Раньше здесь располагался шляпный магазин, который соседствовал с пиццерией и маникюрным салоном. На 1-м этаже здания даже сохранилась витрина с лампой в форме шляпы.

Стоимость дома выросла в 2 раза с тех пор, как он был продан в последний раз в 2009 году. Сегодня агентство просит за него £ 950 тыс. (примерно ₽ 96 млн). К слову, в России на эти деньги вы можете купить жилье, площадь которого составляет чуть более 2 000 кв. м (из расчета средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения в РФ).

Дом в Шепердс Буш в сравнении с другими узкими домами Лондона. Автор снимков считает, что это здание действительно уже других.

Нынешний владелец дома — юрист, который решил расстаться с недвижимостью из-за переезда в другую страну. В разное время здесь также проживали знаменитый фешен-фотограф Юрген Теллер и актер Саймон Вудс, известный по роли мистера Бингли в экранизации романа «Гордость и предубеждение» 2005 года.

Так дом выглядел в 2005 году.

Те, кого покорило это уютное гнездышко, могут совершить по нему виртуальный тур или пройтись по улице, на которой оно располагается, благодаря Google Maps. А больше фотографий дома вы можете найти в галерее ниже.