Тест: Попробуйте угадать товар по его описанию на AliExpress
Китайские интернет-магазины в наше время невероятно популярны. К примеру, на AliExpress в год только в России совершает шоппинг около 20 млн человек. Правда, есть в таком виртуальном походе в торговый центр свои особенности: не всегда, читая описание товара, можно понять, что именно продает человек по ту сторону монитора. Порой характеристика предмета ставит покупателя в тупик.
AdMe.ru предлагает улыбнуться и попробовать отгадать, о каких товарах идет речь в этом посте.
1. Магия сжатого, ванны, лицо, путешествия
2. Вылетать, уточка, путешествия, альпинизм, солнце
3. Перуанский, синтетические на кружеве, волосы для женщин
4. Длинные отдельные вспышки, накладные
5. Спорт как большой звук, баскетбольный судья, открытый спорт
6. Теплая шерсть для женщин, винтаж, художник
7. Керамика, горшок, индукции, плита
8. Влажные или сухие, многофункциональный пластик, верхняя одежда
9. Пара ярких цветов, нескользящие, дышащие башмачки
10. Супертеплый, пещера, гнездо с мягкими волосами
11. Передавать любовь, простой, мотаться, падение
12. Ручной бросок, модель, мешок, наполнители
13. Ретро, половина пособия по немецкому языку, уход за кожей лица
14. Коготь, десятки боли
А с какими забавными описаниями товаров сталкивались вы?
Фото на превью devansee / pixabay, aliexpress