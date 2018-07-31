10 киногероинь с оригинальным стилем, у которых есть чему поучиться

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Часто в наших любимых фильмах и сериалах появляются персонажи, которые привлекают внимание не только харизмой или характером. Они поражают сердца миллионов девушек своим оригинальным стилем. Конечно, мы не призываем тратить $ 40 тыс. на туфли, как это сделала Кэрри Брэдшоу. Однако у нее и других прекрасных женщин из нашего списка можно взять несколько очень ценных уроков на тему моды.

AdMe.ru собрал оригинальные образы любимых героинь, которые вдохновляют нас своим стилем.

1. Баффи Саммерс («Баффи — истребительница вампиров»)

Мистический сериал конца 90-х покорил сердца зрителей со всего мира. Мы обожали наблюдать за сражениями с вампирами, первыми экспериментами с магией, трогательными и забавными моментами школьной жизни. Но сериал понравился нам не только мрачной атмосферой, но и одеждой героев, среди которых стоит выделить Баффи Саммерс. Стиль белокурой красотки прекрасно отображает молодежную моду 90-х. В первых сезонах в ее гардеробе можно увидеть ультракороткие юбки с блузами и мини-платья в сочетании с высокими сапогами. Также в арсенале истребительницы было немало вещей в бельевом стиле, которые она с легкостью дополняла массивной обувью. Позже Баффи обзавелась тонкими свитерами, кроп-топами и вещами с цветочным принтом. Но на протяжении всех сезонов не изменяла главной страсти — кожаным штанам и косухе. Что можно позаимствовать: платья и топы в бельевом стиле, косухи, чокеры.

2. Одри Хорн («Твин Пикс»)

Одри Хорн — одна из самых запоминающихся героинь атмосферного детективного сериала, ставшего культовым. Она еще не закончила школу, когда убили Лору Палмер, и стиль Одри на экране великолепно сочетает классику, ретро и чувственность в чистом виде. Уже в первой серии Одри Хорн показала, как сильно может преобразиться образ, если заменить красивые, но почти мужские черно-белые ботинки на ярко-алые туфли. В плане одежды она отдавала предпочтение базовым вещам из качественных тканей: кашемировые и шерстяные свитеры и кофточки, однотонные или клетчатые плиссированные юбки, блузки с интересным принтом. Эти наряды практически исключали украшения, но дополнялись эффектным макияжем: яркие брови, терракотово-красные губы, длинные ресницы, темная подводка и мягкие, почти нейтральные тени. Что можно позаимствовать: лаконичные женственные образы, юбки в клетку, лодочки.

3. Мария Антуанетта («Мария Антуанетта»)

Судьба австрийской принцессы была прекрасной и печальной одновременно. Мария Антуанетта питала слабость к вечеринкам, пирожным и красивой одежде. Королева была влюблена в рококо — вездесущий стиль XVIII века, и ее имя до сих пор считается синонимом идеального вкуса и шика. Конечно, не обошлось без узких корсетов, металлических каркасов, высоких париков и румян. Но в гардеробе Марии Антуанетты были интересные вещи, которые не откажутся примерить и современные модницы. В фильме с Кирстен Данст много бледно-голубых, нежно-розовых и кремовых платьев — пастельные тона были очень популярны. Удивляет красотой одежда с цветочным принтом, который будет востребован и в новом сезоне. Любимые королевой мюли не теряют актуальности и сейчас, а кружевные чокеры, рюши и ленты придадут романтичным образам новое звучание. Что можно позаимствовать: пастельные оттенки, цветочный принт, мюли.

4. Коко Шанель («Коко до Шанель»)

Легендарная Коко дала женщинам то, в чем они давно нуждались: свободу выбора. Еще до того как стать владелицей собственного модного дома, Коко была незаурядной личностью, обожавшей экспериментировать с мужской одеждой, шить шляпки и периодически шокировать публику. На экране мы видели, как были придуманы и созданы знаковые вещи Шанель: тельняшка, твидовый костюм, маленькое черное платье. Кроме того, модельер обожала просторные рубашки, галстуки-банты и жилеты с мужского плеча и предпочитала спокойные и уравновешенные образы пестрым и вычурным нарядам. Это позволяло Шанель всегда выглядеть самодостаточно и не менее соблазнительно. Что можно позаимствовать: конечно, маленькое черное платье, однобортный жилет, нить жемчуга, «мужские» вещи.

5. Фиби Холливелл («Зачарованные»)

Любимый многими сериал рассказывал скорее о семейных взаимоотношениях, нежели о волшебстве, что, впрочем, не мешало бежать домой, чтобы не пропустить новую серию «Зачарованных». Кроме приключений героинь мы часто замечали их оригинальные наряды. Из всех сестер за 8 сезонов особенно сильно изменился образ Фиби Холливелл. Она постепенно превратилась из взбалмошной, но добродушной девушки в утонченную и соблазнительную женщину. В первых сезонах Фиби предпочитала натуральный макияж, свободные футболки, майки на тонких бретелях и спортивный стиль. Со временем мейкап стал более продуманным, иногда дерзким, наряды — обтягивающими и соблазнительными, а прически менялись в мгновение ока. Особенно Фиби любила корсеты, кроп-топы, накидки-кимоно и асимметричные вещи. При этом она хорошо смотрелась и в романтичных, и в смелых образах. Из аксессуаров ведьма отдавала предпочтение чокерам, серьгам-кольцам и лаконичным кулонам. Что можно позаимствовать: любовь к асимметрии и экспериментам, яркие топы и майки, аксессуары.

6. Кэрри Брэдшоу («Секс в большом городе»)

Гардероб для Кэрри — это святая святых. Хотя особой любовью колумнистки были туфли, ее шкаф буквально ломился от дорогих платьев и верхней одежды. Любимыми брендами были Alexander McQueen, Dolce & Gabbana и, конечно же, Manolo Blahnik. Однако порой Кэрри была вовсе не прочь заглянуть на распродажу или в сток. Например, легендарная балетная пачка в титрах сериала стоила всего $ 5. Секрет популярности стиля Кэрри Брэдшоу в том, что она не боялась модных экспериментов — иногда неудачных, но все равно необычных. Роскошная шуба с босоножками, цветы-броши, наряд с газетным принтом и пояс на голый живот — в этом вся она. Красивая фигура позволяла актрисе носить соблазнительные открытые платья и вещи в бельевом стиле. Что можно позаимствовать: платье-пачка, лодочки на шпильке, нюдовый макияж, сочетание несочетаемого.

7. Холли Голайтли («Завтрак у Тиффани»)

Одри Хепберн обладала красотой диснеевских принцесс. Но романтическая комедия «Завтрак у Тиффани» стала популярной не только благодаря искусной актерской игре, но и шикарному стилю главной героини, который до сих пор пытаются повторить многие модницы. Холли Голайтли предпочитала дорогие брендовые вещи. Знаковым является образ девушки в черном платье, длинных перчатках и жемчужном колье на шее от Tiffany & Co. Однако Холли любила и простые вещи: свитеры, приталенные пальто и брюки. Их она умело дополняла крупными люксовыми аксессуарами. Отличительной чертой стиля героини являлись изящная роскошь, утонченность и лаконичность, что не потеряло актуальности и в наше время. Существует даже модное направление «стиль Тиффани», которое вдохновляет многих дизайнеров и обладателей безупречного вкуса. Что можно позаимствовать: крупные аксессуары, очки wayfarer, широкополые шляпы.

8. Малена Скордиа («Малена»)

Малену Скордиа ненавидели женщины и отчаянно желали мужчины. Она привлекала внимание, даже когда совсем об этом не задумывалась. Ее наряды прекрасно передали не только общую атмосферу, но и подчеркнули периоды жизни девушки в городке. В начале фильма наряды Малены скромны и все же интересны: приталенное платье миди, жакет с отложным воротником, черное платье с цветочным принтом. К середине повествования из прелестной, но скромной женщины она превращается в знойную красотку, знающую себе цену и не жалеющую о своих поступках. Одежда откровенно подчеркивает фигуру, каблуки становятся выше, а волосы полыхают рубиновым огнем. К концу фильма мы видим уже совершенно обычную женщину. Что можно позаимствовать: приталенное черное платье, вещи с цветочным принтом, монохром и ретро.

9. Миранда Пристли («Дьявол носит Prada»)

Этот фильм хочется пересматривать снова и снова. Конечно же, кино о работе модного журнала не могло обойтись без самой моды. Особое внимание в фильме привлекает героиня Мэрил Стрип — высокомерная Миранда Пристли, стиль которой на экране получился весьма ярким и неоднозначным. В большинстве луков хорошо видны строгость и перфекционизм. Миранда предпочитает монохромные образы с ярким акцентом, носит меховые шубы, пальто, трикотажные платья. Брючные костюмы и тренчи говорят о высокой должности. Также в ее гардеробе присутствует немало вещей с анималистическим принтом, напоминающим о сильном и даже немного хищном характере женщины. Дорогие, но сдержанные образы Миранда дополняет не менее роскошными и идеально подходящими крупными аксессуарами. Что можно позаимствовать: элементы винтажного стиля, тренч, «мужские» вещи.

10. Джулс Остин («Стажер»)

Джулс Остин — молодая, успешная и современная бизнесвумен, которая управляет разношерстным творческим коллективом собственного интернет-магазина модной одежды. Она ценит хорошие идеи и нестандартные решения, что в итоге приводит в ее компанию не только единомышленников, но и весьма пожилого стажера. В гардеробе Джулс оригинально переплелись веяния современной и молодежной моды с классическими вещами из категории must have. Широкие брюки-кюлоты с завышенной талией в темной цветовой гамме прекрасно смотрятся с элегантными блузами, принты которых весьма симпатичны: полоска, горошек, клетка. Героиня даже умеет совершенно невульгарно носить черную слегка расклешенную кожаную юбку. Вместе со сдержанным макияжем, минимумом украшений и объемными сумками получаются весьма женственные луки, подходящие для многих случаев. Что можно позаимствовать: брюки с завышенной талией и брюки-кюлоты, красное платье-футляр, геометричные принты.

Стиль какой героини из фильмов или сериалов нравится вам больше?