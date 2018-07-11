В 22 года девушке поставили страшный диагноз, но она не сдалась и стала моделью Gucci
Ольга Запивохина — новое имя в модельном бизнесе. Однако пришла она в этот мир совершенно случайно. У девушки невысокий рост (167 см) и нестандартная внешность, но это не помешало, а только поспособствовало ее попаданию в эту сферу. Ольга даже не могла себе представить, что спустя полгода после операции по удалению опухоли мозга, в ходе которой ее побрили под ноль, она заключит контракт с Gucci и будет завершать их модные показы. Девушка с непростой судьбой доказала, что свою жизнь мы пишем сами, а трудности человека должны только закалять, а не ломать.
Редакция AdMe.ru была впечатлена силой духа этой хрупкой девушки и решила рассказать вам о ее пути к успеху.
Ольга Запивохина родилась в Нижнем Новгороде. Она купалась в любви своих родителей и двух сестер, Натальи и Татьяны. Девочка активно занималась спортом и танцами. До 13 лет Ольга вообще не считала себя красивой, осознание своей привлекательности пришло к ней в 14, когда ее с завидным постоянством стали приглашать на фешен-съемки местного уровня.
В это же время она впервые задумалась о карьере модели, однако реализации планов помешал невысокий рост. Девушка не отступала от своей мечты и даже делала гимнастику по увеличению роста, но попытки не увенчались успехом. Распрощавшись со своими планами, Ольга поступила в Нижегородский университет, где училась на маркетолога. Параллельно с этим она работала в магазине одежды, сумев подняться по карьерной лестнице — с должности продавца до заместителя управляющего.
Во время учебы на протяжении долгого времени Ольга мучилась страшнейшими головными болями. Она проговорилась об этом близкому другу, он сразу же повел ее в больницу, где выяснилось, что у девушки опухоль головного мозга. Оказалось, что она пережила несколько кровоизлияний в мозг, врачи были удивлены тем, как она до сих пор находится в сознании. Для трепанации черепа ее побрили налысо: «Я смотрю на себя в зеркало, лысую, улыбаюсь до ушей. Говорю девушке, которая меня брила: „Смотрите, какая у меня шея“, — а она удивленно мотает головой, ожидая горьких слез из-за потери длинных волос».
Не будучи ранее религиозной, Ольга начала молиться, а перед операцией, которая успешно прошла в сентябре 2017 года, даже съездила в один из крупнейших духовных центров православной России — в Дивеево. Пока она лежала в больнице, ей написал приятель Илья, связанный с модельным бизнесом. В ответ на его «Как дела?» Ольга прислала свое фото в бинтах. После выписки Илья провел для нее небольшую фотосессию и снял видео, а все материалы втайне от будущей модели отправил дизайнеру женской коллекции Gucci Давиде Рене.
Илья позвонил подруге через несколько дней и сказал, что представители Gucci заинтересовались ею и ждут в Милане. Ошарашенная девушка в срочном порядке оформила визу и уже через неделю была в столице моды, тогда же приступила к репетициям. Ну а через несколько дней она отпраздновала здесь свое 22-летие.
За день до шоу, которое состоялось через полгода после операции Ольги, был назначен пробный прогон. По иронии судьбы показ проходил в декорациях операционной. Услышав знакомый звук кардиометра, Ольга прислонилась к стене, подняла глаза и часто заморгала, чтобы не заплакать от нахлынувших воспоминаний. Но девушка вовремя взяла себя в руки — она блестяще завершила показ и справилась с этим на все сто.
После показа представители Gucci заключили с Ольгой Запивохиной контракт на год. Сегодня девушка работает моделью под Марселем. Она часто приезжает в Нижний Новгород для встречи с родными, друзьями и, конечно же, для прогулок со своей любимой собакой, которую она завела сразу после операции.
История этой девушки показывает, что жизнь может преподносить всевозможные сюрпризы. И когда думаешь, что все кончено, оказывается, это начало светлой полосы. Данный эпизод из жизни Ольги Запивохиной, этой хрупкой на первый взгляд девушки, может послужить вдохновением для любого отчаявшегося человека. Впечатлила ли история вас?
Фото на превью zapivosha / Instagram, ilia.vershinin / Instagram, ilia.vershinin / Instagram