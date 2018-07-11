В 22 года девушке поставили страшный диагноз, но она не сдалась и стала моделью Gucci

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Ольга Запивохина — новое имя в модельном бизнесе. Однако пришла она в этот мир совершенно случайно. У девушки невысокий рост (167 см) и нестандартная внешность, но это не помешало, а только поспособствовало ее попаданию в эту сферу. Ольга даже не могла себе представить, что спустя полгода после операции по удалению опухоли мозга, в ходе которой ее побрили под ноль, она заключит контракт с Gucci и будет завершать их модные показы. Девушка с непростой судьбой доказала, что свою жизнь мы пишем сами, а трудности человека должны только закалять, а не ломать.

Редакция AdMe.ru была впечатлена силой духа этой хрупкой девушки и решила рассказать вам о ее пути к успеху.

Ольга Запивохина родилась в Нижнем Новгороде. Она купалась в любви своих родителей и двух сестер, Натальи и Татьяны. Девочка активно занималась спортом и танцами. До 13 лет Ольга вообще не считала себя красивой, осознание своей привлекательности пришло к ней в 14, когда ее с завидным постоянством стали приглашать на фешен-съемки местного уровня.

В это же время она впервые задумалась о карьере модели, однако реализации планов помешал невысокий рост. Девушка не отступала от своей мечты и даже делала гимнастику по увеличению роста, но попытки не увенчались успехом. Распрощавшись со своими планами, Ольга поступила в Нижегородский университет, где училась на маркетолога. Параллельно с этим она работала в магазине одежды, сумев подняться по карьерной лестнице — с должности продавца до заместителя управляющего.

Во время учебы на протяжении долгого времени Ольга мучилась страшнейшими головными болями. Она проговорилась об этом близкому другу, он сразу же повел ее в больницу, где выяснилось, что у девушки опухоль головного мозга. Оказалось, что она пережила несколько кровоизлияний в мозг, врачи были удивлены тем, как она до сих пор находится в сознании. Для трепанации черепа ее побрили налысо: «Я смотрю на себя в зеркало, лысую, улыбаюсь до ушей. Говорю девушке, которая меня брила: „Смотрите, какая у меня шея“, — а она удивленно мотает головой, ожидая горьких слез из-за потери длинных волос».

Не будучи ранее религиозной, Ольга начала молиться, а перед операцией, которая успешно прошла в сентябре 2017 года, даже съездила в один из крупнейших духовных центров православной России — в Дивеево. Пока она лежала в больнице, ей написал приятель Илья, связанный с модельным бизнесом. В ответ на его «Как дела?» Ольга прислала свое фото в бинтах. После выписки Илья провел для нее небольшую фотосессию и снял видео, а все материалы втайне от будущей модели отправил дизайнеру женской коллекции Gucci Давиде Рене.

Илья позвонил подруге через несколько дней и сказал, что представители Gucci заинтересовались ею и ждут в Милане. Ошарашенная девушка в срочном порядке оформила визу и уже через неделю была в столице моды, тогда же приступила к репетициям. Ну а через несколько дней она отпраздновала здесь свое 22-летие.

За день до шоу, которое состоялось через полгода после операции Ольги, был назначен пробный прогон. По иронии судьбы показ проходил в декорациях операционной. Услышав знакомый звук кардиометра, Ольга прислонилась к стене, подняла глаза и часто заморгала, чтобы не заплакать от нахлынувших воспоминаний. Но девушка вовремя взяла себя в руки — она блестяще завершила показ и справилась с этим на все сто.

После показа представители Gucci заключили с Ольгой Запивохиной контракт на год. Сегодня девушка работает моделью под Марселем. Она часто приезжает в Нижний Новгород для встречи с родными, друзьями и, конечно же, для прогулок со своей любимой собакой, которую она завела сразу после операции.