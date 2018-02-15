В Дубае испекли самый дорогой свадебный торт в мире, и, пожалуй, он стоит потраченных средств

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Посетителям свадебной выставки в Дубае выпала редкая возможность откусить кусочек от «невесты» стоимостью в $ 1 млн. Автор этого чуда — британский дизайнер Дебби Уингхэм (Debbie Wingham), которая известна как «самый дорогой дизайнер в мире». И не зря, ведь ей доводилось создавать шедевры и за $ 50 млн.

AdMe.ru предлагает вам полюбоваться мастерством дизайнера и увидеть не только ее уникальный торт, но и другие, не менее впечатляющие работы.

Вот так выглядит «невеста на миллион» ростом 182 см и весом 120 кг. Явно тяжелее прототипа, зато на всех хватит.

На изготовление торта ушло 1 000 яиц и 20 кг шоколада.

Он полностью съедобен и покрыт 50 кг кружевной мастики.

Каждая деталь была сделана вручную, включая крошечные цветы и жемчужины.

Всего таких цветов было использовано 5 000, а на выпечку и украшение торта ушло 10 дней.

Среди съедобных украшений скрываются настоящие: жемчужины и 3-каратные белые бриллианты стоимостью $ 200 млн каждый.

Их использовали для отделки головного убора «невесты».

А вот и сама Дебби с тортом «попроще».

Но торты — это далеко не единственное, чем занимается дизайнер.

Она создает уникальные туфли, которые тоже выглядят весьма аппетитно. Эта пара оценивается в $ 15 млн.

Дебби принадлежит рекорд по созданию самого дорогого платья с черными бриллиантами. Оно обошлось в $ 50 млн.

А ценители восточной моды наверняка будут в восторге от абайи с красными бриллиантами...

...И нежного голубого платья, достойного самой королевы.