Узнайте, что означают цифры в названиях 12 известных брендов
Когда мы произносим названия всем знакомых брендов, например «Обожаю духи Chanel No. 5» или «Купи мне бутылку 7UP», мы не задумываемся, что значат эти цифры в названии. Но ведь довольно странно, что Габриэль Шанель назвала первый же выпущенный ею аромат «No. 5», а не «No. 1».
Мы в AdMe.ru решили разобраться в истории появления цифр в названиях известных мировых брендов и узнали много любопытного. Оказывается, некоторые цифры действительно имеют скрытый смысл, а некоторые появились почти случайно! Кликайте на картинки и узнайте подробности.
Chanel No. 5
Carolina Herrera 212
Подтверждение: Rose Sheet Pharma intelligence.
Porsche 911
Levi’s 501
Подтверждение: wikipedia
Heinz 57 varietes
7UP
Jack Daniel’s Old No. 7
Подтверждение: scoopwhoop.com.
S7
Boeing 747 и Airbus 380
Xbox 360
Подтверждение: itprotoday.com.
Бонус: Baskin Robbins
Подтверждение: wikipedia
А вы знаете какие-нибудь интересные факты о происхождении названий мировых брендов? Делитесь с нами в комментариях!
Фото на превью aromium.ru, drinksupermarket.com