Узнайте, что означают цифры в названиях 12 известных брендов

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Когда мы произносим названия всем знакомых брендов, например «Обожаю духи Chanel No. 5» или «Купи мне бутылку 7UP», мы не задумываемся, что значат эти цифры в названии. Но ведь довольно странно, что Габриэль Шанель назвала первый же выпущенный ею аромат «No. 5», а не «No. 1».

Мы в AdMe.ru решили разобраться в истории появления цифр в названиях известных мировых брендов и узнали много любопытного. Оказывается, некоторые цифры действительно имеют скрытый смысл, а некоторые появились почти случайно! Кликайте на картинки и узнайте подробности.