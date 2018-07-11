Тест: Сможете ли вы угадать, что съедобно, а что нет?

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Настоятельно не рекомендуем открывать эту статью тем, кто хочет есть. Ведь глядя на эти аппетитные фотографии, вы точно побежите опустошать холодильник. Но не все так просто. И за некоторыми «вкусняшками» прячутся отнюдь не съедобные продукты. А вы сможете правильно угадать, что есть что?