Узнайте, что означают цифры в названиях 12 известных брендов

Когда мы произносим названия всем знакомых брендов, например «Обожаю духи Chanel No. 5» или «Купи мне бутылку 7UP», мы не задумываемся, что значат эти цифры в названии. Но ведь довольно странно, что Габриэль Шанель назвала первый же выпущенный ею аромат «No. 5», а не «No. 1».

Мы в AdMe.ru решили разобраться в истории появления цифр в названиях известных мировых брендов и узнали много любопытного. Оказывается, некоторые цифры действительно имеют скрытый смысл, а некоторые появились почти случайно! Кликайте на картинки и узнайте подробности.

Chanel No. 5

Подтверждение: wikipedia.

Carolina Herrera 212

Подтверждение: Rose Sheet Pharma intelligence.

Porsche 911

Подтверждение: wikipedia.

Levi’s 501

Подтверждение: wikipedia

Heinz 57 varietes

Подтверждение: wikipedia.

7UP

Подтверждение: wikipedia.

Jack Daniel’s Old No. 7

Подтверждение: scoopwhoop.com.

S7

Подтверждение: wikipedia.

Boeing 747 и Airbus 380

Подтверждение: wikipedia, wikipedia.

Xbox 360

Подтверждение: itprotoday.com.

Бонус: Baskin Robbins

Подтверждение: wikipedia

А вы знаете какие-нибудь интересные факты о происхождении названий мировых брендов? Делитесь с нами в комментариях!

Фото на превью aromium.ru, drinksupermarket.com

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  • 7 декабря 2017
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