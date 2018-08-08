Дизайнер-любитель превращает старую одежду в современные наряды для себя и дочерей

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Несколько лет назад Сара Тау (Sarah Tyau) увлеклась шитьем и переделкой одежды. Сначала она просто хотела сэкономить на покупке новых вещей, ведь у нее родилась дочь, а нужды ребенка требуют финансовых затрат. Постепенно Сара поняла, что ей необязательно покупать дорогие наряды, чтобы выглядеть модно. Она совершенствовала свои навыки, но ее техника по-прежнему оставалась удивительно простой — что-то отрезать, где-то соединить. Теперь у Сары трое детей и почти 130 тысяч подписчиков в инстаграме.

Мы в AdMe.ru решили рассказать читателям о жизненной философии Сары и показать впечатляющие примеры ее работ.

Сара начала переделывать старые вещи для себя и своих дочерей. В ход пошли не только ее личные устаревшие наряды, но и ненужные вещи других родственников. Также Cара покупает вещи в секонд-хендах и благотворительных магазинах за бесценок, изменяя их вид до неузнаваемости.

Увлечение молодой мамы переросло в жизненную философию. Девиз Сары «Look good, feel good, do good» можно перевести так: «Выгляди хорошо, чувствуй себя хорошо и делай хорошие дела». Она против неосознанного потребления и учит людей не выкидывать деньги на ветер. В будущем она планирует запустить собственную линию одежды и отдать все доходы детям, оставшимся без родителей. Идея у Сары достойная и интересная: она считает, что когда человек носит красивую и удобную одежду, то чувствует себя счастливым и находит силы помогать другим.

У Сары отличное чувство стиля и богатая фантазия. Эти качества помогают ей создавать яркие и стильные образы. Из платья оверсайз она может сделать комбинезон, а из мужской рубашки — милый сарафан.

Сара обладает дизайнерским чутьем, ведь она не училась шитью ни в каких специализированных школах. Она признается, что очень многое делает на глаз и не расстроится, если что-то не получится с первого раза. На своем ютьюб-канале и на фейсбуке она делится с подписчиками обучающими видео. Просто и наглядно она показывает все этапы переделок одежды и объясняет доступным языком без сложных профессиональных терминов.

Сара своим примером доказывает, что яркий и разнообразный гардероб без особых затрат может создать каждый. Все вещи будут уникальными и сшитыми по фигуре. А вот и сама Сара с мужем и детьми. Старшей дочке 10 лет, средней — 9, а младшему сыну недавно исполнилось 5.