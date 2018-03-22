В Англии испекли самый дорогой в мире торт, в котором вы без труда узнаете одну известную личность

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Если вы помните шикарный свадебный торт из Дубая за $ 1 млн, то вас наверняка заинтересует новое творение английского дизайнера Дебби Уингхэм (Debbie Wingham). Недавно Дебби получила заказ от клиента, девушка которого необыкновенно похожа на Ким Кардашьян. Мужчина хотел сделать сюрприз своей даме сердца в честь ее дня рождения, и мы думаем, что у него все получилось.

AdMe.ru предлагает вам оценить это произведение кондитерского искусства, которое можно по праву назвать самым дорогим тортом в мире.

Дизайнер получила в качестве образца фотографии именинницы, которая и лицом, и фигурой почти неотличима от Ким Кардашьян, поэтому торт вышел похожим на обеих девушек одновременно. Для его приготовления Дебби использовала воздушный рис, маршмеллоу, 6 кг шоколада и 15 кг мастики.

Как и предыдущий шедевр Дебби, свадебный торт, это кулинарное чудо выполнено в полный человеческий рост и максимально точно повторяет особенности форм Ким Кардашьян и ее двойника. А черный костюм из мастики мало чем отличается от наряда, в котором звезда появилась на презентации нового телесезона NBCUniversal в 2017 году.

Лицо «копии» Ким было изготовлено при помощи 3D-принтера и отличается от лица звезды в основном лишь формой подбородка. Не остались без внимания и мелкие детали: маникюр, макияж и даже ресницы, которые мастерица сделала из сахара. При этом торт полностью съедобен, за исключением самых дорогих его частей — украшений с бриллиантами.

Именно бриллианты делают торт таким дорогим: он побил предыдущий рекорд Дебби Уингхэм и обошелся более чем в $ 1,2 млн. На изготовление сладкого чуда дизайнер потратила 10 дней, а в дополнение к нему она испекла и самый обычный праздничный торт, который наверняка ничуть не хуже этого — по крайней мере, с гастрономической точки зрения.

Вот так выглядит торт в полный рост рядом со своим автором. И сама Ким, и ее двойник — девушки довольно миниатюрные, а Дебби старалась максимально точно соблюсти пропорции. В любом случае клиент остался доволен заказом.

Жаль, что супруг Ким Кардашьян не додумался обратиться к «королеве тортов» первым: как говорит Дебби Уингхэм, она с удовольствием изготовила бы копию не только самой Ким, но и всех ее сестер. Возможно, это когда-нибудь произойдет на самом деле. А пока мы будем следить за дальнейшим творчеством британского дизайнера и обязательно расскажем вам о ее новых шедеврах.

Напоследок предлагаем вам вспомнить тот самый торт в виде невесты, о котором мы упоминали в начале статьи

Какое из кондитерских творений Дебби Уингхэм вам нравится больше? Расскажите об этом в комментариях.