Тест: Попробуйте угадать товар по его описанию на AliExpress

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Китайские интернет-магазины в наше время невероятно популярны. К примеру, на AliExpress в год только в России совершает шоппинг около 20 млн человек. Правда, есть в таком виртуальном походе в торговый центр свои особенности: не всегда, читая описание товара, можно понять, что именно продает человек по ту сторону монитора. Порой характеристика предмета ставит покупателя в тупик.