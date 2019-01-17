Тест: Попробуйте угадать товар по его описанию на AliExpress

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Китайские интернет-магазины в наше время невероятно популярны. К примеру, на AliExpress в год только в России совершает шоппинг около 20 млн человек. Правда, есть в таком виртуальном походе в торговый центр свои особенности: не всегда, читая описание товара, можно понять, что именно продает человек по ту сторону монитора. Порой характеристика предмета ставит покупателя в тупик.

AdMe.ru предлагает улыбнуться и попробовать отгадать, о каких товарах идет речь в этом посте.

1. Магия сжатого, ванны, лицо, путешествия

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© aliexpress   © veldesignergrafico / pixabay   © aliexpress  

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2. Вылетать, уточка, путешествия, альпинизм, солнце

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© Hans / pixabay   © aliexpress   © aliexpress  

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3. Перуанский, синтетические на кружеве, волосы для женщин

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© aliexpress   © depositphotos   © aliexpress  

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4. Длинные отдельные вспышки, накладные

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© aliexpress   © MabelAmber / pixabay   © aliexpress  

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5. Спорт как большой звук, баскетбольный судья, открытый спорт

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© KeithJJ / pixabay   © aliexpress   © aliexpress  

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6. Теплая шерсть для женщин, винтаж, художник

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© aliexpress   © RyanMcGuire / pixabay   © aliexpress  

Купить можно здесь.

7. Керамика, горшок, индукции, плита

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© karolyn83 / pixabay   © aliexpress   © aliexpress  

Купить можно здесь.

8. Влажные или сухие, многофункциональный пластик, верхняя одежда

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© aliexpress   © HOT_T / pixabay   © aliexpress  

Купить можно здесь.

9. Пара ярких цветов, нескользящие, дышащие башмачки

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© tookapic / pixabay   © aliexpress   © aliexpress  

Купить можно здесь.

10. Супертеплый, пещера, гнездо с мягкими волосами

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© aliexpress   © MariaGodfrida / pixabay   © aliexpress  

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11. Передавать любовь, простой, мотаться, падение

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© aliexpress   © 378322 / pixabay   © aliexpress  

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12. Ручной бросок, модель, мешок, наполнители

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© aliexpress   © dietmaha / pixabay   © aliexpress  

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13. Ретро, половина пособия по немецкому языку, уход за кожей лица

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© aliexpress   © DominikFuchs / pixabay   © aliexpress  

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14. Коготь, десятки боли

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© devansee / pixabay   © aliexpress   © aliexpress  

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А с какими забавными описаниями товаров сталкивались вы?

Фото на превью devansee / pixabay, aliexpress

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